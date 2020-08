Roberto Leto, columnista de Fox Sports Radio. Crédito: captura

En el programa Fox Sports Radio, Roberto Leto fue nuevamente el protagonista de un divertido momento, por fuera de los temas deportivos, debido a la decoración de la habitación desde la que se conecta todas las tardes.

Sebastián "Pollo" Vignolo hizo mención a un mueble de mimbre que se observa a espaldas de Leto y que habitualmente está incluido en el encuadre de su cámara. "El fin de semana mucha gente, hasta mi mamá, me preguntó por esos cajoncitos de mimbre. ¿Los compraste en el Puerto de Frutos en Tigre?", le preguntó el conductor a su compañero. Seguidamente, el periodista partidario de Boca hizo un primer plano de la cómoda pero la ocultó rápidamente. "Te pido por favor que no me saques de plano los mimbre que son furor", pidió Vignolo.

Posteriormente, el conductor convocó al público a participar de una subasta: "A la gente le pido que haga ofertas por el mueble de mimbre. Si quieren comprarlo, vamos al mejor postor. Arrancamos con $2000, a $500 cada cajón, vamos a ver hasta cuánto sube. Roberto, sacá las cremas, los bóxers, todo lo que tengas ahí", ordenó el conductor.

Luego Vignolo remarcó los inconvenientes económicos que genera la ausencia del fútbol profesional en nuestro país. "Hay que hacerlo plata Roberto. No volvió el fútbol, los anunciantes de la radio se van cayendo. Haceme caso y agarrá", sugirió el conductor.

Más temprano, un fuerte ruido había interrumpido la charla de los periodistas por una falla en los auriculares de Roberto Leto que generó risas y burlas entre sus compañeros. Luego del ensordecedor sonido, la producción del programa puso un zócalo haciendo referencia a la tradicional vuvuzela. El periodista mostró y sopló el tan recordado elemento que fue una de la marca registrada del Mundial de Sudáfrica 2010.