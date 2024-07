All Blacks arrancaron un nuevo ciclo con una victoria apretada ante Inglaterra

Escuchar

Las series internacionales de rugby de julio arrancaron favorables al hemisferio sur. Los triunfos de Nueva Zelanda sobre Inglaterra por 16-15 y de Australia sobre Gales por 25-16 se suman a los de la jornada del viernes: Samoa dio una de las sorpresas al derrotar a Italia por 33-25, mientras que Fiji dio cuenta de Georgia en su visita a Batumi, por 21-12. Sudáfrica, el campeón del mundo, recibirá a Irlanda a partir de las 12 de este sábado, mientras que los Pumas harán lo propio ante Francia, a las 16, en Mendoza. Escocia arrancará su gira por América a las 18 frente a Canadá.

Los principales focos del mundo del rugby estuvieron puestos en el estreno del ciclo de Scott Robertson en All Blacks. Después de marcar una era en el Super Rugby con Crusaders, en el que ganó siete títulos en siete años, el excéntrico entrenador comenzó su etapa en un seleccionado que busca recuperar su aura de imbatibilidad. “Me gustaría decir que estaba tranquilo y sereno. Es una buena manera de desahogarse un poco. Me emocioné un poco, pero mientras los mensajes sean claros para los jugadores, creo que todos estaremos mejor”, destacó el ex tercera línea de los All Blacks.

Su arribo generó muchas expectativas luego del irregular ciclo de Ian Foster, que tuvo vaivenes en los últimos cuatro años, pero terminó con una buena performance en la copa del mundo en Francia, en la que cayó por un punto en la final ante los Springboks. El gran desafío será trasladar su método de trabajo en Crusaders al seleccionado más poderoso del planeta. “Definitivamente esto no es Super Rugby, ¿verdad?. Esto es rugby de test match. Fue una buena experiencia para todos nosotros. Son esas batallas aéreas y todos los márgenes son muy pequeños. Cada punto cuenta y cada oportunidad cuenta. Estoy satisfecho con la fortaleza mental que tuvimos para superar todo esto”, agregó Robertson.

Los All Blacks arrancaron esta nueva era con un triunfo por la mínima ante una Inglaterra renovada post Mundial. En un encuentro muy físico, intenso, pero con pocos puntos, pasaron la primera prueba en un país que exige ganar siempre. Además, fue el estreno de Scott Barrett como capitán, reemplazando en ese rol a Sam Cane, que se despedirá del seleccionado en este 2024.

Ben Spencer patea sobre la presión de un rival afp - AFP

En el hermético Forsyth Barr Stadium de Dunedin, los All Blacks marcaron sus únicos dos tries en el primer tiempo. El primero, tras una asistencia exquisita de Damian McKenzie y la definición de Sevu Reece, el explosivo wing que se perdió el Mundial de Francia por una lesión y será una de las piezas importantes en el nuevo proceso. El otro lo apoyó Ardie Savea, subcapitán, luego de un buen quiebre de Stephen Perofeta, una de las apuestas de Robertson en lugar de un histórico como Beauden Barrett.

Damian McKenzie, que mostró algunos destellos de su talento, aportó seis puntos en el segundo tiempo y vivió una situación particular: se excedió del tiempo cuando iba a ejecutar un penal y le prohibieron patear para estirar la diferencia a pocos minutos del final.

Inglaterra sigue mostrando signos de mejora con Steve Borthwick. Luego del tercer puesto en la Copa del Mundo, con un estilo pragmático y eficiente, está buscando dar un giro en su juego para producir un rugby más integral. Le costó en el arranque del Seis Naciones, pero la victoria ante Irlanda, la goleada ante Japón y las ajustadas caídas ante Francia y esta ante los All Blacks, evidencian una progresión. El eje Alex Mitchell-Marcus Smith-George Furbank como creadores de juego les da otro volumen y otras intenciones para atacar con la pelota. Maro Itoje e Immanuel Feyi-Waboso marcaron las conquistas de los europeos. “Queríamos que la gente en casa se sintiera orgullosa, creo que lo logramos con nuestros esfuerzos esta noche”, expresó Jamie George, el capitán, que completó 19 tackles.

El próximo sábado jugarán la revancha en el Eden Park de Auckland, escenario en el que los All Blacks no pierden desde 1994.

Los Wallabies arrancaron con el pie derecho

Australia superó a Gales por 25-16 en Sídney, en lo que significó el arranque del ciclo de Joe Schmidt. Es el tercer neozelandés en asumir las riendas de los Wallabies, luego de los pasos en falso de Robbie Deans (2008-2013) y Dave Rennie (2020-2022). Schmidt, que le dio un salto de calidad enorme al seleccionado de Irlanda entre 2013 y 2019 y luego tuvo una influencia positiva cuando se sumó al staff de los All Blacks en el 2022, tiene un desafío mayúsculo: volver a transformar a los Wallabies en una potencia.

Los galeses Gareth Thomas y Christ Tshiunza tacklean al australiano Matt Faessler afp - AFP

Tras el fracaso en el Mundial de Francia, en el que quedaron afuera en la fase de grupos por primera vez en su historia, la Unión de Australia contrató a Schmidt de cara a la gira de los British & Irish Lions del 2025. El arranque de su ciclo fue con un triunfo sin brillar, en un encuentro con poco ritmo de juego y repleto de imprecisiones. Taniela Tupou, Filipo Daugunu y Tom Wright, con gran acción individual, aportaron las conquistas en un equipo que contó con siete debutantes.

En una fuerte transición generacional, Gales no encuentra el rumbo. Desde la derrota ante los Pumas en los cuartos de final del Mundial de Francia acumulan ocho caídas consecutivas. La semana que viene tendrán revancha en Melbourne.

