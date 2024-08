Así quedo el historial entre los Pumas vs. All Blacks, tras el triunfo de la Argentina en Wellington

Escuchar

La victoria de los Pumas sobre los All Blacks en el inicio del Rugby Championship 2024 no debe pasar desapercibida porque no es algo de todos los días. El 38 a 30 en Wellington por la jornada inaugural del certamen que reúne a las potencias del Hemisferio Sur es apenas el tercer triunfo de la Argentina sobre Nueva Zelanda en la historia.

En total, ambos combinados se enfrentaron en 42 ocasiones con 38 victorias oceánicas, tres sudamericanas y un empate 21 a 21 en 1985 en la Ciudad de Buenos Aires. Además de la alegría de este sábado, la albiceleste había derrotado a los ‘hombres de negro’ en 2020 en Sídney 25 a 15 y en 2022 en Christchurch 25 a 18. Lo curioso es que todas las alegrías del combinado nacional fueron por el Rugby Championship, donde se cruzaron en 22 ocasiones y las 19 restantes sonrió el mejor seleccionado del planeta.

Los Pumas le ganaron a los All Blacks el tercer partido en cinco años luego de 44 sin conocer lo que era superar al mejor combinado de todos los tiempos. Solo Sudáfrica e Irlanda también los vencieron esa cantidad de veces en ese período. Además, le anotó la máxima cifra de tantos (38) tras los 25 que le hizo en las victorias en Parramatta (Australia) y Christchurch y le marcó cuatro tries por primera vez. Otro dato que hace más épico el triunfo es que es la mayor cantidad de unidades que sufrió Nueva Zelanda en una derrota como anfitrión por encima de los 36 que le marcó Sudáfrica en 2018.

Uno por uno, todos los partidos de los Pumas vs. All Blacks

30/10/1976: Los Pumas 9-21 Nueva Zelanda (en Buenos Aires).

06/11/1976: Los Pumas 6-26 Nueva Zelanda (en Buenos Aires).

08/9/1979: Nueva Zelanda 18-9 Los Pumas 9 (en Dunedin).

15/9/1979: Nueva Zelanda 15-6 Los Pumas (en Wellington).

26/10/1985: Los Pumas 20-33 Nueva Zelanda (en Buenos Aires).

02/11/1985: Los Pumas 21-21 Nueva Zelanda (en Buenos Aires).

01/6/1987: Nueva Zelanda 46-15 Los Pumas 15 (en Wellington, por el Mundial).

15/7/1989: Nueva Zelanda 60-9 Los Pumas (en Dunedin).

29/7/1989: Nueva Zelanda 49-12 Los Pumas (en Wellington).

06/7/1991: Los Pumas 14-28 Nueva Zelanda (en Buenos Aires).

13/7/1991: Los Pumas 6-36 Nueva Zelanda (en Buenos Aires).

21/6/1997: Nueva Zelanda 93-8 Los Pumas (en Wellington).

28/6/1997: Nueva Zelanda 62-10 Los Pumas (en Auckland).

23/6/2001: Nueva Zelanda 67-19 Los Pumas (en Christchurch).

01/12/2001: Los Pumas 20-24 Nueva Zelanda (Buenos Aires).

26/6/2004: Nueva Zelanda 41-7 Los Pumas (en Hamilton).

24/6/2006: Los Pumas 19-25 Nueva Zelanda (en Buenos Aires).

09/10/2011: Los Pumas 10-33 Nueva Zelanda (en Auckland, por el Mundial).

08/9/2012: Nueva Zelanda 21-5 Lo Pumas (en Wellington).

29/9/2012: Los Pumas 15-54 Nueva Zelanda (en La Plata).

07/9/2013: Nueva Zelanda 28-13 Los Pumas (en Hamilton).

28/9/2013: Los Pumas 15-23 Nueva Zelanda (en La Plata).

06/9/2014: Nueva Zelanda 28-9 Los Pumas (en Napier).

27/9/2014: Los Pumas 13-34 Nueva Zelanda (en La Plata).

17/7/2015: Nueva Zelanda 39-18 Los Pumas (en Christchurch).

20/92015: Nueva Zelanda 26-16 Los Pumas (en Londres, por el Mundial).

10/9/2016: Nueva Zelanda 57-22 Los Pumas (en Hamilton).

01/10/2016: Los Pumas 17-36 Nueva Zelanda (en Buenos Aires).

09/9/2017: Nueva Zelanda 39-22 Los Pumas 22 (en New Plymouth).

30/9/2017: Los Pumas 10-36 Nueva Zelanda (en Buenos Aires).

08/9/2018: Nueva Zelanda 46-24 Los Pumas (en Nelson).

29/9/2018: Los Pumas 17-35 Nueva Zelanda (en Buenos Aires).

20/7/2019: Los Pumas 16-20 Nueva Zelanda (en Buenos Aires).

14/11/2020: Los Pumas 25-15 Nueva Zelanda (en Sídney).

28/11/2020: Los Pumas 0-38 Nueva Zelanda (en Parramatta).

12/9/2021: Nueva Zelanda 39-0 Los Pumas (en Gold Coast).

18/9/2021: Los Pumas 13-36 Nueva Zelanda (en Brisbane).

27/8/2022: Nueva Zelanda 18-25 Los Pumas (en Christchurch).

03/9/2022: Nueva Zelanda 53-3 Los Pumas (en Hamilton).

08/7/2023: Los Pumas 12-41 Nueva Zelanda (en Mendoza).

20/10/2023: Nueva Zelanda 44-6 Los Pumas (en París, por las semifinales del Mundial).

10/8/2024: Nueva Zelanda 30-38 Los Pumas (en Wellington).

LA NACION