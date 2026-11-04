Qué dijo Jesús Owono tras la muerte de Jesús de Miguel

La muerte de Jesús de Miguel generó conmoción mundial al tratarse de un accidente ocurrido dentro de un campo de juego. Tras recibir un duro golpe de Jesús Owono, el delantero de CD Tenerife tuvo que ser trasladado a un hospital de urgencia y allí fue donde falleció horas después. Por eso, el arquero de FC Andorra se tomó más de un día de silencio, donde incluso cerró sus redes sociales, y ahora compartió su esperado mensaje a través de las plataformas del club.

Casi un día y medio luego de la tragedia, Andorra le brindó sus redes sociales (@fcandorra) a Owono para que se exprese. En un primer lugar, el club aclaró: “El FC Andorra sigue profundamente afectado por la muerte de Jesús de Miguel. En estos momentos tan difíciles, nuestro jugador Jesús Owono quiere compartir personalmente unas palabras”.

Jesús Owono habló a través de las redes de FC Andorra X (@fcandorra)

Así, tras mucha espera, el arquero rompió el silencio: “Estos están siendo los días más difíciles de mi vida. Me cuesta encontrar las palabras y me resulta muy difícil asimilar nada de lo que ha pasado. Siento un dolor enorme por la pérdida de Jesús. Pienso en él, en su familia y en todas las personas que lo querían”.

Luego siguió: “Sé que habrá muchas cuestiones que abordar, afrontaré lo que venga con todo el respeto. Pero ahora mismo, sinceramente, no puedo pensar en otra cosa que en Jesús y en el dolor que estamos viviendo. Descansa en paz, Jesús”, concluyó Owono. Así, hizo mención a que la Policía Nacional abrió una investigación formal sobre el episodio, lo que podría provocar que termine preso. Por eso, no debería ser llamativo que tenga que pasar por tribunales para dar una explicación sobre lo que ocurrió.

El choque entre Jesús de Miguel y Jesús Owono en Tenerife-Andorra

Para finalizar el comunicado, el club dueño del pase del arquero hizo un pedido al mundo de las redes sociales: “El FC Andorra pide la máxima sensibilidad y respeto”. En las últimas horas, el lateral derecho Michel Owono, jugador de FC Can Vidalet, sufrió una campaña de odio masiva tras ser confundido por su apellido con el arquero, por lo que aprovechó para mandar al frente a cientos de usuarios que le enviaron amenazas en sus cuentas privadas. Con este antecedente, el club que enfrentó a Tenerife busca concientizar sobre el acoso online.

Las reacciones al mensaje de Jesús Owono

En las respuestas a la publicación de FC Andorra hubo más de 400 usuarios que decidieron expresarse al respecto. Allí, hubo desde mensajes de apoyo hasta críticas por el contenido del mensaje. “La única palabra que tenía que decir es ‘Perdón’. Y no la veo en el comunicado”, expresó @Trotamundi1. Luego, @andresete_13 decidió citar a Jorge Valdano: “Creo que esto es de obligada lectura. Los accidentes ocurren y aunque el dolor que sentimos ahora sea inmenso, creo que no hay que buscar culpables. Estoy seguro de que nadie quería este final”.

Las dos respuestas más destacadas se encuentran en polos opuestos Captura X

“Antes de que lleguen los insultos y amenazas que van a llegar... Pensad que es un chaval que en un lance de juego ha provocado accidentalmente la muerte de un compañero. Respetadle porque bien no lo está pasando... Y con esos comentarios solo podeís romper otra vida”, escribió @AsierCoach.