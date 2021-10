Australia, la chance de cerrar bien un Rugby Championship que encadenó dislates de los Pumas

Como si las cosas no estuvieran lo suficientemente candentes, los Pumas siguen echándole nafta al fuego. Analizado en forma aislada, el incidente de esta semana podría ser considerado menor. Una equivocación casi fortuita. En verdad, es un eslabón más en una larga cadena de dislates que dejan traslucir carencias en todos los niveles, empezando por el dirigencial y siguiendo por la conducción del equipo.

Este sábado, a las 4.05 de la madrugada argentina (televisa ESPN 2), los Pumas juegan el último partido de un Rugby Championship que, cualquiera sea el resultado, quedará marcado por cuestiones extrarrugbísticas. Una vez más. Es, o debería ser, un punto de inflexión. Un golpazo que se dio tan sólo unos meses después de la inolvidable actuación en el Tri Nations 2020, en el que finalizaron segundos y le ganaron por primera vez en la historia a los All Blacks. El contraste, tan rotundo, es abrumador.

En el CBUS Stadium, de Gold Coast, el seleccionado argentino tiene la posibilidad de matizar todos los conflictos y volver a poner al juego en el centro de la escena. Más allá de la espiral derrotista en la que cayó, no está lejos de lograrlo. Estuvo muy cerca de hacerlo una semana atrás ante el mismo rival. Hay jugadores de elite, aparecen jóvenes con futuro promisorio y Mario Ledesma es un entrenador de sobrados capacidad y conocimientos como para que, cuanto menos, los Pumas sean competitivos frente a los mejores del mundo. Una y otra veces aparecen cuestiones que tienen que ver más con lo organizacional y lo humano que terminan incidiendo indefectiblemente en lo que ocurre en la cancha durante 80 minutos fin de semana tras fin de semana.

Marcos Kremer deberá hacerse fuerte en una tercera línea que no contará con el liderazgo del suspendido Pablo Matera; Tomás Lavanini será titular en la segunda. ap - AP

El miércoles, seis jugadores y dos integrantes del staff, en el día libre del equipo, cruzaron la frontera del estado de Queensland para ir a una playa de Nueva Gales del Sur y al volver fueron retenidos por la policía. Estaban infringiendo una regla reciente del gobierno de Queensland que prohibía ingresar a él desde Nueva Gales del Sur sin tener una autorización especial o sin hacer una cuarentena. Es posible que no hayan estado al tanto de esa medida. Es posible que no se hayan percatado de que estaban yendo a otro distrito. Pero alguien entre los responsables de la delegación debería haber pedido cautela en los desplazamientos, máxime cuando hubo una recomendación expresa por parte de Sanzaar a las delegaciones de que no salieran del hotel, ante un brote de cuatro casos de Covid-19 en Queensland.

Al menos tres de esos seis jugadores iban a ser de la partida este sábado: Pablo Matera, Santiago Medrano y Santiago Socino. No es un dato menor: uno (Matera) es ex capitán y estuvo involucrado directamente en el otro incidente reciente, el de los tuits racistas (lo mismo que Socino); otro (Medrano) es titular en el puesto de pilar, en el que escasean jugadores y habrá dos debutantes como suplentes.

mario ledesma los pumas ap - AP

Ledesma atinadamente eligió enfocarse en el partido, sin minimizar el incidente. “Vamos a lidiar con eso cuando termine el torneo. Las reglas eran claras para todos. Ahora nos vamos a enfocar en el partido. Estaríamos equivocados si nos enfocáramos en qué se hizo, qué pasó, por qué pasó”, dijo en una conferencia de prensa. “La situación es lo que es. Lejos estuvimos de victimizarnos, de decir que nos están persiguiendo, de hablar de teorías conspirativas. Tenemos la suerte de estar acá, de tener revancha contra los Wallabies, de cerrar la gira de la mejor manera, de jugar mejor que la semana pasada. En eso se hizo mucho hincapié. Hay que adueñarse de lo bueno y de lo malo y salir adelante”.

Lo cierto es que los Pumas ya llegaban al último compromiso envueltos en un mar de dudas, con cinco derrotas inapelables y cero puntos. Sólo una vez en los nueve Rugby Championship anteriores terminaron sin sumar ni una unidad, en 2017. Al margen de los resultados, el equipo viene mostrando una serie de deficiencias preocupantes: inconsistencia en las formaciones fijas, indisciplina, falta de definición, casi nula capacidad de desequilibrio con los tres cuartos (en el primer partido contra Australia registró cero quiebres ofensivos). No son cuestiones meramente técnicas. Evidentemente hay un trasfondo que lo excede.

El incidente del miércoles contribuye a socavar la cohesión del plantel. Un grupo que viene dolido desde lo que ocurrió en el Mundial 2019, cuando se quedó prematuramente afuera y afloraron diferencias internas. Que tuvo su momento más caliente cuando, luego de no homenajear adecuadamente al fallecido Diego Maradona (responsabilidad de la dirigencia), fue víctima de una operación que reveló antiguos tuits racistas de tres de sus integrantes, que le costaron la capitanía a Matera. La forma en que se manejó el conflicto, con enfrentamientos entre los jugadores y la dirigencia, ahondó el malestar.

Los australianos y Nicolás Sánchez se saludan tras la victoria (27-8) del anfitrión en Sydney, el último sábado; ahora, en Gold Coast, los Pumas harán las veces de locales. David Gray / AFP

Los Pumas llegaron al debut en el Championship 2021 con cuatro días de entrenamientos para enfrentarse con el campeón del mundo, no jugaron ni un partido como locales y atravesaron incontables situaciones de aislamiento. Dos rugbiers de elite rechazaron la convocatoria (Juan Imhoff y Benjamín Urdapilleta), otros tres se volvieron en el medio del certamen (Nahuel Tetaz Chaparro, Francisco Gómez Kodela y Facundo Isa) y otros sufrieron lesiones importantes (Nicolás Sánchez, Jerónimo De la Fuente). No había espacio para un dislate como éste.

Como ocurrió el año pasado tras el affaire de los tuits, como muchas veces antes también, esto bien podría traccionar para que los Pumas sacaran lo mejor de sí. “Todas las adversidades forjan vínculos. Forjan un carácter, también. De adversidades, después del año pasado, conocemos mucho”, valoró Ledesma. “Este equipo nunca buscó excusas, nunca agarró atajos. Toma todos los días con la misma actitud. Estoy muy orgulloso de cómo se vincula este equipo, de cómo se compromete, de la determinación que tiene. A veces desemboca en resultados, a veces no. Creo que está construyendo un camino en el que todas estas cosas fueron fundacionales, y de las cuales después ellos van a acordarse”.

Pero aunque esto ocurra, como pasó luego del escándalo de los tuits, sería pan para hoy y hambre para mañana. Ahora es tiempo de salir a la cancha y defender el honor de la camiseta. Si los Pumas logran aislarse de este contexto durante 80 minutos, pueden hacerlo con hidalguía. Ya lo mostraron. Pero en el momento en que suene el pitazo final corresponderá empezar a trabajar en un cambio profundo.

Mucho conocimiento sobre Australia en el cuerpo técnico de los Pumas: Mario Ledesma fue asistente y el nativo Michael Cheika, entrenador de Wallabies. ap - AP

Las formaciones de los Pumas vs. Wallabies