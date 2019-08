Los Pumas reunidos sobre el césped del Padre Martearena; la derrota ya era cosa juzgada. Crédito: Rodrigo Néspolo

Sereno, Mario Ledesma sacó conclusiones que fueron más allá del partido ante Springboks, aunque dejó al descubierto su preocupación, a poco más de un mes del comienzo del Mundial: "Pudimos ver cómo estaba Bertranou y Benja [Urdapilleta] y seguir dándoles minutos a los que estaban afuera. Fue más desafiante de lo que esperábamos amalgamar a los que estaban en el exterior. Creo que Nico [Sánchez] tiene que volver a conducir, quizá no está en su mejor forma ahora". Sobre el partido que cerrará la preparación de la Argentina, justamente ante Sudáfrica, el entrenador opinó: "Imagino que ellos van a rotar igual que nosotros. Hay que encontrar las soluciones en la cancha más rápido".

En cuanto al scrum , reflexionó: "Los referís están condicionados, vienen con una idea sobre cómo entran unos y otros y están como esperando esa foto. Lo único que nos queda es trabajar".

Según el DT de los Pumas, las últimas actuaciones de All Blacks se deben relativizar con miras al torneo de Japón: "Nueva Zelanda está irreconocible, pero debe ser por la etapa en la que está, antes del Mundial". Y ponderó, por otro lado, a Australia: "Tiene un equipazo, solo necesita que se alineen los planetas". Para Ledesma, el cierre del Rugby Championship no fue traumático. "Si uno se guía por el resultado el balance no puede ser positivo; perder en el país por tanta diferencia no es lindo, pero fue una buena semana de trabajo".

En Salta, Sudáfrica se coronó por primera vez vencedor del Rugby Championship, en la reducida (tres fechas) versión de 2019. Crédito: Rodrigo Néspolo

Matera y los errores

Después del intenso partido, Pablo Matera comentó: "Quisimos jugar bien arriba y por momentos lo hicimos bien, pero hay que seguir trabajándolo. Lo más importante es ver dónde tenemos que mejorar y aprovechar este tiempo hasta el Mundial para eso".

Según el capitán de los Pumas, el aspecto del juego en el que Springboks fue superior estuvo en el pack de forwards: "Nos sacaron ventaja en el scrum, que va a ser uno de los puntos más importantes para trabajar. Todavía tenemos una preparación de más de un mes hasta el Mundial y hay muchas conclusiones para sacar de este partido".

Para Nicolás Sánchez, entre las muchas cosas que hizo bien Sudáfrica y en las que superó a la Argentina debe destacarse la estrategia. "Su plan de juego es meter mucha presión y no dejar jugar. Se hacía difícil tener la pelota adelante. Tienen muchos pescadores y presionaban. Podríamos haber jugado más con el pie para luchar, pero nos superó un buen equipo, un rival muy duro", analizó el apertura.

La desazón de los Pumas después de la bofetada recibida de Springboks, en el último compromiso del seleccionado argentino en su tierra antes del Mundial de Japón. Crédito: Rodrigo Néspolo