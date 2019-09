Nadal llega a una pelota imposible y la pasa por el costado de la red Fuente: AFP

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 3 de septiembre de 2019 • 08:41

Rafael Nadal, segundo favorito, cumplió los pronósticos y completó el cuadro de cuartos de final del US Open, luego de superar en octavos al croata Marin Cilic por 6-3, 3-6, 6-1 y 6-2. Este miércoles enfrentará a Diego Schwartzman, pero la actuación del español dejó como registro algunos puntos memorables.

Es verdad que Rafa cedió su primer set en lo que va de torneo, pero a los 33 años busca su cuarto título en Nueva York y mostró frescura en sus piernas, claridad de ideas y definición con sus golpes decisivos en las dos horas y 48 minutos que duró el match.

Al final, las estadísticas no dejaron ninguna duda del dominio de Nadal, que logró 37 tiros ganadores en compensación con 26 errores no forzados, además de 11 aces, seis dobles faltas y seis quiebres de saque a Cilic.

Pero lo que llamó la atención fue el penúltimo punto del partido, lo que ratificó el gran estado de forma de Nadal: llegó una pelota muy difícil frente al croata y la colocó por fuera de la red, en un ángulo de la cancha. Así terminó de encauzar la victoria, ante la mirada fanática del golfista Tiger Woods.

Cuando terminó el partido, Nadal explicó el punto. "Es fácil de describir y difícil de hacer", bromeó con Tom Rinaldi, en la entrevista que le hizo el periodista de ESPN para la transmisión oficial. "Seguí la pelota bien porque Cilic hizo una buena volea. Corrí rápido hacia esa pelota y vi en el último momento que tal vez había un pequeño espacio desde ese lado. Creo que era la única forma de ganar ese punto, pero necesitás mucha suerte para conseguir un punto así".

El espectacular tanto maravilló a Manu Ginóbili, que reconoció que tiene ganas de moverse a Nueva York para presenciar en vivo el prometedor match de Rafa ante Diego Schwartzman. "El punto de Rafa para ponerse Match Point no se puede creer! El miércoles Nadal vs Schwartzman. Qué ganas de hacerme una escapadita!", escribió el ex basquetbolista de la selección y San Antonio Spurs en twitter.

El match point y el festejo final de Nadal: