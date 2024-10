Alumni campeón: Santiago González Iglesias, el referente que pasó por los Pumas, Pampas XV y Jaguares y siempre vuelve al club

Prestancia, aplomo, serenidad, temperamento, experiencia... Santiago González Iglesias, a los 36 años, es el principal referente de Alumni, el nuevo campeón del principal torneo de la URBA. Lo avala una extensa trayectoria forjada por el back tanto como deportista amateur, siempre en el club rojiblanco, como en el campo rentado, en el que participó en las franquicias Pampas XV (2010-2013) y Jaguares (2016-2019). Su paso por los Pumas (jugador número 718 en la historia) jerarquizó su legajo, que “Rete” completa, en los últimos años, ya de regreso en el rugby local, aportando su sapiencia en el lugar del equipo en la que hace falta.

Apertura por condiciones naturales, se convirtió en un eficiente fullback, y circunstancialmente en un incisivo centro. “Después de tanto tiempo afuera, cuando regresé soñé con vivir momentos como éstos, por supuesto. Y estoy feliz porque se me cumplió ese anhelo”, contó el 15 para LA NACION entre abrazos, felicitaciones, fotos familiares y pedidos de firmas al cabo del 20-17 sobre Belgrano Athletic en la final del Top 12, celebrada en la cancha de CASI.

Compacto de la final que Alumni le ganó a Belgrano

En la tarde de este sábado, frente al equipo archirrival, Rete no brindó ciertamente su mejor función. Entró al campo con una molestia en la pierna derecha. “Es un problema que vengo arrastrando desde hace tres fechas, Y encima, apenas empezó el partido, sentí un pinchazo. Por eso entraron a atenderme. Probé para ver si podía seguir al patear un penal [lo desvió] y como me sentí bien, seguí jugando”, sostuvo. Y siguió jugando como si nada, sin dar ventajas a pesar de estar tocado. No aminoró la entrega, mantuvo la rudeza en el contacto. En ningún momento retaceó esfuerzos. No se le cruzó por la cabeza. Hasta que, a los ocho minutos del segundo tiempo, los entrenadores decidieron relevarlo. No le gustó nada, protestó: a ningún protagonista le gusta salir de una final y menos con el equipo debajo en el marcador.

El fullback pidió explicaciones a los entrenadores, en otra reacción comprensible. “Me enojé un poco porque entendí que estaba como para seguir. Nada más”, admitió. Una vez bajada la efervescencia, se enfocó en el partido y se convirtió en un hincha más desde un costado, apoyando a cada compañero, y en especial a su reemplazante, Alejo Gonzales Chaves, que aportó su granito de arena.

Entre las habilidades de Rete González Iglesias está la de patear a los palos, más allá de que este sábado falló una ocasión en el partido decisivo contra el club archirrival. Rodrigo Nespolo - LA NACION

Y cuando en las primeras acciones del tiempo extra, con la regla de la muerte súbita, el apertura Joaquín Díaz Luzzi acertó el drop del campeonato, González Igleasias saltó a la cancha e inició los alocados festejos. “Estoy orgulloso de pertenecer a este grupo. En los malos momentos el equipo sacó lo mejor de sí y dio vuelta un partido muy complicado”, destacó el referente, mientras más hinchas y más amigos y conocidos se acercaban para felicitarlo. Un día así, tan feliz, tan redondo, en el que se coronaba del mejor modo posible un partido chivo y un trabajo largo y a conciencia iniciado en la pretemporada, imponía una consulta casi de rutina. Una consulta que no pretendía una revelación, sino que suponía una respuesta que pondría el un moño a su testimonio. “¿Vas a seguir jugando al rugby en el 2025?”.

📹 ¡LA RETE-CAM!



🅰️🏆 El seguimiento a Santiago González Iglesias en el momento de gloria de @aalumni.



📺 Mirá todo el rugby en #DisneyPlus. pic.twitter.com/yt8Phie9FT — ScrumRugby (@ScrumESPN) October 26, 2024

Y la respuesta abrió la posibilidad de dejar el rugby. “No lo sé. No es este el momento de decir nada al respecto. Ya veré... La verdad, no lo sé”, respondió sinceramente. Y Santiago volvió a los festejos, a las fotos familiares, a los cantos. Lo subieron en andas y lo llevaron contra el alambrado, de frente a la hinchada albirroja.

En sus tiempos de los Pumas, con el medio-scrum Martín Landajo, surgido de CASI, y con otro peso pesado de Alumni, el ala Pablo Matera, que aún continúa en el seleccionado. Villarpress

Como los restantes conjuntos del torneo, Alumni sufrió altibajos en el rendimiento, Tal vez haya tocado fondo en la misma cancha contra el propio CASI. pero salió adelante. Como el propio referente, que sufrió una lesión a mediados de la etapa regular del certamen. Le costó al back volver, pero lo hizo. Y ahora festeja. “Nunca bajamos los brazos, en ninguna parte del año. Tuvimos partidos flojos y otros muy buenos. Te repito: este equipo me llena de orgullo”, agregó con la emoción a flor de piel.

Rete debutó en la primera de su club en 2008. Disputó la Copa Vodacom Cup por Pampas XV en 2010, y su carrera en Alumni estuvo jalonada por distintos compromisos en franquicias. Él siempre volvió a su casa.

Físico corto, pero poderoso: González Iglesias resiste dos tackles de Sharks en su época de Jaguares (2016-2019); detrás, otro habitué de las convocatorias a los equipos nacionales, Nicolás Sánchez. LA NACION

Toda su familia es rojiblanca, Su padre, Eduardo, defendió la misma camiseta que él a lo largo de 17 años, atravesando las décadas de los setentas y los ochentas, y se retiró a los 40. Sus hermanos comparten la pasión de correr y empujar con una pelota entre las manos: Manuel y Joaquín son forwards, a diferencia de Rete. Es indudable: el rugby circula frenéticamente por las venas de los González Iglesias. Una familia campeona, representada por Rete. El principal referente del nuevo campeón del Top 12 de la URBA.

⚪🔴 ¡La experiencia de @AAlumni!



🥇 'Rete' González Iglesias y la medalla de campeón del #URBATop12. pic.twitter.com/9ZZnQiMM6t — ScrumRugby (@ScrumESPN) October 26, 2024

Síntesis de Alumni 20 vs. Belgrano 17

Alumni: Santiago González Iglesias; Santiago Pernas, Tomás Cubilla, Franco Battezzati y Ramón Fuentes; Joaquín Díaz Luzzi y Tomás Passerotti; Santiago Montagner, Patricio Anderson e Ignacio Cubilla; Bernardo Quaranta y Manuel Mora; Bautista Vidal, Tomás Bivort (capitán) y Federico Lucca.

Santiago González Iglesias; Santiago Pernas, Tomás Cubilla, Franco Battezzati y Ramón Fuentes; Joaquín Díaz Luzzi y Tomás Passerotti; Santiago Montagner, Patricio Anderson e Ignacio Cubilla; Bernardo Quaranta y Manuel Mora; Bautista Vidal, Tomás Bivort (capitán) y Federico Lucca. Cambios: ST, 3 minutos, Máximo Castrillo por Lucca, Tomas Rapetti por Bivort y Santiago Alduncin por Quaranta; 8, Alejo Gonzales Chaves por González Iglesias; 29, Tobías Moyano por I. Cubilla, y 37, Cruz González Bibolini por Fuentes.

Entrenadores: Rodrigo Jiménez Salice y Hernán Bellatore.

Belgrano: Juan Landó; Pedro Arana, Tomás Etchepare, Martín Ramón Arana y Ignacio Díaz; Juan Aparicio y Tomás Cubelli; Joaquín Moro, Julian Rebussone y Joaquín De la Serna A ; Augusto Vaccarino y Juan Penoucos; Lisandro García Draghi, Francisco Lusarreta y Francisco Ferronato (capitán).

Juan Landó; Pedro Arana, Tomás Etchepare, Martín Ramón Arana y Ignacio Díaz; Juan Aparicio y Tomás Cubelli; Joaquín Moro, Julian Rebussone y Joaquín De la Serna ; Augusto Vaccarino y Juan Penoucos; Lisandro García Draghi, Francisco Lusarreta y Francisco Ferronato (capitán). Cambios: ST, 11 minutos, Justo Durañona por García Draghi y Franco Vega por Rebussone; 15, Tobías Bernabé por Díaz; 29, Ignacio Marino por Cubelli y Santiago García Botta por Ferronato, y 30, Luciano Tecca por Penoucos.

Entrenadores: Guillermo Tremenzzani, Francisco Grandín y Luis Gradín.

Primer tiempo: 3 minutos, penal de Landó (B); 26, gol de Landó por try de Vaccarino (B), y 29, penal de Diaz Luzzi (A). Resultado parcial: Alumni 3 vs. Belgrano 10.

3 minutos, penal de Landó (B); 26, gol de Landó por try de Vaccarino (B), y 29, penal de Diaz Luzzi (A). Alumni 3 vs. Belgrano 10. Segundo tiempo: 1 minuto, gol de Landó por try de Moro (B); 7, try-penal (A), y 28, gol de Díaz Luzzi por try de Fuentes (A). Amonestados: 7, De la Serna (B). Resultado parcial: Alumni 14 vs. Belgrano 7.

1 minuto, gol de Landó por try de Moro (B); 7, try-penal (A), y 28, gol de Díaz Luzzi por try de Fuentes (A). 7, De la Serna (B). Alumni 14 vs. Belgrano 7. Tiempo suplementario: 6 minutos, drop de Díaz Luzzi (A). Resultado parcial: Alumni 3 vs. Belgrano 0.

6 minutos, drop de Díaz Luzzi (A). Alumni 3 vs. Belgrano 0. Árbitro: Pablo Deluca (h.).

Pablo Deluca (h.). Cancha: Club Atlético de San Isidro.

Juan de Dios Vera Ocampo Por