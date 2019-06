¿Nueva cábala? La arenga de Jaguares antes de salir a golear a los Brumbies

Crédito: Rodrigo Néspolo

Jaguares este viernes jugó el partido más importante de la temporada y logró un resultado histórico. El conjunto argentino se clasificó por primera vez a la final del Súper Rugby , luego de vencer, en condición de local, a Brumbies, de Australia. El marcador final señaló 39-7 y marcó el derecho de definir el título frente a Crusaders el próximo sábado, a las 4.35 de nuestro país.

Fue significativa la manera cómo salió Jaguares a la cancha. Ya es conocida la tradicional ronda dentro del vestuario para la arenga final y el saludo entre compañeros y cuerpo técnico. Pero este viernes los jugadores, motivados por el desafío que tenían por delante, comenzaron a saltar y abrazarse impulsados por Juan Manuel Leguizamón, Joaquín Tuculet, Matías Alemano y Gonzalo Bertranou (jugadores no convocados), al ritmo de "No me importa lo que digan, lo que digan los demás, yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero más". Ese momento fue el impulso final para la salida de los titulares, el envión extra para construir la anhelada victoria.