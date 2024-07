Jeta Castagnola resurgió en Inglaterra y ganó el British Open con una arrolladora victoria en la final ante su primo Poroto Cambiaso

Escuchar

A pesar de que son jóvenes, ya se han acostumbrado a jugar por cosas importantes. Son primos, se llevan bien, pero también son rivales. Dos veces estuvieron frente a frente por el título más importante del mundo, el del Abierto de Palermo, y se llevó uno cada uno. Saben, presienten y de alguna manera lo quieren, que alguna vez les tocará jugar juntos. Es la idea.

Pero por el momento, son más adversarios deportivos que compañeros, sobre todo en Inglaterra y en Argentina, con La Natividad y La Dolfina. A fines de 2023, en una entrevista con LA NACION, Bartolomé Castagnola (h.) los describió como “los mejores polistas de la actualidad, ellos tienen algo distinto. Para mí son increíbles. He jugado con los dos y es una cosa de locos lo que hacen”. Les tocaba, ahora, dirimir nada menos que uno de los torneos más importantes de Europa: el British Open por la Gold Cup.

Jeta Castagnola y Poroto Cambiaso en la previa a la final organizada por PololineTV: se divirtieron bastante

Camilo Castagnola (21 años) y Poroto Cambiaso (20) no abandonaron la buena onda los días previos al gran choque final en Cowdray, en las afueras de Londres. De hecho, PololineTV los reunió en una nota y se divirtieron. “Todo”, respondió Jeta cuando le preguntaron qué era lo mejor de Cambiaso. “Completito es, pero sobre todo la cabeza, va siempre para adelante”, destacó Poroto de su primo. “Todo el lote que tiene y la Chicharra especialmente”, apuntó Castagnola acerca de qué caballo de su rival le gustaba. “Galaxy”, eligió el hijo de Adolfito sobre la mejor monta del hijo de Lolo. Coincidieron en la manera que les gusta hacer los goles: “De arco a arco”. Y de hecho, convierten bastantes durante la temporada.

La batalla final de un torneo sumamente equilibrado, que tuvo la participación de 18 equipos de hasta 22 goles de hándicap, no tuvo curiosamente equivalencias. Dubai, el equipo de Jeta Castagnola, fue demoledor desde el comienzo. Una rareza cuando se trata de definiciones, y más en una competencia pareja como la que terminó. La Dolfina Great Oaks, que había sido también finalista de la Queen’s Cup (el otro torneo relevante de Gran Bretaña), nunca entró en partido. La disparidad fue tal que resultó llamativo el 6-2 con el que se cerró la primera mitad. Y no hubo margen de reacción. Dubai, lejos de relajarse, siguió compenetrado en lo suyo y ganó por demolición: 11-3.

Camilo Castagnola con la Gold Cup, la segunda que gana con Dubai Gentileza @Pololine

Hablar de Dubai es sinónimo de vigencia, más allá de alguna impasse participativa. Primero con Adolfo Cambiaso; ahora con los Castagnola. La organización de Ali Albwardy es una de las más poderosas del mundo y su hijo Rashid es uno de los integrantes. Claro que Jeta no estuvo precisamente solo en la organización del juego: fueron claves a lo largo de la temporada sus dos laderos, también argentinos. Se trata de Antonio Heguy (21), hijo de Pepe (cuádruple campeón de Palermo) y nieto de Alberto Pedro, y Rufino Laulhé (14), otro valor en constante ascenso. Para tener una idea, Antonio Heguy participará en la Triple Corona 2024 con Chapaleufú. Y Laulhé, hijo de Gastón, igualó la marca del campeón más joven de Poroto Cambiaso, que había obtenido también a los 14 la Gold Cup en 2020, junto con su padre y con Diego Cavanagh, en Next Generation.

Sin dudas, un conjunto muy fuerte, sin puntos débiles, y que llegaba con grandes ambiciones luego de quedar eliminado en los cuartos de final de la Queen’s Cup (ante King Power) cuando era uno de los favoritos. En La Dolfina Great Oaks, Poroto tuvo en Diego Cavanagh a su principal socio de juego, pero no pudieron contener el aluvión que resultó Dubai.

Camilo Castagnola y el abrazo con papá Lolo

Para Castagnola, que marcó 8 de los 11 goles de su equipo en el match decisivo, esta conquista fue un revivir en Inglaterra. Luego de aquel primer gran impacto en 2019 en este mismo torneo junto con su hermano Barto (se consagraron también por Dubai, con Rashid Albwardy y con Nachi Du Plessis), previo a la irrupción en la Triple Corona argentina, se le había negado en un par de ocasiones. De hecho, y él mismo lo puntualizó en la previa, había perdido las finales del British en 2022 (con Park Place) y de 2023 (con UAE Polo Team, equipo en el que actuó su hermano Barto). Tenía muchos deseos de volver a conquistar el certamen. Lo hizo de manera contundente. Y como era previsible, fue elegido el MVP de la final.

El festejo del campeón

Dubai ganó sus siete partidos: 14-9 a Sujan Indian Tigers, 13-9 a King Power, 10-5 a Marqués de Riscal y 10-9 a Gastón, en la etapa preliminar. Ya en los playoffs, su andar fue arrollador: derrotó en cuartos de final 15-6 a Black Bears, en semifinales 18-9 a Talandracas (el otro campeón de la temporada) y en la final 11-3 a La Dolfina Great Oaks, que, como se apuntó, accedió a las dos definiciones. En ese sprint final, Dubai marcó 44 goles y sólo le hicieron 18.

Los finalisas de la Gold Cup 2024: La Dolfina Great Oaks y Dubai Gentileza Camila Cambiaso

Para Poroto Cambiaso, más allá de la frustración por haber perdido las dos finales en Inglaterra, queda su regularidad en las competencias internacionales en 2024, ya que accedió a todas las definiciones (5) y se coronó en Palm Beach en los dos torneos más importantes de la Triple Corona americana: la USPA Gold Cup y el US Open.

Incluso, en un posteo en Instagram, Poroto señaló: “Se nos va otra final y otra temporada. Hoy no fue nuestro día y muy triste porque este equipo merecía un poco más. Pero orgulloso de mis compañeros y toda la organización de La Dolfina G.O. Me llevo muchos aprendizajes, a seguir para adelante. Gracias a todos”.

Los equipos de la final

Dubai: Rashid Albwardy, 2; Rufino Lauhlé, 4; Antonio Heguy, 5, y Camilo Castagnola, 10. Total, 21.

Rashid Albwardy, 2; Rufino Lauhlé, 4; Antonio Heguy, 5, y Camilo Castagnola, 10. Total, 21. La Dolfina Great Oaks: Kian Hall, 3; Dillon Bacon, 2; Diego Cavanagh, 8, y Poroto Cambiaso, 9. Total, 22.

Kian Hall, 3; Dillon Bacon, 2; Diego Cavanagh, 8, y Poroto Cambiaso, 9. Total, 22. MVP: Camilo Castagnola.

Festejo familiar de los Castagnola: Camila, Lolo, Jeta, Lola, Barto y Benicio Gentileza @Pololine

