Cómo seguirá el Abierto de Palermo y el trabajo que se realiza cuando hay lluvias que alteran la programación

Lluvia y más lluvia. Para este mismo domingo están pronosticados más de 12mm y las canchas de Palermo vienen ya de una semana en la que soportaron la caída de 85mm. Por ello, ya se había suspendido la última fecha de clasificación de la Zona A del Campeonato Argentino Abierto , el mejor torneo del mundo de este deporte, que estaba programada para el viernes. Y la misma suerte corrió la jornada de la Zona B prevista para este domingo.

En consecuencia, la Asociación Argentina de Polo resolvió la reprogramación de ambas fechas y de la final del certamen , que estaba originalmente pactada para el sábado 7 de diciembre. De esa manera, la entidad organizadora buscar llegar con las canchas en condiciones seguras para los protagonistas.

Hilario Ulloa y Barto Castagnola, protagonistas de la otra semifinal del Abierto. La Natividad ganó el choque de Hurlingham Hernan Zenteno

El nuevo schedule dispuesto por la AAP quedó de la siguiente manera:

Martes 3 de diciembre: Zona A, a las 14, Indios Chapaleufú vs. La Aguada (cancha 2), y a las 17, La Natividad vs. La Hache (cancha 1).

Miércoles 4 de diciembre: Zona B, a las 14, La Zeta vs. La Ensenada (2), y a las 17, La Dolfina vs. Ellerstina (1).

Domingo 8 de diciembre: a las 17, la final entre los ganadores de las Zonas A y B.

Vale recordar que los encuentros que se disputarán en la cancha 1 tienen carácter de semifinales. Si bien La Natividad (defensor del título), La Dolfina y Ellerstina ganaron sus tres partidos en la rueda de clasificación, mientras que La Hache se impuso en dos y fue superado en el restante (por Indios Chapaleufú), como en caso de triunfar este último en el duelo mano a mano con el campeón quedarían igualados (3 victorias y una derrota), para el desempate se toma en cuenta el resultado del partido entre ambos. Por eso, son desenlaces mano a mano, al igual que el que sostendrán La Dolfina y Ellerstina.

Los descensos

En la tabla de abajo, los duelos preliminares (a las 14) no serán menos importantes. Partidos de alta tensión. Todo se maneja por ranking. La Aguada (10°), con 1260 puntos, ya descendió. Proveniente de la clasificación, no pudo mantenerse. Enfrenta a Indios Chapaleufú (8°) , que pudo acariciar la final si le hubiera ganado a La Natividad. El conjunto de los Heguy suma 3050. Si triunfa, no desciende: bajan el 9° y 10°; el 8° disputa el Repechaje con el campeón de la Copa Cámara de Diputados (otro La Dolfina). Se trata de partidos donde las presiones son distintas por las obligaciones y las necesidades. Manejar esos nervios y ansiedades serán tan esenciales como el juego en sí y el rendimiento de los caballos. Cada victoria en Palermo, se recuerda, vale 1200 puntos para el ranking. Si pierde, debe esperar a lo que ocurra en la Zona B, el miércoles.

El ranking de la Triple Corona 2024

Día en el que habrá otro choque clave. La Zeta (el otro de la clasificación), que está 9°, con 2500, enfrenta a La Ensenada (7°, con 3350). La Zeta, con las sorpresas de Lorenzo Chavanne (16) y Beltrán Laulhé (18), se dio el gusto de vencer a uno superior (Cría La Dolfina) y se ilusiona con quedar. Si Chapaleufú gana, el que pierde el miércoles bajará junto con La Aguada. Si Chapa pierde y gana La Zeta, descienderá Chapaleufú; en cambio, si pierde, pero triunfa La Ensenada, La Zeta será el que acompañará a La Aguada.

El efecto de las lluvias y cómo se trabaja

Cuando los encargados del mantenimiento de las canchas del Campo Argentino de Polo, de Palermo, llegaron este viernes a chequear el estado de los campos de juego, luego de la lluvia de la madrugada, advirtieron enseguida que jugar ese día los partidos de la Zona A, con La Natividad vs. La Hache como principal atracción, sería imposible. “La cancha no se banca ni un milímetro más”, había sido la sentencia del jueves, luego de contabilizar 70mm desde el domingo por la noche, luego del encuentro en el que La Dolfina derrotó a La Ensenada por 20-7.

Fueron 15mm ese domingo, otros 15mm el martes y copiosos 40mm el miércoles . Hasta ahí, con trabajos especiales, existía la creencia de que las canchas llegarían en óptimas condiciones para el viernes, para garantizar la seguridad de jugadores y caballos. La lluvia de la madrugada del viernes, corta pero fuerte, cambió todo el panorama. La AAP publicó un video interesante en las redes, en el cual se explica cómo afectan las lluvias y sobre todo el daño que hacen cuando son en seguidilla, alterando los plazos de recuperación.

Así estaba la cancha 1 el viernes por la mañana: con agua en la superficie @asocdepolo

En consecuencia, con agua en la superficie de la cancha 1, Lo primero que se hizo fue postergar esa fecha y esperar para reprogramar. El sábado no habría actividad, en virtud de la realización de la final de la Copa Libertadores entre Botafogo y Atlético Mineiro en River por una cuestión de seguridad dispuesta por el Gobierno de la Ciudad.

El problema fueron los pronósticos: nuevas lluvias para el domingo. No hubo cambios en las previsiones en las últimas horas. Entonces, se resolvió la modificación final: martes la Zona A, miércoles la Zona B y la final pasó del sábado al domingo.

Los protagonistas

Indios Chapaleufú: Antonio Heguy 7, Victorino Ruiz Jorba 8, Cruz Heguy 8 y Teodoro Lacau 8. Total: 31.

Antonio Heguy 7, Victorino Ruiz Jorba 8, Cruz Heguy 8 y Teodoro Lacau 8. Total: 31. La Aguada: Facundo Llosa 7, Pedro Zacharias 8, Felipe Vercellino 7 y Pedro Falabella (h) 7. Total: 29.

Facundo Llosa 7, Pedro Zacharias 8, Felipe Vercellino 7 y Pedro Falabella (h) 7. Total: 29. La Natividad: Camilo Castagnola 10, Facundo Pieres 10, Pablo Mac Donough 10 y Bartolomé Castagnola (h) 10. Total: 40.

Camilo Castagnola 10, Facundo Pieres 10, Pablo Mac Donough 10 y Bartolomé Castagnola (h) 10. Total: 40. La Hache: Pablo Pieres 9, Hilario Ulloa 9, Francisco Elizalde 9 y Tomás Panelo 9. Total: 36.

Pablo Pieres 9, Hilario Ulloa 9, Francisco Elizalde 9 y Tomás Panelo 9. Total: 36. La Ensenada: Juan Britos (h) 9, Alfredo Bigatti 9, Juan M. Zubía 9 y Jerónimo del Carril 9. Total: 36

Juan Britos (h) 9, Alfredo Bigatti 9, Juan M. Zubía 9 y Jerónimo del Carril 9. Total: 36 La Zeta: Lorenzo Chavanne 6, Beltrán Laulhé 6, Nicolás Pieres 8 y Matías Torres Zavaleta 8. Total: 28.

Lorenzo Chavanne 6, Beltrán Laulhé 6, Nicolás Pieres 8 y Matías Torres Zavaleta 8. Total: 28. La Dolfina: Adolfo Cambiaso (h) 10, David Stirling (h) 10, Adolfo Cambiaso (n) 10 y Juan M. Nero 10. Total: 40.

Adolfo Cambiaso (h) 10, David Stirling (h) 10, Adolfo Cambiaso (n) 10 y Juan M. Nero 10. Total: 40. Ellerstina UAE: Guillermo Caset (h) 9, Lucas Monteverde (n) 8, Gonzalo Pieres (h) 9 e Ignatius du Plessis 9. Total: 35.

LA NACION