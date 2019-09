Facundo Pieres maniobra de revés dejando fuera de acción a Juan Martín Nero; detrás, las plateas de la cancha 2 de Palermo. Crédito: Matías Callejo / AAP

Xavier Prieto Astigarraga 6 de septiembre de 2019 • 19:59

En el Argentino Abierto no se consigue. Una remontada de 7 goles para ganar un Ellerstina vs. La Dolfina no existe en la Triple Corona. Pero este viernes en Palermo se la vio. Vencía el club de Cañuelas por 6 a 3 en el penúltimo chukker; terminó arriba el de General Rodríguez por 10 a 6. Insólito.

Ocurrió en la segunda semifinal del Abierto de San Jorge, que inicia la temporada alta de polo y se desarrolla en el predio de Libertador y Dorrego. Con 75% de la formación que presenta en los abiertos de Tortugas, Hurlingham y Palermo, Ellerstina superó a 75% del La Dolfina de las grandes citas. Gonzalo, Facundo y Nicolás Pieres, sin su primo Pablo, doblegaron a David Stirling, Pablo Mac Donough y Juan Martín Nero, cuyo compañero Adolfo Cambiaso miraba desde los palenques. Adolfito y su hijo serán mañana rivales de los tres hermanos, en la final de San Jorge.

En una cancha 2 todavía de invierno -verde aunque con poco césped- y con caballos nuevos en ambos bandos, La Dolfina era más claro ante un adversario que se enredaba, y que en cuatro períodos y fracción había hecho apenas 3 goles. Hasta que Facundo Pieres fabricó huecos con su taqueo y probó algunas veces al arco desde lejos: ya con su líder encendido, Ellerstina revirtió el resultado y terminó venciendo holgadamente, por 4 tantos.

"Por lo menos en mi caso, lo sentí sin nada que ver con Ellerstina vs. La Dolfina. Obviamente, teniendo tres jugadores como ellos enfrente, las ganas de ganar son muchas más que frente a otro equipo, pero por la calidad de jugadores, no por otra cosa", comentó a LA NACION Facundo, que consiguió 9 de los 10 goles de su equipo.

Golpe de cogote de Facundo Pieres ante David Stirling; el líder de Ellerstina fue la figura, con 9 de los 10 tantos de su equipo. Crédito: Matías Callejo / AAP

La síntesis de Ellerstina Pilot 10 vs. La Dolfina Valiente 6

Ellerstina Pilot: Curtis Pilot, 0; Gonzalo Pieres (h.), 9; Nicolás Pieres, 10, y Facundo Pieres, 10. Total: 29.

Curtis Pilot, 0; Gonzalo Pieres (h.), 9; Nicolás Pieres, 10, y Facundo Pieres, 10. Total: 29. La Dolfina Valiente: Bob Jornayvaz, 1; David Stirling, 10; Pablo Mac Donough, 10, y Juan Martín Nero, 10. Total. 31.

Bob Jornayvaz, 1; David Stirling, 10; Pablo Mac Donough, 10, y Juan Martín Nero, 10. Total. 31. Progresión: Ellerstina, 0-1, 1-2, 1-3, 3-5, 6-6 y 10-6.

Goleadores de Ellerstina: N. Pieres, 1, y F. Pieres, 9 (3 de penal). De La Dolfina: Mac Donough, 3, y Nero, 3 (1 de córner).

Incidencias: en el 6º chukker fue amonestado Mac Donough, por protestas.

Jueces: Gastón Lucero y Martín Pascual. Árbitro: Juan José Díaz Alberdi.

Cancha: Nº 2 de Palermo.

En velocidad, Nicolás Pieres traslada de revés, por delante de Nero; La Dolfina Valiente vencía por 6-3 en el penúltimo chukker, pero Ellerstina Pilot terminó imponiéndose por 10 a 6. Crédito: Matías Callejo / AAP