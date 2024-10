River-Atlético Mineiro por Copa Libertadores: los mejores memes

Después la derrota por 3 a 0 de la semana pasada, River se prepara para recibir este martes 29 de octubre a Atlético Mineiro en el Mas Monumental, donde se definirá quién pasará a la final por la Copa Libertadores. A diferencia del equipo brasileño, el de Marcelo Gallardo tiene un escenario complejo: para ganar deberá superar los goles que recibió de su rival en la última disputa y, desde horas de la tarde, las redes sociales se expresaron al respecto.

Como ocurre en cada una de estas ocasiones, los usuarios de X comenzaron desde temprano a expresarse con distintos memes en los que no faltó la imaginación. Por un lado, están quienes auguran que los millonarios pierdan y por el otro, quienes suplican que el equipo que tanto admiran pueda llegar a la final de la competencia más prestigiosa a nivel clubes sudamericanos.

Previa del partido de Copa Libertadores que disputarán River Plate y Atlético Mineiro Manuel Cortina - LA NACION

“‘Podés calmarte un poco, todavía falta para el partido’. Yo desde que me desperté esperando nervioso que el River de Gallardo juegue las semis de Libertadores e intente remontar un 3-0″; “Te acabas de encontrar al San Colidio de la suerte. Dale RT y FAV para que River le dé vuelta el partido a Atlético Mineiro”; “Te acabas de encontrar al San Gallardo de la suerte. Dale RT y FAV para que River le gane 4-0 a Atlético Mineiro”; “River no gana hace 5 partidos y solo hizo 1 gol en 500 minutos* Los hinchas ilusionándose con dar vuelta un 3-0 por algunos edits de TikTok” y “Los hinchas de River deben ser realistas: la falta de goles y victorias recientes no respaldan la ilusión de una remontada”, fueron solo algunos de los mensajes más divertidos que circularon.

