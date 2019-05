Rugby Championship: Ledesma piensa probar "europeos" en la ruta hacia el Mundial

Fuente: LA NACION - Crédito: Mauro Alfieri

18 de mayo de 2019

Se acaba la temporada europea, se acerca el Rugby Championship . Momento de definiciones para Mario Ledesma , que tiene que armar la convocatoria de los Pumas para el certamen hemisférico, que incluirá a los jugadores que actúan en el Viejo Continente con posibilidades de participar en el Mundial de Japón. El Rugby Championship será una suerte de prueba de fuego para los "extranjeros", que tendrán que mostrar tanto capacidad individual como adaptación a un sistema de juego distinto al que acostumbran ejecutar. "Cada uno de los integrantes del staff va a armar una lista de 41/42 jugadores, y vamos a cotejarlas esta semana. Vamos a hacer una minipreparación que dependerá de hasta dónde llegue Jaguares en el Súper Rugby", explicó el entrenador nacional.

Ledesma afirmó que el Championship funcionará para los que actúan en Europa como un banco de pruebas para el Mundial. "Vamos a evaluarlos en por lo menos un par de partidos; si no, sería injusto. Vamos a llamar a los que creamos estarán más cerca de entrar al equipo y vamos a tomarnos un tiempo para evaluarlos, sobre todo en cómo se integran al plan de juego. No vamos a franelear a nadie", aseveró el DT. ¿Cuántos van a ser? "Tengo un número en mente, pero no quiero darlo para que no se pongan a hacer cuentas", manifestó.

Hay algunos nombres que para la etapa previa al Mundial parecen puestos, por rendimiento individual o por necesidad colectiva, como los de Nicolás Sánchez, Juan Imhoff, Santiago Cordero, Facundo Isa, Juan Figallo y Ramiro Herrera. ¿Tendrá una chance Benjamín Urdapilleta, o el segundo apertura estará entre Joaquín Díaz Bonilla y Domingo Miotti? ¿Y algún hooker, considerando que hay apenas dos (Creevy y Montoya) afianzados? En 2018, Ledesma probó a Facundo Bosch, y en marzo habló con Santiago Socino y Tomás Baravalle.

Jaguares tiene todavía al menos cuatro partidos por delante. La etapa regular del Súper Rugby finalizará el 15 junio, y la final está pactada para el 6 de julio.

Los Pumas jugarán el Rugby Championship en versión reducida los sábados 20 (vs. Nueva Zelanda en Vélez) y 27 (Australia en Brisbane) de julio y 10 de agosto (Sudáfrica en Salta), antes del test-match fuera de competencia (Sudáfrica en Pretoria) del día 17. Luego harán una minipretemporada en Australia, donde protagonizarán un encuentro de preparación en Sydney con Randwick (el exclub de Michael Cheika y Eddie Jones) antes de aterrizar en Japón el 12 de septiembre. El debut mundialista será el 21, contra Francia en Tokio.