Es como un Mundial de polo y el nuevo método para el fixture desató la polémica: qué es lo peor que puede pasar

Las lluvias de los últimos días no lo afectaron demasiado al polo. La intensidad del agua no asentó del todo la tierra y algunos resultados de Tortugas levantaron polvareda. Y como el nuevo método, instrumentado por la Asociación Argentina de Polo, para el armado de las zonas del Argentino Abierto depende de la actuación de cada uno en Tortugas, más sorpresas podrían alterar la ubicación de los equipos de mayor handicap en grupos diferentes. De darse ciertos resultados, tanto La Natividad (40) como La Dolfina (40) podrían compartir el grupo en Palermo , certamen que se iniciará 24 horas antes de que concluya Tortugas.

Veamos las nuevas disposiciones de la AAP para el Argentino Abierto, cómo se distribuyen los equipos, con un sistema novedoso que debe esperar hasta el sábado 2 de noviembre, día de la final de Tortugas, para ponerles nombres concretos:

Zona A: el campeón de Tortugas, el perdedor de la semifinal del subcampeón de Tortugas, el 3° de la Zona A de Tortugas, el 4° de la Zona B de Tortugas y el ganador de la Zona B de la clasifcación, que es La Zeta Kazak.

Zona B: el subcampeón de Tortugas, el perdedor de la semifinal del campeón de Tortugas, el 3° de la Zona B de Tortugas, el 4! de la Zona A de Tortugas y el ganador de la Zona A de la clasificación, que es La Aguada.

Ellerstina provocó uno de los grandes golpes de la temporada al vencer a La Natividad, en Tortugas Aníbal Greco

La posibilidad de que La Natividad y La Dolfina compartan la zona en Palermo despertó críticas en el ambiente. la nacion consultó a distintos protagonistas: algunos prefirieron no opinar, otros lo hicieron de manera escueta y también hubo quienes se explayaron sobre el tema. Lolo Castagnola , de La Natividad, fue contundente: “Ahora ya está hecho, pero para mí está todo mal el fixture de Palermo. No puede ser que un torneo te decida cómo son las zonas de Palermo. Tiene que tomarse un año para eso, es el torneo más importante del mundo”, señaló el padre de Camilo y Barto, integrantes del último ganador del Argentino Abierto.

Y siguió Lolo: “Palermo tiene que estar siempre hecho antes. Te hablan de la Triple Corona, bárbaro. Pero yo gano Hurlingham, gano Tortugas y pierdo Palermo y siento que no gané nada. Y te mezclan todo. Es como ir a jugar el Mundial de futbol y te ponen en la misma zona Argentina, Brasil y Francia. Si venís desde el año pasado a los tumbos, está perfecto, andá a la zona brava. No desmerezco a nadie. La Hache puede ser campeón. Ellerstina nos ganó. Dicen que lo hicieron para evitar especulaciones y hasta pueden pasar cosas raras en las últimas fechas. Imaginate si te quedan en una misma zona ¡La Natividad, La Dolfina y La Hache! Un desastre” . Y completó: “Con La Natividad nadie habló antes sobre este tema”.

La Ensenada se recompuso y logró una gran victoria sobre La Dolfina, que no contó con Adolfo Cambiaso Matías Callejo - Prensa AAP

Adolfito Cambiaso , líder de La Dolfina, sintetizó: “Para mí, la Asociación Argentina de Polo se equivocó en grande. Yo lo dije antes de arrancar esta temporada” . En tanto, Hilario Ulloa , el mentor de La Hache , reflexionó: “Como todo cambio, tiene cosas positivas y también te das cuenta de algunos errores. Entre las muchas cosas buenas, destaco que así hay variedad de partidos, las zonas se van mezclando, y eso está bueno. Y por fín llegaron al polo los resultados inesperados. Hace como veinte años estaba esperando esto: ir a la cancha y no saber quién va a ganar. Me parece que eso le estaba faltando al polo, se había vuelto aburrido, la gente no iba a la cancha porque los partidos parecían predecibles. Y hasta ahora se está dando una temporada en la que cualquiera le gana a cualquiera. Habrá que corregir detalles , tal vez que el mérito para el próximo torneo sea un ranking de puntos acumulados en los últimos dos o tres torneos y no por los conseguidos en uno solo y que por un partido cambie todo un ranking. También hubo demasiada especulación, innecesaria, porque de nuestra zona, La Dolfina todavía puede ser campeón de Tortugas, nosotros también”.

LA NACION consultó a Delfín Uranga . El presidente de la AAP brindó su parecer: “Creo que es importante algo que se viene haciendo hace varios años: todos estos cambios se hacen entre los jugadores y los dirigentes, lo cual me parece muy positivo. Segundo: celebramos que haya sorpresas, no hay nada mejor para un deporte que no saber quién va a ganar. Y en el caso particular de este año, se quiso innovar, dado que los puntos, si bien se hacen ganando en equipo, después pasan a ser individuales. Se le quiso empezar a dar valor a todos los torneos de la Triple Corona, no sólo a Palermo. Así que implementamos un sistema con algún tipo de imperfección, que por suerte se corregirá para el año que viene, donde, al no tomar el Abierto del año anterior y encontrarte con lo que está pasando esta temporada, se generan algunas situaciones que no son las más convenientes o las deseadas. Así que será cuestión de ver qué pasa en Tortugas y revisar el sistema para 2025, donde definitivamente habrá un método diferente”.

Indios Chapaleufú se dio el gusto de vencer a Cría La Dolfina y tiene chances Aníbal Greco

Los partidos del fin de semana

Salvo La Ensenada y La Hache Cría & Polo, el resto cuenta con posibilidades de pasar a la final. Hoy, por la tercera fecha de grupos, se realizarán estos partidos: a las 13 horas, La Ensenada vs. La Hache Cría & Polo , por la Zona B; y a las 16, Ellerstina vs. Indios Chapaleufú , por la Zona A. En tanto que mañana, en los mismos horarios, lo harán: La Natividad vs. Cría La Dolfina , por la Zona A, y luego, La Dolfina vs. La Hache , por la Zona B.

En la Zona A, en la que cada equipo ganó un partido y perdió el otro, esto es lo que necesitan los participantes:

La Natividad será finalista si se impone a Cría La Dolfina e Indios Chapaleufú da otro batacazo ante Ellerstina.

será finalista si se impone a Cría La Dolfina e Indios Chapaleufú da otro batacazo ante Ellerstina. Cría La Dolfina participará del match definitorio si vence a los Castagnola y si la escuadra de Gonzalito Pieres supera a la de los Heguy.

participará del match definitorio si vence a los Castagnola y si la escuadra de Gonzalito Pieres supera a la de los Heguy. Ellerstina dependerá de triunfar sobre Chapaleufú y de que La Natividad haga lo mismo con Cría La Dolfina.

dependerá de triunfar sobre Chapaleufú y de que La Natividad haga lo mismo con Cría La Dolfina. Indios Chapaleufú tendrá que ganar su partido frente a Ellerstina y esperar que Cría La Dolfina le tuerza el brazo a La Natividad.

El la Zona B, el único que ganó sus dos partidos es La Hache. La Dolfina y La Ensenada ganaron uno y perdieron el restante, mientras que La Hache Cría & Polo fue superado en los dos encuentros que disputó. Aquí están las variables:

Si La Ensenada, ya eliminado por tener diferencia de gol negativa (-2), pierde ante La Hache Cría & Polo, La Dolfina y La Hache animarán una semifinal virtual, mano a mano.

En cambio, si La Ensenada gana, a La Hache (+3) le alcanzará con perder hasta por un gol para avanzar a la final, mientras que La Dolfina (-1) tendrá que triunfar por al menos dos goles de diferencia para clasificarse finalista. Ello, en virtud de los resultados de las dos primeras fechas.

Las formaciones para este sábado

La Ensenada vs. La Hache Cría & Polo

La Ensenada: Juan Britos (h) 9, Alfredo Bigatti 9, Juan M. Zubía 9 y Jerónimo del Carril 9. Total: 36.

Juan Britos (h) 9, Alfredo Bigatti 9, Juan M. Zubía 9 y Jerónimo del Carril 9. Total: 36. La Hache Cría & Polo: Facundo Sola 8, Carlos M. Ulloa 8, Benjamín Panelo 7 y Joaquín Pittaluga 8. Total: 31.

Facundo Sola 8, Carlos M. Ulloa 8, Benjamín Panelo 7 y Joaquín Pittaluga 8. Total: 31. Jueces: Guillermo Villanueva (h) y Martín Pascual.

Guillermo Villanueva (h) y Martín Pascual. Árbitro: Martín Aguerre.

Martín Aguerre. Hora: 13.

13. Cancha: N° 5 del Tortugas Country Club.

Ellerstina vs. Indios Chapaleufú

Ellerstina: Guillermo Caset (h) 9, Lucas Monteverde (n) 8, Gonzalo Pieres (h) 9 e Ignatius du Plessis 9. Total: 35.

Guillermo Caset (h) 9, Lucas Monteverde (n) 8, Gonzalo Pieres (h) 9 e Ignatius du Plessis 9. Total: 35. Indios Chapaleufú: Antonio Heguy 7, Victorino Ruiz Jorba 8, Cruz Heguy 8 y Teodoro Lacau 8. Total: 31.

Antonio Heguy 7, Victorino Ruiz Jorba 8, Cruz Heguy 8 y Teodoro Lacau 8. Total: 31. Jueces: Matías Baibiene y Gastón Lucero.

Matías Baibiene y Gastón Lucero. Árbitro: José I. Araya.

José I. Araya. Hora: 16.

16. Cancha: N° 7 del Tortugas Country Club.

Juan de Dios Vera Ocampo Por