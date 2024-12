Juan Martín Nero, sobre la salida de Poroto Cambiaso de La Dolfina: “Creo que sí, que va a ir con los chicos”

Cuando se apaguen los festejos de unos, cuando la angustia de otros se apacigüe, se empezará a jugar otro partido. Los rumores de enroques entre jugadores de los equipos de punta, específicamente entre La Dolfina y La Natividad, los protagonistas de la final del Abierto de Palermo, subyacieron durante toda la temporada. Esta semana comenzará la partida de ajedrez que definirá el tablero de 2025. Tras la definición que el equipo de los Castagnola le ganó al de lo Cambiaso por 13-11, los protagonistas no dictaron sentencia, pero por primera vez aparecieron indicios explícitos.

Las primeras pistas salieron de la boca de Juan Martín Nero. Consultado para LA NACION sobre si los rumores de que Adolfo ‘Poroto’ Cambiaso se iría a jugar con sus primos Bartolomé y Camilo Castagnola habían afectado el funcionamiento del equipo, respondió: “En lo mínimo. Cero. Creo que sí, que va a ir con los chicos, pero ¿cómo va a influir en nosotros? Imaginate. Soy un agradecido de todos estos años en La Dolfina. Habría sido lindo cerrar este ciclo ganando, pero si mirás atrás, los logros que hemos tenido, es impresionante. Yo estoy feliz de haber jugado este año y habrá que ver en estos días qué se arma, si sale algo divertido o no, y ahí veremos si seguimos juntos, con otros, con lo que sea”.

Nero lucha en un espadeo de tacos contra Bartolomé Castagnola (h.), en una imagen que tiene completo a La Dolfina; David Stirling, el trenquelauquense y los dos Adolfo Cambiaso, hijo y padre; ¿fue la última actuación de los cuatro juntos? Christian Grosso - LA NACION

Adolfo Cambiaso, el corazón de La Dolfina, declaró ante las cámaras lo que venía diciendo a lo largo de la temporada. Repitió que iba a tomarse unos días para pensar cuál sería el futuro del equipo. Y cuál el suyo. El desenlace del partido de este domingo no puede pasar inadvertido.

Su hijo “Poroto” fue lacónico: “Todavía no hablamos nada”, dijo para LA NACION, mientras masticaba la amargura de la derrota y era consolado al regreso de los palenques por su amigo Lucas Monteverde (h.), uno de los candidatos a integrar el nuevo cuarteto galáctico. Respecto al partido, opinó en concordancia con sus compañeros. “Hasta el cuarto o quinto chukker veníamos jugando bien, pero erramos muchos goles y después empezamos a correrlos de atrás. Contra un equipo así se hace muy difícil”.

"Poroto" Cambiaso levanta la cabeza y otea el panorama; lo mismo parece ocurrir con la temporada de 2025, que dependería de su decisión: seguir con estos compañeros o pasar a jugar con sus primos, los Castagnola. Christian Grosso - LA NACION

¿Por qué el encuentro dio tamaño vuelco de repente? “No sé; habría que mirarlo. Empezamos a tocar la bocha en vez de seguir pegándole y entramos en un juego que les convenía más a ellos que a nosotros”, analizó Nero. “Erramos muchos goles hechos, fáciles; esos goles que siempre dan un colchoncito por si las cosas no salen. Creo que podríamos haber estado arriba por cuatro o cinco goles cuando íbamos por uno o por dos”.

Compacto de La Natividad 13 vs. La Dolfina 11

La Dolfina cierra así una temporada vacía de trofeos. Son cinco torneos seguidos de Triple Corona los que acumula sin llegar a lo más alto del podio. El Abierto de Hurlingham de 2023 fue su última conquista. Así y todo, Nero hizo un balance positivo de la campaña. “La temporada fue buena”, aseguró el back. “Por supuesto que nosotros tenemos un equipo como para ganar, pero se llegó a la final en una temporada difícil. Haber jugado la final es un mérito lindo. No hay que ser tan exitista a veces”.

Nero llegó a La Dolfina en 2011 junto a Pablo Mac Donough para conformar, con Cambiaso y David Stirling, un equipo de ensueño, el segundo de los más ganadores en la historia. Entre los cuatro lograron nueve copas del Abierto, incluidas ocho consecutivas. Después de un interregno de un año, aquél en el que Poroto saltó al equipo titular, regresó en 2022 para sumar otra estrella, que con las dos que había ganado en Ellerstina totalizan 12. A los 43 años, sigue evidenciando ser parte de la elite.

“Todavía estoy con ganas de seguir jugando. Me siento competitivo, estoy bien de caballos", confió Nero con miras al próximo año. Christian Grosso - LA NACION

Entonces, ¿cuáles son sus aspiraciones para la temporada próxima? “Todavía estoy con ganas de seguir jugando”, aseguró Nero. “Me siento competitivo, estoy bien de caballos. Voy a tratar de armar el mejor equipo que pueda, y si no, lo veré de afuera. Tendré que pensarlo; no voy a volverme loco ahora”.

Terminó Palermo. Los ecos de los festejos del campeón resonarán por unas horas. Ahora empieza el ajedrez de nombres para 2025.

Alejo Miranda Por