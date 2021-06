Rodolfo D’Onofrio y su malestar: “Que Riquelme se ocupe de Boca, que yo me ocupo de River”

La historia tiene varios capítulos en los últimos años. Hay elogios, pero también mensajes que fueron de lo ambiguo a lo irónico. Cuando todavía no era dirigente de Boca, Juan Román Riquelme cuestionaba algunas cosas del River de Marcelo Gallardo. Dijo, por ejemplo, que “River no había competido en el Mundial de Clubes”, en relación a la derrota de 2015 con Barcelona por 3-0. A los pocos días, en noviembre de 2019, el DT del club de Núñez respondió: “No comparto lo que dijo Riquelme. Fuimos a competir. Nos tocó jugar y perdimos, nada más. En cuanto a las distancias entre Sudamérica y Europa, no hay que ser un genio para darse cuenta de que es importante. Pero en un partido hay chance de ganar o perder. Nos tocó perder contra un gran Barcelona... Pero lo entiendo. Román tiene tiempo de comer asado y hablar de fútbol. Yo tengo que pensar en los partidos que tengo por delante. No es fácil sostenerse en Sudamérica siendo competitivos. Nosotros somos competitivos. No estamos para competir como los europeos. Estamos para competir acá. Estamos en Argentina y en Sudamérica. Y claramente hemos sido muy competitivos”.

Al poco tiempo, Riquelme se sumó políticamente a Boca y fue elegido junto con Jorge Amor Ameal (presidente) y Mario Pergolini (Vice 1°). Aunque Román se abocó al Consejo de Fútbol. Desde entonces, los mensajes fueron subiendo de tono, aunque sin llegar jamás a las falta de respeto. Riquelme no ocultó, en las entrevistas que brindó, cierta molestia por el tratamiento periodístico que se le da a River y a Gallardo. Es más, tras el superclásico de marzo pasado (1-1), pasó por detrás de los analistas de TNT Sports que salían al aire desde la Bombonera y gritó: “Hace rato que River juega mal y no dicen nada”.

Este martes, en ESPN, Román volvió a la carga, refiriéndose al torneo local, en el que Boca visitará a River el próximo 3 de octubre, por la 14a fecha. No evitó la chicana, como en otros tiempos era un clásico de Ramón Díaz, exitoso entrenador millonario, en la antesala de los grandes duelos. “Colón hoy es el mejor equipo de Argentina, es el último campeón. Es raro el concepto, porque River tiene el mejor DT de la historia de su club, pero en 7 años no pudo ganar el torneo local. El mejor, es Colón. Cuando Boca fue campeón, hizo las cosas mejor”.

Desde Orlando, donde River realizó la pretemporada, no fue Gallardo el que habló sobre los dichos recientes de Riquelme, sino el presidente del club, Rodolfo D’Onofrio, que no ocultó su malestar. El dirigente, que a fin de 2021 dejará su cargo después de ocho años y una reelección, no dudó en sentenciar: “No sé qué dijo Riquelme... Que Riquelme se ocupe de Boca, que yo me ocupo de River”, sostuvo también en diálogo con ESPN.

Con cintura política, D’Onofrio incluyó como remate de su concepto una referencia acerca de que el River de Gallardo aún no logró títulos locales: “Yo ya gané. En 2014, con Ramón Díaz, gané un campeonato local. Me voy contento. Y aparte espero ganar este que arranca también.”

Vale consignar que la relación entre Riquelme y D’Onofrio fue siempre de mucho respeto, e incluso de admiración mutua.

En 2017, en el programa Pasión por el Fútbol, el presidente de River destacó: “Escucharlo a él es satisfactorio, agradable. Porque sabe mucho de fútbol y porque siempre va a ser de los jugadores que admiro. Yo cuando voy a una cancha admiro, como cuando voy al teatro, a los artistas. Y los artistas son los que realmente dan un espectáculo porque tienen cualidades. Y Riquelme está entre ellos. Aunque me hizo sufrir mucho, aunque me dolió como hincha, le reconozco todos los méritos que ha tenido como jugador y como persona”

Sonrojado, el ídolo de Boca devolvió gentilezas, a días de la reelección de D’Onofrio: “Quiero felicitarlo. Era obvio que iba a ganar. Lo felicito, ojalá esté muy contento. Que pueda seguir disfrutando ser presidente de su club. Que nosotros tengamos la suerte de ganar más copas que ustedes, pero espero que lo haga muy bien.”

