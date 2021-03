Rareza en el golf. Dos jugadores definen un torneo por segunda semana seguida: Lee Westwood y Bryson DeChambeau van por el trofeo en The Players

Ganar en semanas consecutivas ya es bastante inusual. Que la definición sea protagonizada por los mismos dos jugadores es directamente insólito. Es lo que ocurrirá este domingo cuando Lee Westwood y Bryson DeChambeau compartan el último grupo de los 18 hoyos finales en The Players Championship.

Siete días atrás, DeChambeau se impuso a Westwood en un dramático mano a mano en el Arnold Palmer Invitational. El inglés lleva 44 hoyos sin hacer bogeys (el último fue en el 10 de la primera vuelta) y luego de firmar 68 se mantiene al frente por dos. El estadounidense, campeón del US Open y único múltiple ganador de la temporada, se acercó con 67.

Westwood felicita a DeChambeau en el último hoyo del Arnold Palmer Invitational, que el estadounidense le ganó al inglés hace una semana. AFP - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Westwood es para muchos el mejor jugador que no ganó un major. Aunque no sea lo mismo, The Players no es un torneo más y no por nada es considerado el quinto grande, al margen de los 15 millones de dólares que reparte. Una oportunidad de engrandecer su lugar en la historia para el veterano de 47 años, que en las últimas semanas jugó al nivel que lo llevó a ser Nº 1 del mundo en 2010, relajado al lado de su novia Helen, que hace las veces de caddie.

Para muchos, Lee Westwood es el mejor golfista de los que no han ganado majors. AFP - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

“La revancha”, denominó el propio Westwood el duelo de este domingo. “Me encanta. Me encanta jugar con Bryson. Su caddie también. Son muy buenos, son muy intensos en la cancha. Tiene un juego que disfruto de ver. ¡Cómo no me va a gustar! Espero salir y divertirme como lo hice hoy. Disfruto estar en la última vuelta de un torneo tan importante en esta etapa de mi carrera. Es un torneo que todos queremos ganar”.

DeChambeau también se mostró entusiasmado con esta posibilidad. “Para mí va a ser otra batalla. ‘West’ ha estado jugando un golf increíble en este momento, yo estoy jugando bien también. Va a ser divertido. Es lindo estar en el último grupo con toda la gente alrededor”.

DeChambeau obsequia una pelota a un aficionado al cabo de la tercera rueda de The Players; está a tiro de Westwood y procura su segunda corona en dos semanas sucesivas. AFP - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

“El Bombardero” no asombró tanto con sus explosivos drivers como con la efectividad de su putt, que lo mantuvo en la pelea. Necesitó sólo 23 para los 18 hoyos, incluido uno muy festejado de 4,5 metros para cerrar la vuelta. “Podés hacer birdies toda la tarde, pero no vas a pegar todos los golpes perfectos y te van a quedar esos putts de 2 metros para par. Hay que acertarlos para ganar campeonatos. Por suerte pude meter ese en el 18, no quería quedarme con un sabor amargo en la boca después de haber jugado bien todo el día”.

DeChambeau quedó ante la posibilidad de ganar en semanas consecutivas, algo que sólo Tiger Woods logró en los últimos 42 años. El anterior había sido Gary Player, en 1978.

El extensísimo bunker del hoyo 14 de TPC Sawgrass; DeChambeau trata de salir de la arena, pero no zafará del bogey. AFP - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Una de las historias del día fue la de Doug Ghim, un joven estadounidense de 24 años hijo de coreanos. Está jugando The Players por primera vez y en su corta carrera tiene apenas un Top 10 en el PGA Tour. Ayer hizo 68 para llegar a -10. Ghim saldrá en el penúltimo grupo con Justin Thomas, autor de la vuelta del día: 64, incluido un águila en el 16. Delante de ellos estarán Paul Casey, Jon Rahm, Bryan Harman (-9) y Sergio García (-8).

Otra de las grandes historias de este certamen (ocurrió el jueves pero se supo recién el sábado), es la razón por la que el noruego Viktor Hovland, una de las promesas en ascenso, se quedó afuera del corte. En la primera vuelta fue penalizado con dos golpes de multa por haber reposicionado mal la pelota en el green. Lo curioso es que quien advirtió el error involuntario fue su madre, que le avisó por teléfono. Hovland, que ya se había ido del TPC de Sawgrass, se lo comunicó a las autoridades y terminó quedándose fuera del fin de semana... por dos golpes.