Indios Chapaleufú: con la cuarta generación de Heguy, volvió el equipo más popular del polo y La Dolfina le dio la “bienvenida”

En el auto, a un costado de una tablas y cerca de los palenques, miraba Alberto Pedro Heguy. El hombre que 41 años atrás había creado ese equipo, esa camiseta, ahora contemplaba, feliz, a un par de nietos jugar en ese equipo, con esa camiseta. La cuarta generación de Heguy en lo más alto del polo argentino se había estrenado en 2023, pero ahora usaba el nombre y los colores míticos, los más queridos del polo: los de Indios Chapaleufú. La mezcla de dos clubes (el que era de San Miguel, ahora en Pilar, y el de Intendente Alvear, La Pampa) reapareció en la Triple Corona, después de siete años, y se estrenó en los cuartos de final del Abierto de Hurlingham, en el predio de Pilar de la Asociación Argentina de Polo. Bravísimo era el debut.

Le tocaba La Dolfina, que tiene 40 goles de handicap. Los 31 de Indios Chapaleufú no podían más que hacerle fuerza de a ratos, cosa que sucedió en la primera mitad y en el último chukker. Pero la diferencia final fue la esperable en estos casos: 14 tantos, por el 23-9 que hizo semifinalista al cuadro de Cañuelas. Pero más allá de la gran diferencia que hubo en el juego –La Dolfina fue lo conocido: anticipación + taqueo = dominio y fluidez–, lo central fue el regreso de ese nombre, ese camiseta, esa estrella.

Las defienden Cruz Heguy, de 20 años e hijo de Eduardo; su primo Antonio Heguy, de 21 e hijo de Alberto (”Pepe”), y sus amigos Victorino Ruiz Jorba, de 26, y Teodoro Lacau, de 22. Cruz, Torito Ruiz y Teo debutaron en la Triple Corona en 2023 en el Abierto de Palermo, por El Overo, pero como su compañero Lucas “Lukín” Monteverde pasó a Ellerstina en 2024, quedó el lugar y la opción ideal era Antonio. Y la otra opción ideal era jugar por esos clubes, los de los Heguy, que Lacau y Ruiz Jorba aceptaron con gusto.

¿Quién los dirige? Otro Heguy, un tío: Ignacio. De los tres hermanos que protagonizaron la Triple Corona tantos años juntos, es el que no tiene hijos entre estos jugadores. “Soy el único que puede hablar, el único no involucrado 100% en esto”, respondió con humor, aludiendo a Ruso y Pepe, sus hermanos. “Cuando se meta Íñigo voy a tener que retirarme, pero a éstos les digo lo que los padres no pueden decirles”, agregó, refiriéndose a su hijo mayor, de 14 años.

Cruz es un back natural, pero como su amigo Teo es también 4, él se corrió para ser el 3. Y Antonio, “una mezcla de la viveza de Pepe y la movilidad de Gonzalo” según su tío Eduardo, es más un 2, pero por la conveniencia del equipo se calza el número 1, como lo era su papá. En su estreno absoluto en la Triple Corona, Antonio –lleva el mismo nombre que el bisabuelo, patriarca polístico de los Heguy– se dio el gusto de marcar un par de goles contra uno de los dos conjuntos de 40, La Dolfina.

Indios Chapaleufú le hizo cierta fuerza hasta el 5-10 del cuarto período. Después, La Dolfina fue La Dolfina y se escapó hasta un 22-6 en el último, pero los rojiblancos mejoraron en el cierre y terminaron con más de un tanto por chukker en promedio. Chapa tuvo cosas de sus versiones antecesoras: garra, juego abierto, aliento del público y... reclamos de penales de su gente (del otro lado, Poroto Cambiaso acertó sus 9 y totalizó 12 tantos). “Jugó con un buen sistema, abierto. Quizás no era el ideal para jugar contra La Dolfina, pero es mucho más divertido perder así, jugando bien y dejando todo por más que sea por más goles, que tratar de embarullar, de trabarles el juego. Además, así te ganan de todas maneras. Esto es un aprendizaje, un proceso”, comentó Eduardo Heguy.

“Es un día muy lindo, muy esperado. Bastantes emociones durante el día, los recuerdos de los comienzos. Gonzalo, Horacio, cuando jugábamos con mi padre... Y volver a ver a este equipo en la cancha es muy lindo. Cruz y Antonio son como hermanos, se criaron juntos, como con Silvestre [mellizo de Antonio]. Que jueguen en este nivel representando a Indios Chapaleufú es extraordinario”, se alegró Ruso.

Había varios alegres. La ocasión era especial, y ahí estaban, además de Alberto Pedro, Mariano Aguerre, que es parte del grupo, va a las prácticas y no se pierde asado alguno... porque su hija es novia de Torito Ruiz. Bautista Heguy, el presidente del club Chapaleufú, que no dejó de lado su humor. Cuando Torito pareció que podía estar lastimado, el ex crack, de 53 años, comentó a Aguerre: “Si puedo jugar con un respirador, entro Le pego perfecto, pero necesito un snorkel, algo que me dé aire. No sé si puede jugar con uno”.

Pudo jugar mejor Indios Chapaleufú, sí. Pero el comienzo era difícil. “Estuvo buenísimo. Buena experiencia jugar contra este equipo, al que estuvimos mirando todos tantos años desde chico. Ahora jugar en contra es un lujo. Se aprende un montón: ellos son los mejores del mundo. Y es buenísimo jugar con Antonio y por Indios Chapaleufú en la Triple Corona. No pesa esta camiseta, no pesa: estuvimos jugando toda nuestra vida por este club, en distintos torneos. De distinta importancia, pero es un orgullo jugar por esta camiseta”, sostuvo Cruz Heguy.

Todo está por delante para él, su primo e Indios Chapaleufú. ¿Va a haber más Heguy en el equipo? Faltarían algunas temporadas, porque los siguientes candidatos tienen 14 o menos años. Pero la Triple Corona vuelve a tener más de un Heguy y un equipo histórico en sus nombres y muy querido por la gente. El tiempo dirá si hará más historia.

Síntesis de La Dolfina 23 vs. Indios Chapaleufú 9

La Dolfina: Adolfo Cambiaso (h.), 10; David Stirling, 10; Adolfo Cambiaso (n.), 10, y Juan Martín Nero, 10. Total: 40.

en el 4º chukker fue amonestado Ruiz Jorba. Progresión: La Dolfina, 3-2, 7-3, 8-4, 12-5, 15-6, 17-6, 20-6 y 23-9.

Las restantes formaciones del Abierto de Hurlingham

La Natividad: Facundo Pieres, 10; Camilo Castagnola, 10; Pablo Mac Donough, 10, y Bartolomé Castagnola (h.), 10. Total: 40.

Facundo Pieres, 10; Camilo Castagnola, 10; Pablo Mac Donough, 10, y Bartolomé Castagnola (h.), 10. Total: 40. La Hache: Pablo Pieres, 9; Hilario Ulloa, 9; Tomás Panelo, 9, y Francisco Elizalde, 9. Total: 36.

Pablo Pieres, 9; Hilario Ulloa, 9; Tomás Panelo, 9, y Francisco Elizalde, 9. Total: 36. La Ensenada: Juan Britos, 9; Alfredo Bigatti, 9; Juan Martín Zubía, 9, y Jerónimo del Carril, 9. Total: 36.

Juan Britos, 9; Alfredo Bigatti, 9; Juan Martín Zubía, 9, y Jerónimo del Carril, 9. Total: 36. Ellerstina: Lucas Monteverde (h.), 8; Gonzalo Pieres (h.), 9; Guillermo Caset, 9, e Ignatius Du Plessis, 9. Total: 35.

Lucas Monteverde (h.), 8; Gonzalo Pieres (h.), 9; Guillermo Caset, 9, e Ignatius Du Plessis, 9. Total: 35. Cría La Dolfina: Rufino Bensadón, 8; Bautista Bayugar, 8; Diego Cavanagh, 8, y Alejo Taranco, 8. Total: 32.

Rufino Bensadón, 8; Bautista Bayugar, 8; Diego Cavanagh, 8, y Alejo Taranco, 8. Total: 32. La Hache Cría y Polo: Benjamín Panelo, 7; Carlos María Ulloa, 8; Facundo Sola, 8, y Joaquín Pittaluga, 8. Total: 31.

El programa del torneo

Martes 24/9

cuarto de final 2: La Hache 20 vs. Cría La Dolfina 12

Miércoles 25/9

cuarto de final 4: La Ensenada vs. Ellerstina, cancha 1 de Pilar

Sábado 28/9

semifinal 1 por la Copa The Ayrshire: ganador del cuarto de final 1 vs. ganador del 2, en la cancha 2 de Palermo

Domingo 29/9

semifinal 2 por la Copa The Ayrshire: ganador del cuarto de final 3 vs. ganador del 4, en la cancha 2 de Palermo

Viernes 4/10

Sábado 5/10

