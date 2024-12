La Natividad, campeón de Palermo: “Es una familia. Acá hay mucho compañerismo”

Una ola verde sacudió Palermo. Barrió la cancha desde el quinto chukker y se llevó puesto a La Dolfina. Cruzó de arco arco y, una vez terminado el partido, siguió avanzando hacia la esquina del tablero. Arrastró banderas, lanzó cantos y batucada, provocó saltos, bailes y todo tipo de manifestaciones de alegría. La Natividad es bicampeón de Palermo. Invicto con esta formación. Ganador de tres de las cuatro finales protagonizadas desde su irrupción en la Catedral.

Los palenques laten, tiemblan. Están colapsados. Jeta Castagnola se abraza con Pablo Mac Donoguh con la cara llena de espuma y sonrisas. Se suman Barto y Lolo Castagnola. A todos los une un mismo sentimiento, forman una ronda y surge espontáneo el “dale campeóóón, dale campeóóón”. Crece la fiesta. “La Natividad es una familia, siempre lo digo. Acá hay mucho compañerismo, todos tiran para el mismo lado“, arranca Barto. “Esto es una cosa de locos”, refuerza Jeta. “No hay nada como esto. Desde un comienzo, nuestro sueño fue ganar el Abierto Argentino, pero haberlo ganado tres veces en tan poco tiempo es una locura”, agrega Barto, en medio del carnaval.

Representantes de dos familias en la "familia" que es La Natividad: Cecilia Rodríguez Piola, la mamá de Facundo Pieres, y "Lolo" Castagnola, el papá de Camilo y Bartolomé. Fabián Marelli - LA NACION

La Natividad ganó un partido muy bravo. Sobre todo porque empezó mal y hasta el descanso largo no reaccionaba. “Cuando dominó La Dolfina, no pudo sacar diferencias, después, nos tocó dominar a nosotros y ahí sí pudimos marcar una ventaja. Pero no empezamos nada bien”, reconoció Mac Donough. “Los primeros cuatro chukkers creo que fueron mis peores chukkers de la temporada. Por suerte, después, mejoré y juntos dimos vuelta la cosa”, reconoció Barto. Lolo Castagnola, el padre de los cracks, aportó su visión: “La Natividad siempre sale a jugar bien al polo, pasa que a veces sale y a veces no sale, como en la primera parte de hoy”, explicó al tiempo que le dedicaba la victoria a Martín Garrahan, comentarista de la transmisión de ESPN.

La ansiedad de Lolo Castagnola al seguir la final de Palermo desde los palenques; así vive el heptacampeón argentino los partidos de sus hijos y su organización. Christian Grosso - LA NACION

Este nuevo título fue especial para Facundo Pieres. Hace dos años, tomó una decisión inesperada: dejar Ellerstina, su casa, Abrumado por las frustraciones deportivas se alejó de General Rodríguez y partió hacia Cañuelas. “Necesitaba un cambio. Los resultados, después, vinieron de arriba”, afirma. “Quería volver a sentir estas sensaciones únicas de ganar el Abierto. Concretar el sueño que todos tenemos a principios de cada año. Y no sé que pasará de ahora en más; no es el momento de hablar, pero formamos un equipazo. Barto y Jeta son de los mejores jugadores del mundo. Y Pablo [Mac Donough], también. Lo que piensa, lo que maneja dentro de la cancha…”.

"Me gustó mucho el desafío de jugar de 2", afirmó Facundo Pieres, que desde que salió de Ellerstina logró dos veces el Argentino Abierto. Christian Grosso - LA NACION

Rumbo a los palenques, para iniciar los festejos, Facundo se encontró con sus hijos, se bajó del caballo, se arrodilló sobre el césped y en otro abrazo del alma, los apretó contra su pecho por un largo rato. “No creo haber llegado a esta final más liberado que el año pasado. Internamente sentía las mismas ganas de ganar esta vez que hace doce meses. Con el paso del tiempo, lo que varía un poco es que lo vas disfrutando cada vez más a estos momentos. Pero, la verdad es que no llegué más relajado. Por otro lado, no siento que en 2023 me haya sacado una espina, conseguí el objetivo que me había propuesto: volver a ser campeón”.

Compacto de La Natividad 13 vs. La Dolfina 11

Pieres rescató la personalidad del equipo para enderezar una historia que pintaba fulera al promediar el cuarto capítulo, “No arrancamos bien. La sensación en la cancha era fea. Pero a partir del quinto chukker, el panorama cambió, apareció el carácter de La Natividad y lo dimos vuelta”, explicó. “Me gustó mucho el desafío de jugar de 2. Una posición en la que no había jugado nunca en mi vida. Pero estuve cómodo, más que nada porque sentí que jugando ahí ayudaba al equipo. Servía para darle mayor orden y funcionamiento, además de colaborar para que cada uno se sintiera un poquito más cómodo y que Jeta pudiera ir de 1, la posición más cómoda para él. Me sentí bien de 2. Obviamente tuve que atacar y defender mucho más de lo que lo hacía antes. Y permanecer más atento, sobre todo al medio juego. Muchas jugadas me encuentran a mí en el medio y yo no estaba tan acostumbrado a eso, estaba más habituado a jugar en las puntas. Cuando estás en el medio tenés que estar rápido, tranquilo, tenés que pegarle bien a la pelota. No podía descuidar a Poroto, ni a Pelón, a ninguno. En el polo de hoy, las marcas ya no son como antes, el 2 con el 3, el 3 con el 2… Hoy está todo un poquito más repartido y todos tienen que jugar por todos lados”.

Bartolomé Castagnola (h.) disfruta ser una vez más, la tercera, vencedor en el torneo más importante de polo en el mundo. Christian Grosso - LA NACION

Una ola verde sacudió Palermo. Arrasó con todo. Sin embargo, el futuro del superequipo de 40 goles, síntesis de compañerismo y compromiso, es aún incierto. Pero de eso hoy no se habla. Hoy se festeja.

Juan de Dios Vera Ocampo Por