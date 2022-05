Milagros Sánchez, la chica de San Luis que hizo historia en el polo y su admiración por Cambiaso: “¡Es un animal!”

De Villa Dolores, Córdoba, pero radicada desde siempre en Concarán, Milagros Sánchez anduvo a caballo antes de caminar. Por eso no sorprendió que su primer torneo de polo lo jugara a los 7 años y que a los 21 se convirtiera en la primera mujer en disputar, con el equipo familiar Los Sauces, el Campeonato Argentino del Interior con Hándicap, que se está desarrollando en Mendoza. Nunca había ocurrido que una mujer jugara entre varones en las 31 ediciones anteriores de este tradicional certamen, cuya primera realización se dio en 1988, en Salta. Por eso podrá ostentar para siempre ese lugar de privilegio.

“Significa muchísimo porque estoy haciendo historia siendo la primera mujer en 32 ediciones. Uno no toma dimensión, pero el día de mañana va a salir mi nombre ahí, ganemos o perdamos”, expresa Mily a pura felicidad ante LA NACION durante un tiempo libre entre partido y partido. Es que se dio todo a la vez. Los Sauces, el equipo puntano que viene siendo uno de los animadores de este torneo y que fue finalista de las últimas cuatro realizaciones, tenía originalmente pensado incluirla en la formación para este 2022 en que el torneo se vuelve a disputar por primera vez desde 2019. Pero haciendo cuentas del lote de caballos disponible para tres integrantes de una misma familia, Milagros había decidido bajarse y dejarle el lugar a su padre Juan Carlos Sánchez, de 58 años.

Milagros Sánchez con Gonzalo Santamarina (h.), Rodrigo Sánchez (primo) y Ezequiel Sánchez (hermano), sus compañeros en el equipo de Los Sauces

“Pero mi papá tuvo un inconveniente jugando en San Luis y subí yo en su reemplazo”, cuenta con una sonrisa cómplice la curiosa anécdota para la cual no quiere brindar demasiados detalles, pero que al fin y al cabo le abrió un lugar en los libros de historia del polo.

Cuenta que su familia no viene de una larga tradición de polistas y que su relación con este deporte es bastante contemporánea. Su padre y su tío Ricardo comenzaron a practicarlo cuando tenían alrededor de 20 años y luego tardaron una década en volver a reinsertarse en la actividad. “Mis abuelos no sabían lo que era el polo”, confiesa, y agrega que comenzaron muy desde abajo el armado de una organización polera con la cual aprender y empezar a competir.

Eso sí, en esa generación inmediata que los precede se inspiraron ella, su hermano Ezequiel (26) y su primo Rodrigo (25) para comenzar esta práctica que hoy los tiene jugando juntos y en un nivel muy exigente. Cabe recordar que disputan este certamen diez equipos de 11 y 16 goles de valorización que representan a Mendoza, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, La Pampa, Neuquén, Salta, Santa Fe y San Luis. Por jugar juntos habitualmente en el campo familiar es que se conocen de memoria. Por eso prefieren mantener formaciones estables y siempre partiendo de la base de ser un equipo que se arma en casa: “Siempre tratamos de jugar en familia los torneos. Es la razón por la que no solemos buscar invitados, y la verdad es que tenemos una ventaja como equipo, ya que con sólo mirarnos ya sabemos para dónde debe ir cada uno”.

Milagros Sánchez en acción en Mendoza: tiene 21 años y muchas ganas de llegar a grandes objetivos

En el Club de Campo Mendoza y La Estacada Polo Club, y jugando con sus afectos, Milagros logró cumplir un sueño más a su corta edad. “He tenido la suerte de jugar el Abierto de Palermo, pero este es el torneo más importante del interior, por el nivel que se juega. Este polo no lo había jugado nunca”, valora. “Me sirve mucho porque después, cuando voy a jugar con mujeres, tengo otro tiempo. Es más choque, más roce y adrenalina y me encanta”, advierte respecto de las diferencias que notó entre el polo masculino y los torneos femeninos en los que participa habitualmente.

“Son dos deportes completamente diferentes”, insiste Mily. “Fijate que yo en polo de mujeres juego de 4, defendiendo, y en el masculino juego de delantera. Es más fuerte, más abierto, se hacen más jugadas y por ahí el de mujeres es un poco más trabado, siempre dependiendo del nivel, obviamente”, amplía.

La selección argentina de polo en la Copa Femenina de Naciones 2021: Paulina Vasquetto, Azucena Uranga, Milagros Sánchez y Lía Salvo, con el director técnico Milo Fernández Araujo. AAP

Más allá de esta participación histórica a nivel personal con Los Sauces (Milagros Sánchez 1, Ezequiel Sánchez 4, Rodrigo Sánchez 4 y Gonzalo Santamarina h., 4), su recorrido en el polo femenino la ha llevado a jugar el Abierto para La Dolfina en reemplazo de Nina Clarkin y también por Los Sauces y La Irenita. También, integró la selección femenina que ganó la Copa de las Naciones en 2021.

Además, compitió en otros países como Tailandia, Estados Unidos, Inglaterra e Italia. Su presente la entusiasma y el futuro, mucho más.

“El polo femenino está creciendo abismalmente año tras año, no sólo en la Argentina sino a nivel mundial, y ahora tenemos polo todo el año. El Mundial que se hizo por primera vez también le da un salto enorme al polo femenino”, valora, al tiempo que no les resta mérito a sus colegas de profesión que están perfeccionándose y adquiriendo progresivamente mayor nivel: “Nos están dando un espacio enorme y lo estamos aprovechando”.

“Yo creo que como Adolfito Cambiaso no va a haber nada igual en la historia del polo ¡Es un animal!”, responde al ser consultada por su principal referente en este deporte. Y será quizá también que por admirar al mejor del mundo es que no le coloca un techo a sus objetivos. “Mi sueño es vivir de esto ciento por ciento y llegar a lo más alto, que es tener 10 goles y ganar torneos grandes como el Abierto”, se ilusiona y mentaliza Milagros Sánchez, la mujer polista que hizo historia jugando un torneo del interior de varones. Y que va por mucho más.

