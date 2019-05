Juan Martin del Potro, ya se entrena en París Fuente: LA NACION - Crédito: @RolandGarros

Ya se palpita Roland Garros, el segundo torneo de Grand Slam de tenis del año que arrancará dentro de cuatro días en el Bois de Boulogne de París. Es tiempo de preparativos, de ensayos sobre el polvo de ladrillo más famoso del circuito ATP.

Más allá de lo que ocurre en el predio mismo, los encargados de las redes sociales del torneo ya van calentando el clima haciendo focos con los jugadores más carismáticos. Uno de ellos es el argentino Juan Martín de Potro, que el viernes tuvo contra las cuerdas a Novak Djokovic en los cuartos de final del Masters 1000 de Roma, pero dejó pasar la chance de dos match points y quedó eliminado.

En uno de los tweets, @rolandgarros escribió "And I think to myself, what a Juan-derful world", un juego de palabras entre Del Potro y la famosa canción de Louis Armstrong que en una de sus partes dice: "Y pienso para mis adentros ¡qué maravilloso mundo!".

Otra de las estrellas en el candelero es Roger Federer, que no la pasó bien en Foro Itálico porque se retiró lesionado en la pierna derecha antes de enfrentar al griego Stefanos Tstistipas por los cuartos de final. Lo cierto es que el dueño de 20 torneos de Grand Slam se mostró recuperado y esta mañana eligió al argentino Diego Schwartzman para hacer su primera práctica.

Justamente el Peque también fue eliminado por Djokovic en Roma, después de llevar al N° 1 a un desgaste de tres sets en semifinales, que Nole terminó pagando en la final perdida ante Rafael Nadal. No es la primera vez que el suizo se entrena con el jugador formado en el Náutico Hacoaj: tienen buena relación y, si se da la oportunidad, se ejercitan de uno y otro lado de la red.