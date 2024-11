Contundente: La Dolfina derrotó por amplio margen a Cría La Dolfina en el Abierto de Palermo

Otro partido de resultado puesto en el Campeonato Argentino Abierto. Por la cuarta fecha y completando los enfrentamientos de la zona B, La Dolfina madre se impuso a la Cría por 20-10. Dos jugados y dos ganados lleva el finalista de 2023 y líder de su grupo.

Cría La Dolfina no es independiente de La Dolfina, por lo tanto, esperar un triunfo de aquel (31 goles, Santiago Toccalino reemplazó a Bautista Bayugar, lesionado en una práctica) sobre este (40), se asemejaba bastante a una utopía. Y no corren tiempos de utopías. Ganó el equipo que debía ganar. Lo hizo por un margen lo suficientemente holgado como para no sufrir sobresaltos en los ocho chukkers y, a su vez, no tan contundente como para desmoralizar a los miembros del particular y cercano adversario.

Poroto Cambiaso maneja ante la marca de Santiago Toccalino Christian Grosso - LA NACION

El hecho de ser dos equipos de la misma organización, compitiendo por la misma copa, le quitó atractivo al público imparcial, deseoso de ver cruces de hacha y tiza. Pero la gente que no vive el día a día del polo, que se acercó, en muchos casos por curiosidad a Palermo, y que por tercera jornada consecutiva llenó las tribunas, gracias a la plausible decisión de la Asociación Argentina de Polo, de permitir el acceso libre y gratuito, no le prestó atención al asunto. Se ubicó en las cómodas gradas y disfrutó a pleno del colorido espectáculo. Y de la velocidad de los caballos, de la destreza de los jugadores para manejar la bocha, del vértigo de las acciones, del trepidante ida y vuelta. Hasta que cayó la intermitente lluvia.

Las Dolfinas jugaron al ritmo de una práctica. Lo sabe el entendido. El ganador manejó los tiempos, controló la bocha y cuando lo necesitó, aceleró, presionó y sacó una diferencia en el tanteador que lo dejara tranquilo, poniendo el triunfo a resguardo de cualquier imponderable. Juanma Nero estuvo implacable en la ofensiva. Por su parte, Cría La Dolfina perdió el match que tenía por perder en los planes . Y ya no hay lugar para las especulaciones ni para medir esfuerzos o calcular conveniencias. Para ninguna de las dos Dolfinas.

La distinción para Adolfo Cambiaso por el récord: 32 Palermos disputados Christian Grosso - LA NACION

La síntesis

La Dolfina (20): Adolfo Cambiaso (h.), 10; David Stirling (h.), 10; Adolfo Cambiaso (n.), 10 (dos penales), y Juan Martín Nero, 10. Total: 40.

Cría La Dolfina (10): Rufino Bensadón, 8; Diego Cavanagh, 8; Alejo Taranco, 8, y Santiago Toccalino, 7. Total: 31

Progresión: La Dolfina: 3-0, 5-1, 8-3, 9-4, 11-7, 14-9, 17-10 y 20-10.

La Dolfina: 3-0, 5-1, 8-3, 9-4, 11-7, 14-9, 17-10 y 20-10. Goleadores de La Dolfina: A. Cambiaso (h.), 4 (un córner); Stirling (h.), 4; A. Cambiaso (n.), 6 (tres penales), y Nero, 6.

A. Cambiaso (h.), 4 (un córner); Stirling (h.), 4; A. Cambiaso (n.), 6 (tres penales), y Nero, 6. De Cría La Dolfina: Bensadón, 5 (un penal); Cavanagh, 4 (dos penales),y Toccalino, 1.

Bensadón, 5 (un penal); Cavanagh, 4 (dos penales),y Toccalino, 1. Jueces: Matías Baibiene y Guillermo Villanueva (h.).

Matías Baibiene y Guillermo Villanueva (h.). Árbitro: Gonzalo López Vargas.

Gonzalo López Vargas. Cancha: 1 de Palermo.

