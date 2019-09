La tapa del diario AS que hace referencia al estado físico del 10 de Barcelona Fuente: LA NACION

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 12 de septiembre de 2019 • 08:40

Lionel Messi jugó la Copa América con la selección argentina y después se entregó al disfrute de unas vacaciones en el Caribe, retratadas día a día en las redes sociales por su mujer, Antonela Roccuzzo. Luego, llegó el momento del retorno a la Ciudad Deportiva de Barcelona, pero en la pretemporada mostró discontinuidad en los entrenamientos, ya que la lesión muscular en el sóleo derecho no lo dejó tranquilo y exhibió su faceta más traicionera.

En su momento, la Pulga exhibió trabajos en la arena de alta intensidad, pero cuando parecía que debutaría en la primera fecha de la Liga de España ante Athletic de Bilbao, se resintió y quedó marginado. La reciente fecha FIFA lo ayudó para continuar la recuperación, pero la realidad es que hasta ahora no jugó en las tres primeras fechas del campeonato español y tampoco estará este sábado ante Valencia, por la cuarta jornada. El diario AS tituló en su portada de hoy: ¿Qué le pasa a Messi?

Fuente: LA NACION

Luego de plantearse el interrogante, la publicación madrileña desarrolló: "Messi será baja ante el Valencia, lo que ha vuelto a desatar la ola de rumores en torno a una lesión que se alarga más de lo previsto, pero que desde el entorno del jugador y del Barcelona se trata de sobrellevar con la máxima tranquilidad. Ellos están tranquilos y con la serenidad del que está haciendo bien las cosas. Otro tema es que se creen expectativas demasiado optimistas. La lesión es más seria de lo que parece y se ha optado por la prudencia".

La nota agrega: "En todo caso, una nueva decepción para el barcelonismo, que vive ya con una cierta angustia la lentitud en la recuperación del sóleo de la pierna derecha de Leo Messi. Desde que se lesionara el pasado 5 de agosto en su primer entrenamiento de la temporada que el delantero aún no ha debutado este curso. Por ahora se ha perdido ya tres partidos (Athletic, Betis y Osasuna) y va camino de cumplir el cuarto este fin de semana (Valencia). Seis semanas de baja que empiezan a ser ya toda una eternidad para el aficionado culé".

Fuente: AFP - Crédito: @Messi

Paralelamente, el rosarino dio una entrevista a uno de los diarios de la competencia, Sport. Y allí, aseguró: "Me siento mucho mejor". Después, amplió: "La verdad es que fue muy malo porque en el primer entrenamiento me pasó esto. Era algo sencillo. Estuve quince días y cuando pensé que estaba bien, en uno de los entrenamientos antes del Betis me resentí un poquito y se me abrió un poquito más. Eso hizo que tenga que estar más tiempo parado y tenga que estar aún ahora parado", explicó Messi.

En relación con una lesión que no termina de curar, agregó: "Me dijeron que esto del sóleo es complicado, que parecía que estaba bien y era traicionero. Nunca había pasado por esto y ahora ya sé lo que es. Por eso estoy tranquilo y voy a jugar cuando realmente sienta que estoy seguro y no vuelva a pasar porque una recaída sería para mucho más tiempo".

Crédito: @Barcelona

Y sobre su posible regreso a las canchas, no quiso arriesgar una fecha: "Estoy entrenando solo todavía. No tengo fecha definida. Me voy haciendo pruebas. Cuando esté al cien por cien curado. Contra el Valencia seguro que no estoy y veremos si vuelvo contra el Borussia o contra el Granada. No tengo fecha definida". Y, cuando le preguntaron por deseo de volver a las canchas, no lo dudó: "Tengo muchísimas ganas. La verdad que ya llevo mucho tiempo parado. Nada más empezar me pasó esto y tengo muchas ganas".

La entrevista exclusiva con Sport