"Disfrutaba mucho ser capitán, pero también disfruto este rol de estar lado de Pablo, de acompañarlo. Es mi amigo y lo banco siempre en todo", alude Creevy a Matera, el actual capitán de los Pumas. Crédito: Rodrigo Néspolo

Alejo Miranda SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 9 de agosto de 2019 • 23:59

SALTA.- Este año la tendencia se revirtió un poco a partir del suceso de Jaguares, pero hasta hace poco, cuando se les preguntaba a los jugadores de otros seleccionados por cuáles eran los jugadores de los Pumas de los que debían cuidarse o cuál podría integrar su equipo, se limitaban a decir Juan Martín Hernández. Más de una vez ocurrió que nombraran a alguno que no jugaba. En general, los seleccionados más poderosos no se fijan tanto en quién está hay enfrente con la camiseta celeste blanca. Sólo un nombre se repetía con asiduidad: el de Agustín Creevy .

Su incansable tenacidad, su capacidad para pescar pelotas en el breakdown, su efectividad en las formaciones fijas, su fuerza para ganar el contacto y su habilidad para soltar el pase en el contacto convierten al hooker de los Pumas en un jugador de clase mundial.

A los 35 años, Creevy se apresta a jugar su tercer Mundial, y hacia allí apunta todos los cañones. Capitán del seleccionado durante cuatro años, perdió esa condición tras la llegada de Mario Ledesma a la conducción. Una decisión que le dolió, pero que conserva un lado positivo: no juega tantos minutos, se desgasta menos. "Estoy pasando por un buen momento. Disfruto desde donde me toque", cuenta Creevy en los pasillos del estadio Padre Martearena de Salta, donde hoy a las 16.40 los Pumas cerrarán el Rugby Championship ante los Springboks. "Disfrutaba mucho ser capitán, pero también de este rol de estar al lado de Pablo [Matera], de acompañarlo. Es mi amigo y yo lo banco siempre en todo. Me parece que es un excelente capitán. Jugar menos está bueno para llegar bien al Mundial, que es lo realmente importante este año. También Juli [Montoya] está en un nivel muy alto. Eso nos ayuda porque nos tira para arriba a los dos. Este año fue titular en muchos más partidos que antes, a mí me tocó más desde el banco, y eso te hace estar más descansado. Obviamente que a mí me gusta jugar siempre, pero cada vez me voy poniendo más grande y necesito más cuidados."

-Venían envalentonados con la final del Súper Rugby y un buen partido con All Blacks. ¿Cómo los afectó la caída con Australia?

-Yo lo tomo como un partido malo. Estamos teniendo un excelente año, pero con Australia las formaciones fijas no salieron y perdimos muchas pelotas, que es la nafta que nos da para hacer el juego que queremos. Dimos vuelta la página y estamos enfocados en Sudáfrica.

-Se habló de cambios en el sistema de juego. ¿Eso influyó?

-La base sigue siendo la misma pero hay algunos cambios que me parece que son lógicos y está buenísimo. Hoy nos toca implementarlos en un campeonato tan exigente como este. No se puede probar en otro lado, lamentablemente. De a poco le vamos encontrando la vuelta. Esta semana estuvo mucho mejor.

-Al margen del Súper Rugby, con los Pumas se van acumulando derrotas. ¿Eso los afecta?

-Obviamente que en los Pumas siempre queremos ganar. Somos conscientes de la exigencia física que estamos teniendo. Nos afecta, pero no es algo que nos preocupe. Nuestro objetivo es llegar de la mejor forma al Mundial, con la mayor confianza, habiendo probado todo lo que había que probar y eliminando todo lo que no nos guste.

-En los últimos años se acostumbraron a jugar con equipos sudafricanos, tanto en el Súper Rugby como en el Rugby Championship. ¿Se volvió un clásico? ¿Qué te gusta y qué no de enfrentarlos?

-Me gusta. Por lo general están buenos los partidos contra ellos, que son muchos. En el Súper Rugby, en el Championship. Hemos tenido algunos triunfos buenos. Creo que este partido va a ser distinto porque vienen a ser campeones; imaginate si son duros los partidos, cómo van a venir este fin de semana. Pero no es que nos importe, estamos concentrados en hacer nuestro trabajo y en lo que tenemos que hacer bien. Los sudafricanos son mucho más frontales, vienen mucho más al cuerpo. Te duelen más lo golpes pero son más previsibles que Nueva Zelanda, por ejemplo. No me gusta que es un desgaste mucho más grande para los forwards por su poderío físico, y cómo trabajan el maul.

-En los choques con Sudáfrica, el que gana el punto de contacto tiene una buena parte del trabajo hecho. ¿Por dónde más puede pasar el partido?

-Por las formaciones fijas, y el que se adueñe del line, del maul. Y también el que haga que el otro equipo no tenga tanto la pelota. Meter presión con nuestra defensa va a ser fundamental.

-El scrum siempre es duro con Sudáfrica. ¿Cómo se adaptaron al cambio de reglas? ¿Cómo están en esa formación a partir de la llegada de Figallo?

-Chipi. qué te puedo decir. Es un excelente pilar a nivel internacional. Lo necesitábamos y le aporta mucho al equipo, no solo en el scrum, sino también en el grupo. Es un gran amigo, le tengo admiración y creo que le hace muy bien a los Pumas. Ama a la camiseta como nadie. Cambian algunas cosas pero no lo esencial. Estamos tratando a llegar de la mejor manera, pero depende mucho de los referís. No fue igual contra Nueva Zelanda que contra Australia. Según me contaron los chicos, en ese partido se jugó con el scrum viejo. Entonces hay que ir viendo eso sobre la marcha, ver en qué se están fijando para corregirlo durante el partido.

-Es el último partido en la Argentina antes del Mundial. ¿Es un incentivo extra?

-Las despedidas acá en casa siempre son lindas. Queremos darle a la gente un buen espectáculo y un triunfo para llegar de la mejor manera a lo que viene. No nos salimos del foco del Mundial, pero ojalá les podamos ofrecer un triunfo.

Los Pumas en el estadio Padre Martearena, donde este sábado serán el escollo de Springboks para la conquista del Rugby Championship. Crédito: Rodrigo Néspolo

Las formaciones

Los Pumas : Emiliano Boffelli; Santiago Cordero, Matías Moroni, Jerónimo de la Fuente y Ramiro Moyano; Nicolás Sánchez y Tomás Cubelli; Pablo Matera (c), Facundo Isa y Javier Ortega Desio; Matías Alemanno y Marcos Kremer; Juan Figallo, Agustín Creevy y Nahuel Tetaz Chaparro. Entrenador: Mario Ledesma.

: Emiliano Boffelli; Santiago Cordero, Matías Moroni, Jerónimo de la Fuente y Ramiro Moyano; Nicolás Sánchez y Tomás Cubelli; Pablo Matera (c), Facundo Isa y Javier Ortega Desio; Matías Alemanno y Marcos Kremer; Juan Figallo, Agustín Creevy y Nahuel Tetaz Chaparro. Entrenador: Mario Ledesma. Suplentes: Julián Montoya, Mayco Vivas, Santiago Medrano, Guido Petti Pagadizábal, Tomás Lezana, Gonzalo Bertranou, Benjanía Urdapilleta y Joaquín Tuculet.

Sudáfrica: Willi le Roux; Cheslin Kolbe, Lukhanyo Am, Damian de Allende y Makazole Mapimpi; Habndré Pollar y Faf de Klerk; Kwaga Smith, Pieter-Steph du Toit y Duane Vermerulen (c); Franco Mostert y Eben Etzebeth; Trevor Nyakane Bongi Mbonambi y Tendal Mtawarira. Entrenador: Rassie Erasmus.

Willi le Roux; Cheslin Kolbe, Lukhanyo Am, Damian de Allende y Makazole Mapimpi; Habndré Pollar y Faf de Klerk; Kwaga Smith, Pieter-Steph du Toit y Duane Vermerulen (c); Franco Mostert y Eben Etzebeth; Trevor Nyakane Bongi Mbonambi y Tendal Mtawarira. Entrenador: Rassie Erasmus. Suplentes: Malcolm Marx, Steven Kitschoff, Frans Malherbe, RG Snyman, Francois Louw, Herschel Jantjies, Frans Steyn, Jesse Kriel.

Estadio: Padre Martearena, Salta.

Padre Martearena, Salta. Árbitro: Romain Poite (Francia).

Romain Poite (Francia). Hora: 16.40.

16.40. TV: ESPN 2 y ESPN Play.

Wallabies vs. All Blacks

En la madrugada argentina de este sábado, a las 6.45, Australia y Nueva Zelanda se enfrentarán en Perth. El que gane esperará una victoria de los Pumas en Salta para obtener el título.