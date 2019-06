Belgrano está dispuesto a dar pelea en el Top 12, a pesar de los altibajos

Fuente: LA NACION - Crédito: Rodrigo Néspolo

Más allá del funcionamiento irregular y algunas derrotas circunstanciales, el objetivo de Belgrano Athletic se mantiene inalterable. Con autoridad y contundencia, derrotó ayer por 32 a 15 a Atlético del Rosario y continúa expectante en los puestos de vanguardia del Top 12 de la URBA .

Apoyado en la velocidad y habilidad de sus tres cuartos, el Marrón no tuvo piedad del conjunto rosarino, que atraviesa un mal momento, y le asestó la novena derrota en el máximo certamen bonaerense.

Si bien recién se llevan disputadas diez fechas, el resultado del partido evidenció la situación expectante que atraviesa Belgrano y la magra realidad que arrastra Atlético del Rosario, que parece estar resignado a luchar por no descender.

Con la caída de ayer en Virrey del Pino, los rosarinos acumulan seis partidos sin triunfos (el último éxito fue en la cuarta fecha ante CASI, por 28 a 18) y la brecha con los equipos que están fuera del repechaje hoy sea de quince puntos. Esta floja campaña se justifica en la juventud del plantel, el poco recambio para hacerle frente a las bajas por lesiones y las ausencias de dos hombres que fueron fundamental en el ascenso de 2018: los pilares Mayco Vivas y Lucio Sordoni, ambos actualmente integrantes de Jaguares.

Es cierto que Belgrano se esforzó, sobre todo en la primera mitad del partido, después un arranque furioso de los rosarinos, que se pusieron 12 a 0 con dos tries anotado por Nicolás Cripovich y Federico Mayol. Sin embargo, en la medida en que los delanteros locales consiguieron afirmarse en el terreno, todo se le hizo más sencillo y sólo apostó a los errores del rival para sacar provecho de ella.

Los tries de Francisco Ferronato y Juan Landó, a los 15 y 29 minutos respectivamente, con posteriores conversiones de Tomás Rosati, fueron un golpe anímico importante para los de Plaza Jewell. Sobre el cierre de la etapa, el propio Rosati, con un penal, llevó la cuenta 15 a 12.

Arrecia la presión

En el complemento, Belgrano aumentó la presión y luego de un ruck en mitad de cancha, Gómez Di Nardo marcó un try notable, tras dejar a cuatro rivales en el camino. Desde entonces, el dueño de casa comenzó a controlar el partido con el correcto desempeño de los forwards, la destreza de los backs y la patada eficaz del apertura Rosati, que con un penal a los 39 minutos puso las cosas 25 a 15 y le dio aire en el marcador.

El conjunto perdedor buscó insistentemente reducir la ventaja en los minutos finales, pero le faltaron recursos ofensivos para concretar ese propósito. Con el trámite resuelto, otro try de Lando, con posterior conversión de Rosati decoró el resultado final 32 a 15.

"Fue un partido muy duro y muy físico, estamos muy contentos de haber ganado. A pesar de algunos altibajos en el primer tiempo, fuimos compactos en el juego y logramos sacar la diferencia en el momento justo. El torneo está entrando en una etapa determinante y sabemos que los puntos que perdamos de ahora los podemos lamentar en el futuro", describió Juan Landó, quien marcó dos tries y fue la figura del partido.

Más allá del triunfo, lo importante para Belgrano Athletic es que volvió a mostrar un sólido rendimiento colectivo, se recuperó del traspié sufrido la fecha pasada ante Alumni y mira de reojo los puestos de vanguardia. "Todavía falta mucho, pero si queremos pelear bien arriba estos son los partidos que no debemos perder. Hay que seguir mejorando sin pensar más allá de los compromisos que nos toca enfrentar", analizó el apertura Tomás Rosati. A pesar de los altibajos en el rendimiento colectivo, Belgrano Athletic mantiene inalterable su ilusión de pelear bien arriba.

SÍNTESIS

BELGRANO 32: Juan Landó; Martín Arana, Fermín Martínez, Matías Masera y Nicolás Spinelli; Tomás Rosati y Juan Rodríguez; Tomás Gorrisen, Julián Rebussone y Joaquín De la Serna; Mauro Rebussone y Adolfo Martínez; Justo Durañona, Agustín Gómez Di Nardo y Francisco Ferronato

Entrenadores: Guillermo Tramezzani, Diego, Francisco y Luis Gradín.

Cambios: ST, 15 minutos, Camardón por A. Martínez; 25, Marino por Rodriguez; 33, Leandro Magnere por Julián Rebussone y 35, Bianco por Durañona.

ATLÉTICO ROSARIO 15: Sebastián Dorigón; Pedro Bisio, Augusto Meynet, Tomás Quetglas y Nicolás Cripovich; Ramiro Musio y Felipe Nogués; Lucas Malanos, Federico Mayol y Santiago Casals; Joaquín Gaitán y Octavio Capella; Daniel Almeira, Valentín Tumosa y Gaspar Giménez

Entrenador: Franco Rossi

CAMBIOS: ST, 14 minutos, Javier Rojas por Cripovich; 22, Ezequiel Reyes por Gaspar Giménez; 34, Franco Cuminetti por Federico Mayol y 36, Matías Kremer por Octavio Capella.

PRIMER TIEMPO: 3 minutos, gol de Pedro Bisio por try de Cripovich (R); 11, try de Mayol (R); 15, gol de Rosati por try de Ferronato (B); 29, try de Landó y 38, penal de Rosati (B) Resultado parcial: Belgrano 15 vs. Atlético Rosario. 12

SEGUNDO TIEMPO: 12 minutos, penal de Bisio (R); 28, gol de Rosati por try de Gómez Di Nardo (B); 38, penal de Rosati (B) y 42, gol de Rosati por try de Landó (B) Resultado parcial: Belgrano 17 vs. Atlético del Rosario 3.

CANCHA: Belgrano.

ÁRBITRO: Gonzalo De Achaval.