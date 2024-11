Nada de relajación: La Hache, el campeón de Tortugas que busca el premio mayor en una temporada de polo abierta como nunca

No fue habitual en los últimos años ver un campeón de un torneo de Triple Corona que no fuese La Dolfina, Ellerstina o La Natividad. Por ello, en la previa resultaba curioso saber cómo iba a ser el día después, o más precisamente el partido siguiente a la consagración de La Hache en Tortugas , un campeón inédito en este tipo de certámenes y que hacía su estreno en el Abierto de Palermo en 2024. Y La Hache, primer campeón por fuera de los tres mencionados desde aquel título de La Aguada en Hurlingham 2008, no brilló en todo su potencial, pero le sobró para ganar y avisar quiere más y que va por más. A La Aguada, precisamente, venció por 20-12 luego de un muy partido muy cortado con foules, pero aun así atractivo en la apertura de la jornada.

En la cancha 2 del Campo Argentino de Polo, el equipo ideado y liderado por Hilario Ulloa , que tiene también un segundo representativo compitiendo en la elite, intentó por todos los medios evitar la relajación posterior a su primer gran logro. Por eso mismo afrontó con mucha determinación su encuentro ante La Aguada, histórico conjunto que retornó a Palermo la semana anterior tras ganarse su derecho en la clasificación y que tuvo, incluyendo dos debutantes absolutos en Triple Corona como Felipe Vercellino y Facundo Llosa , una digna presentación cayendo 19-11 ante La Natividad.

Fran Elizalde, goleador del partido (8), maniobra entre Pedro Zacharias y Pedro Falabella (h.) Christian Grosso - LA NACION

Tuvo ese día el conjunto de la organización con sede en Open Door un planteo de juego abierto, valiente y atractivo para el público. Se trata del equipo más internacional que presenta el certamen, con dos argentinos, un chileno y un brasileño. Y cabe recordar que se están cumpliendo 21 años de aquella histórica Triple Corona obtenida en 2004 por los cuatro hermanos Eduardo Jr., Miguel, Javier e Ignacio Novillo Astrada.

La Hache no dio tregua y se fue al descanso del primer chukker ganando 3-0. Y cuando se acercó La Aguada por un penal bien ejecutado por Pedrinho Zacharias apareció Tomas Panelo a pura habilidad para controlar en el aire la bocha y llevársela a toda velocidad hacia los mimbres que dan a la cancha 1. Golazo para 4-1 y seguir marcando el pulso del partido con autoridad y comodidad, para el disfrute de un numeroso público que colmó la tribuna techada aunque un gran grupo vio dificultada su visión de uno de los arcos por un mangrullo ubicado en el centro de la grada.

En el tercer chukker llegó en todo su esplendor el talento de Francisco Elizalde con dos golazos de lejos en forma consecutiva. El pampeano comenzaba a convertirse en el goleador del encuentro, que finalmente cerraría con ocho tantos. La Hache despegaba y se alejaba cada vez más en el marcador.

”La idea era seguir jugando y buscando el ritmo para competir en Palermo, que ya arrancó y es lo más lindo. Fue una semana muy linda después de ganar Tortugas y la disfrutamos un montón. Este fue un partido muy trabado, con muchos foules y no pudimos meterle ritmo pero hay que seguir trabajando para mejorar”, analizó Fran Elizalde, para LA NACION.

La Aguada nunca se rindió y siguió apostando a competir, aunque no le alcanzó para llegar con chances al último chukker, que se terminó resolviendo con comodidad para La Hache, el último campeón de Tortugas que arrancó su participación en Palermo ganando y avisando que va por más.

Siguen las jornadas de acceso gratuito en el Argentino Abierto y la gente aprovechó para ver el debut del campeón de Tortugas, La Hache Christian Grosso - LA NACION

La síntesis de la victoria de La Hache

La Hache: Pablo Pieres 9, Hilario Ulloa 9, Francisco Elizalde 9 y Tomás Panelo 9. Total: 36.

Pablo Pieres 9, Hilario Ulloa 9, Francisco Elizalde 9 y Tomás Panelo 9. Total: 36. La Aguada: Facundo Llosa 7, Pedro Zacharias 8, Felipe Vercellino 7 y Pedro Falabella (h) 7. Total: 29.

Facundo Llosa 7, Pedro Zacharias 8, Felipe Vercellino 7 y Pedro Falabella (h) 7. Total: 29. Progresión : La Hache, 3-0, 5-3, 8-4, 10-7, 12-7, 14-9, 17-10 y 20-12.

: La Hache, 3-0, 5-3, 8-4, 10-7, 12-7, 14-9, 17-10 y 20-12. Goleadores de La Hache: P. Pieres, 4 (2 de penal); H. Ulloa,1; F. Elizalde, 8 (2 de penal), y T. Panelo, 7 (1 de córner).

P. Pieres, 4 (2 de penal); H. Ulloa,1; F. Elizalde, 8 (2 de penal), y T. Panelo, 7 (1 de córner). De La Aguada: F. Llosa, 5 (4 de penal); P. Zacharias, 6 (4 de penal), y P. Falabella, 1.

F. Llosa, 5 (4 de penal); P. Zacharias, 6 (4 de penal), y P. Falabella, 1. Amonestado : Facundo Llosa, a los 6m43s del octavo chukker.

: Facundo Llosa, a los 6m43s del octavo chukker. Jueces: Matías Baibiene y Martín Pascual.

Matías Baibiene y Martín Pascual. Árbitro: Rafael Silva.

Rafael Silva. Cancha: 2 de Palermo.

A continuación, en la cancha 1, por la Zona B, se produce el debut de Ellerstina , que viene de ser finalista en el Abierto de Tortugas, donde cayó frente a La Hache. En el duelo entre equipos de la familia Pieres, Ellerstina se enfrentará con La Zeta , proveniente del torneo Clasificación, que en el debut cayó frente a La Dolfina por 21-7.

Ellerstina: Guillermo Caset (h) 9, Lucas Monteverde (n) 8, Gonzalo Pieres (h) 9 e Ignatius du Plessis 9. Total: 35.

Guillermo Caset (h) 9, Lucas Monteverde (n) 8, Gonzalo Pieres (h) 9 e Ignatius du Plessis 9. Total: 35. La Zeta: Lorenzo Chavanne 6, Beltrán Laulhé 6, Nicolás Pieres 8 y Matías Torres Zavaleta 8. Total: 28.

Lorenzo Chavanne 6, Beltrán Laulhé 6, Nicolás Pieres 8 y Matías Torres Zavaleta 8. Total: 28. Jueces: Gastón Lucero y Martín Aguerre.

Gastón Lucero y Martín Aguerre. Árbitro: José I. Araya.

José I. Araya. Cancha: 1 de Palermo.

Alejandro Panfil Por