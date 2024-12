Javier Milei disfrutó de la final del Abierto de Polo, aunque no haya ganado su admirado Adolfito Cambiaso

Aunque todas las finales del Argentino Abierto dejan su marca, ésta, en la que La Natividad volvió a derrotar a La Dolfina, esta vez por 13-11, y obtuvo su tercer título de campeón de Palermo, se vivió de forma aun más especial, ya que, como se había adelantado en la semana, asistió el presidente la Nación, Javier Milei. Por eso el público y los organizadores la vivieron con una expectativa mayor que la habitual.

Al partido le faltó paridad en el desenlace y la conquista de La Natividad estuvo cantada desde un par de chukkers antes. Así y todo, se vivió una fiesta en la Catedral, que mantuvo el interés desde muy temprano. Pocos minutos antes del partido, Milei ingresó al predio con su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina, y escoltado por varios efectivos de seguridad en su caminata por el borde de la cancha hacia el palco desde donde presenció el partido junto a Delfín Uranga, el presidente de la Asociación Argentina de Polo.

131° Abierto Argentino de Polo HSBC: La Natividad vs. La Dolfina Saudi. Fabián Marelli - LA NACION

Vitoreado y aplaudido por el público, el mandatario saludó con efusividad antes de ocupar su asiento. Vestido con un estilo descontracturado y su habitual color negro, Milei disfrutó el encuentro aunque no se le dio el resultado que esperaba. Cabe recordar su admiración y la foto de unas semanas atrás con Adolfo Cambiaso, a quien recibió en Casa Rosada. Tiempo atrás, el Presidente se había declarado aficionado al polo en general y “enfermo” de Adolfito en particular, entre otras cosas, por considerarlo un “loco” que iba contra el sistema, en razón de ser el primer polista de gran envergadura que recurrió a la clonación, cuando ese método reproductivo era incierto y muy costoso.

No es usual la presencia del presidente de la Nación en la final del Argentino Abierto. Mauricio Macri lo había hecho en los primeros años de su mandato, y había pasado mucho tiempo desde el inmediato anterior, Carlos Menem, que había asistido en los años noventas. Ninguno de ambos se quedó hasta el final del juego. Cosa que sí hizo Milei esta vez.

Además de la presencia del presidente y de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, se dio la de otro miembro prominente del Gobierno, el ministro de Defensa, Luis Petri. Claro que no hubo solamente funcionarios entre las personalidades. Hubo celebridades del deporte, como los medallistas olímpicos Santiago Lange y Gabriela Sabatini. Y fue la ex número 3 del tenis y campeona del US Open de 1990 quien hizo el simbólico throw-in inicial, luego de que fuera entonado el Himno Nacional Argentino por la cantante y actriz Natalie Pérez. David Nalbandian fue otro de las figuras del deporte que dieron el presente en el Campo Argentino de Polo, pero, muy amigo de Cambiaso, permaneció en los palenques de La Dolfina, como tantas otras veces.

POLO 2024 Matias Salgado

Tras la remontada y gran ventaja obtenida por La Natividad, que se terminó de rubricar tras el descanso largo post cuarto chukker, una parte del público emprendió la retirada, pero una gran mayoría, claro, permaneció para el podio y la entrega del trofeo a los campeones, instancia a la que se quedó el presidente. Para ello se montó un especial dispositivo de seguridad con doble vallado para mantener al público por fuera. Milei tuvo el instante que vislumbraba en la previa: fue ovacionado y levantó los puños en agradecimiento.

Mientras se solicitó silencio a la fanaticada del campeón que copó el césped con banderas y redoblantes, Delfín Uranga, cuando tomó la palabra, agradeció la presencia del presidente y de su hermana, calificando a lo sucedido durante la jornada del domingo como una “final perfecta”.

131° Abierto Argentino de Polo HSBC: La Natividad vs. La Dolfina Saudi. Christian Grosso - LA NACION

”Si lo soñabas, no se daba así. Fue casi la final perfecta y el fin de semana perfecto. Ayer jugaron la final femenina con Palermo solo para ellas y la verdad que llenaron la cancha. Hoy el repechaje que terminó por un solo gol y el plato fuerte con la final de 40 contra 40, que vuelva un presidente de la Nación y que reconozca el producto polo fue el mejor regalo que me podían hacer en mi último año como presidente de la Asociación”, celebró Uranga ante LA NACION, quien además contó detalles de cómo lo vivió el presidente desde las gradas.

”¿Presidente, se va a retirar?”, le preguntó a Milei. “No, me quedo hasta la entrega de premios. La estoy pasando muy bien”, le respondió el mandatario, que sufrió el embate de La Natividad ante su equipo La Dolfina. “Qué lástima que La Dolfina no hizo más goles”, le comentó Milei a Uranga, viendo el desenlace que se venía. El de una final que quedó en manos de La Natividad, pero que aún así el presidente pudo disfrutar y también ser celebrado por el público.

Lo mejor del partido

Alejandro Panfil Por