Pablo Mac Donough (3) escucha a su hermano Matías, el DT de La Dolfina, en el palenque

"Se nos fue Mourinho pero vino Pep". Pelón Stirling siempre tiene alguna ocurrencia a mano. Esta temporada, La Dolfina perdió Milo Fernández Araujo, el técnico más exitoso en la historia del polo, pero lo reemplazó con otro que para el uruguayo está a la misma altura: Matías Mac Donough.

Todavía activo en el alto handicap, el hermano mayor de Pablo, el N°3 de La Dolfina, asumió la conducción del equipo de Adolfo Cambiaso luego de que su antecesor los guiara a seis títulos consecutivos del Argentino Abierto , incluidas tres Triples Coronas. Un desafío mayúsculo en relación a los zapatos que debe llenar, aunque no tanto si se considera que asume el mando de un equipo que, en su novena temporada en conjunto, se conoce de memoria.

"Lo elegimos todos. Yo fui el que más insistí. Ya teníamos una relación con él, nos conocemos, siempre estuvo con nosotros. Siempre estuvo, cuando estaba Milo también", explicó Cambiaso. "No tiene problemas en decirnos las cosas, que es lo que necesitamos nosotros, pero no todos se animan. Innova. No nos dice cómo tenemos que jugar, sino cosas nuevas dentro de nuestro estilo de juego. Cosas nuestras que no vamos a revelar por razones obvias. Estoy re contento con él."

La función de director técnico en el polo cobra cada vez mayor relevancia, y no hay equipo que no tenga el suyo en el primer nivel. Algunos, como Ellerstina, hasta tienen más de uno. Sin embargo, sigue siendo una función accesoria, de mucho menor peso al que tiene en la mayoría de los deportes de equipo.

La Dolfina estrenó director técnico esta temporada, pero el funcionamiento no se altera Fuente: LA NACION - Crédito: Mauro Alfieri

Por ejemplo, podría darse el caso de que Matías Mac Donough, de 47 años, juegue en contra de sus dirigidos. Su equipo, la Irenita, comienza hoy su participación en la clasificación para Palermo y, de avanzar, tiene el 75% de posibilidades de caer en la misma zona. Otro ejemplo de esto: Alberto Pepe Heguy es al mismo tiempo técnico de dos equipos, Ellerstina y Cría Yatay, conjuntos que se enfrentarán en el Abierto.

¿Qué le puede aportar Mac Donough a un equipo que se conoce de memoria? "Siempre está bueno tener otra visión en pleno partido", responde Juan Martín Nero. "Si bien sabemos lo que tenemos que hacer, adentro de la cancha uno está en caliente o pensando en los caballos, entonces necesitamos que nos dé pequeños detalles de cosas que se pueden cambiar. Y ya nos tiró un par de consejos para los que jugamos atrás que nos vinieron muy bien."

Su hermano Pablo (37 años), de quien fue compañero varios años, especialmente en Ellerstina, dice ser el que menos insistió para que se sumara, pero está feliz con la incorporación. "Cuando me dice algo, tomo un consejo como de alguien que quiere que nos vaya bien y que nos dice lo que piensa. No tengo en cuenta si es mi hermano, si es Milo o el que sea. Bienvenidos son siempre los consejos que suman", afirma.

"A esta altura, con la cantidad de años que llevamos jugando juntos, sabemos lo que tenemos que hacer dentro de la cancha. Así y todo es importante que alguien de afuera te remarque cosas que a lo mejor desde adentro de la cancha uno no lo siente."

Con Matías Mac Donough en el equipo, además, La Dolfina mejora todavía en mayor medida su palenque, ya que aporta caballos de su cría La Irenita y pasa a tener dos de las tres mejores crías del mundo. "Tiene de parecido a Milo en que habla lo justo y necesario", cuenta Stirling. "Es importante que esté porque seguimos tratando de mejorar día a día en el juego y en la caballada."

Pelón Stirling (izq.), el que comparó con humor a Matías Mac Donough con Pep Guardiola, aunque sin ironía Fuente: LA NACION - Crédito: Mauro Alfieri

Ayer, por la segunda fecha del Abierto de Hurlingham , La Dolfina venció 11-4 a Cría Yatay y consiguió su cuarta victoria en cuatro partidos esta temporada, que todavía tiene pendiente la definición de Tortugas ante Ellerstina (por lo pronto, se confirmó su realización para el viernes 15 del mes próximo, en el Country). El domingo se viene Las Monjitas, el primer partido fuerte bajo la tutela Matías Mac Donough.

De la mano de Cappella

Con cuatro golazos consecutivos de Alfredo Cappella Barabucci entre el final del sexto chukker y el séptimo, incluido uno de lateral desde unas 100 yardas, La Albertina pasó de perder 6-8 a ganar 10-8, camino de la victoria 11-9 ante La Dolfina Polo Ranch, en el mejor partido en lo que va del Abierto de Hurlingham, que correspondió a la zona A.

La Albertina quedó de todas maneras con posibilidades matemáticas de pasar a la final, aunque dependerá de lo que ocurra el sábado en el encuentro entre Ellerstina y La Dolfina Polo Ranch.

En el primer partido del día, el equipo de los Pieres venció por 8 a 5 a La Aguada, un encuentro que se hizo difícil de jugar por el fuerte viento, y que los de General Rodríguez dominaron a partir del tercer chukker; incluso, llegó a estar 7-1 arriba.

Finalmente, Las Monjitas anotó 19 goles por segundo partido consecutivo al vencer 19-14 a La Ensenada, que también mostró su poder ofensivo: entró 12-14 al sexto chukker.

La Dolfina 11

Adolfo Cambiaso, 10; David Stirling, 10; Pablo Mac Donough, 10, y Juan Martín Nero, 10. Total: 40.

DT: Matías Mac Donough.

Cría Yatay 4

Valerio Zubiaurre, 8; Cristián Laprida (h.), 8; Joaquín Pittaluga, 8, e Ignacio Laprida, 8. Total: 32.

DT: Alberto Heguy (h.).

Progresión: La Dolfina, 4-1, 4-1, 6-2, 7-2, 9-2, 10-3 y 11-4.

Goleadores de La Dolfina: Cambiaso, 3 (1 de penal); Stirling, 3; Mac Donough, 1, y Nero, 4. de Cría Yatay: Zubiaurre, 2; C. Laprida, 1, y Pittaluga, 1 (de penal).

Jueces: Federico Martelli y José Ignacio Araya. Árbitro: Gonzalo López Vargas.

Cancha: Nº 2 de AAP.

Próxima fecha

Sábado 2/11

La Albertina vs. La Aguada, 11 hs. (en Pilar, a confirmar) y Ellerstina vs. La Dolfina PR, 16.30 hs. (en Hurlingham)

Domingo 3/11

Cría Yatay vs. La Ensenada, 11 hs. (en Pilar, a confirmar) y La Dolfina vs. Las Monjitas, 16.30 hs. (en Hurlingham)