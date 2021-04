Real Madrid-Barcelona: Zidane, Koeman y las ¿despedidas? de Sergio Ramos y Lionel Messi

Zinedine Zidane, entrenador de Real Madrid, y Ronald Koeman, de Barcelona, hablaron en conferencia de prensa en la antesala del clásico español que se disputa mañana en el estadio Alfredo Di Stéfano de la capital ibérica. Ambos coincidieron en su deseo de que tanto Sergio Ramos como Lionel Messi, capitanes de los dos equipos, renueven sus contratos a final de temporada y continúen en La Liga. Ni el DT francés ni su colega neerlandés adelantaron cómo formarán sus equipos en el partido más esperado del torneo. En la primera rueda, los blancos se impusieron por 3-1 en el Camp Nou: fue el primer enfrentamiento entre ambos entrenadores.

Zinedine Zidane coincidió con Koeman y también pidió por la continuidad de Messi y de Ramos en Barcelona y Real Madrid, respectivamente. GABRIEL BOUYS - AFP

“Ojalá que no (haya sido el último clásico de Ramos). No va a jugar mañana, es una pena. Esperemos que se quede aquí”, dijo Zidane en relación a su capitán, que se pierde el encuentro por una lesión, y que todavía no cerró los términos de su nuevo contrato con el club blanco. Algo parecido respondió sobre La Pulga, quien también termina su vínculo con Barcelona a final de la campaña: “Tampoco. Que se quede en el Barcelona. Está bien ahí. Está bien para la liga española”.

A su turno, Koeman coincidió con el francés, aunque resaltó al rosarino en la comparación. “Lo mejor para nuestra liga es que los mejores jugadores se queden hasta su último minuto. Como Leo Messi. No se puede comparar con Sergio Ramos. Uno es defensa y el otro es atacante, tiene mucha efectividad...pero creo que los dos han sido importantísimos para sus equipos. Ojalá Ramos siga con Real Madrid y Leo siga con nosotros”, estimó el neerlandés, quien considera al capitán argentino pieza clave de su organigrama ofensivo. “Necesitamos al mejor Messi. Y al mejor Barça. Para ganar mañana hay que hacer las cosas perfectamente bien. Nuestro ataque, nuestros movimientos, los pases...necesitamos a Leo, claro”.

En conferencia de prensa, Koeman adelantó que de cara al clásico de mañana en Madrid contra el Real, Barcelona "necesita al mejor Messi". FRANCK FIFE - AFP

Zidane conoce la importancia de La Pulga en Barcelona, a quien ha sufrido en varios partidos (lleva 26 goles en 44 clásicos): “Sabemos el jugador que es Lionel Messi. Puede estar sin marcar goles y seguimos sabiendo el jugador que es. Es un Madrid-Barcelona. Son todos muy buenos. Vamos a intentar contrarrestar sus fuerzas y hacer un buen partido con el balón”. Además, adelantó: “Vamos a tener un partido complicado, con una exigencia máxima, pero estamos preparados. Hemos tenido días de recuperación”. E intentó quitarle presión al resultado: “Mañana son tres puntos, igual que ante el Eibar y el Cádiz. La repercusión no es la misma, pero son tres puntos”.

Para Koeman, quien gane mañana tampoco tendrá asegurado el título de liga, aunque sí logrará un envión anímico fundamental para la recta final del torneo. “En principio, el resultado no es decisivo”, anticipó. Y añadió: “Faltarán muchas jornadas. Cualquier equipo tiene complicado ganar, aunque sí es verdad que por el momento de la liga en el que estamos, luchando por el primer puesto con Atlético de Madrid, el que gane de los dos tendrá una moral importante para seguir”.

Zinedine Zidane, DT del Real Madrid, sabe que las chances del conjunto blanco pasarán por frenar a Lionel Messi, capitán de Barcelona. GABRIEL BOUYS - AFP

El ex DT de la selección holandesa recordó que Barcelona “está bien. Lleva una trayectoria importante, de muchos puntos logrados y es algo muy positivo”. Acto seguido, elogió a su rival de mañana, el máximo contrincante de toda la vida: “El Madrid es el Madrid. Han tenido demasiadas críticas, pero están en la Champions y luchando por ganar el campeonato. No soy partidario de los que han criticado al Madrid. Es un equipo con un gran entrenador y tiene jugadores impresionantes. Los dos equipos saben la importancia de ganar este partido. El que esté en mejor forma física, pero sobre todo mental, tiene más chances de ganarlo”, apuntó.

LA NACION