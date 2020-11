Emocionante. La historia del chico que lloró con los Pumas y se volvió viral

Pablo Matera y Facundo Isa se acercan a saludar a Beni Benvenuto tras el partido de los Pumas con Australia

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 22 de noviembre de 2020 • 07:54

La emoción que los Pumas generaron en las dos últimas semanas encendió pasiones. La identificación con el equipo va en aumento y no se detiene. Y en medio de tanto fervor tras el triunfo ante los All Blacks y el empate con Australia en el Tri Nations, un video de un niño que no pudo contener el llanto ante Pablo Matera se hizo viral.

El video que subió la cuenta oficial de los Pumas en Twitter, rápidamente se propagó en las redes sociales. Tras el 15-15 en el McDonald Jones Stadium, Newcastle, Australia, como es habitual, los jugadores se acercaron a la platea a saludar a familiares y a hinchas.

Allí fue cuando se produjo la particular escena que tuvo miles de reproducciones en Twitter. El chico del video se llama Beni Benvenuto. Fue jugador de Alumni en la categoría menores de ocho años y, a principio de 2020 su familia se fue a vivir a Australia.

Al final el partido, Beni le gritó a Pablo Matera que él era de Alumni, el mismo equipo en el que se formó el capitán de los Pumas. El jugador de Stade Français se acercó junto con Facundo Isa, lo abrazó mientras el niño no dejaba de llorar y luego le regaló su camiseta.

Beni Benvenuto, el chico que se emocionó con Pablo Matera, y el premio que se llevó de su ídolo de los Pumas

Horas más tardes, por un contacto de los padres con el club, en la cuenta de Instagram de Alumni, se contó la historia del chico que se emocionó con los Pumas y tuvo su premio.

Conforme a los criterios de Más información