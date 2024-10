Qué pasó entre Colapinto y Martin Brundle, que generó el enojo del piloto argentino

Escuchar

Franco Colapinto fue uno de los corredores más destacados del Gran Premio de los Estados Unidos de la Fórmula 1, que se llevó adelante este último fin de semana en Austin, Texas. Logró el décimo puesto que le otorgó un punto a la escudería Williams y alcanzó la vuelta más rápida, que luego el francés Esteban Ocon le quitó ese mérito al finalizar la carrera. Antes de esta gran hazaña, Martin Brundle, expiloto inglés y actual comentarista de la cadena Sky Sports, se acercó al joven de 21 años para entrevistarlo. Sin embargo, Franco lo ignoró por completo y siguió de largo.

Este gesto de Colapinto llamó mucho la atención de los fanáticos de la F1, puesto que fue la primera interacción que tenía con Brundle. De todos modos, los medios británicos encontraron el motivo de este desaire.

Qué pasó entre Colapinto y Martin Brundle

La escena ocurrió antes de la carrera de este domingo. Se trata de un momento en que los pilotos suelen caminar el circuito y son abordados por periodistas. El inglés vio que se acercaba Colapinto, entonces se acercó con su micrófono. “Hola, me llamo Martin Brundle, Sky. No nos conocemos. ¿Podemos charlar?”, le dijo. Franco suele frenarse a dar entrevistas, pero en este caso decidió seguir de largo. Ante esta situación, el expiloto señaló: “Bueno, creo que esa es la respuesta a eso”. Si bien el exdeportista trató de seguirlo, no logró alcanzarlo.

Según se pudo conocer, Brundle no había hablado bien del argentino. Dijo que no había hecho nada que lo sorprendiera para bien, denominó su rendimiento en la F2 como intrascendente y criticó su actuación en el Gran Premio de Italia en Monza, donde el argentino debutó en la máxima categoría. Estas declaraciones las hizo el podcast de Sky Sports F1.

Brundle también habló mal sobre el Checo Pérez, lo que habría enfurecido a Colapinto @schecoperez - @schecoperez

Además, tuvo problemas con otros pilotos de la actual grilla, como es el caso del mexicano Sergio Pérez, amigo de Franco. El inglés cuestionó que el “Checo” esté en la nómina de corredores de Fórmula 1 por su bajo nivel en la temporada y lo acusó de tener su butaca asegurada solo por ser de México. “Con el patrocinio, con la comercialidad de Red Bull en América del Norte y del Sur, con el Gran Premio de México por venir, ¿realmente no quieres a Sergio Pérez en la parrilla? Así que ese es el punto de equilibrio. Si fuera el ‘piloto B’, y nada de esa comercialidad o nacionalidad o lo que sea importara, lo habrían sustituido, ¿no? Seamos sinceros”, dijo Brundle. Estos dichos aparentemente hicieron enojar a Colapinto, por lo que prefirió no dirigirle la palabra este domingo.

LA NACION