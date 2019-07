Belgrano sigue ganando y está tercero, pero no le falta autocrítica

Fuente: LA NACION - Crédito: Hernán Zenteno

Transcurridas 16 fechas del Top 12 de la URBA, Belgrano siente que aún tiene cuestiones por mejorar de cara a su primer gran objetivo del año, que es entrar en los playoffs. Si bien venía de conseguir dos victorias resonantes últimamente, ante Hindú y Pucará, no se conforma y apela a la autocrítica.

Tras vencer ayer a Newman por 43 a 24 en una cancha donde no triunfaba desde 2016, Belgrano se afirmó en el tercer puesto del certamen, pero no perdió de vista que hay errores que le preocupan y lo mantienen alerta, porque más allá de plasmar sus intenciones ofensivas aun siente que debe mejorar en el aspecto defensivo para no sufrir antes o durante los playoffs.

Su plan de asfixiar a sus rivales tanto en ataque como en defensa está saliendo y demuestra que es capaz de adueñarse del trámite imponiendo sus condiciones. Su cosecha de nueve triunfos, dos empates y cinco derrotas avalan su estatus de protagonista y candidato, pero puertas adentro hay un sano inconformismo que lo invita a mejorar su rendimiento.

Es que en Virrey del Pino está la estructura y está la idea. Los dirigidos por Diego Gradin, que ayer fueron seguidos de cerca por el presidente de River Rodolfo D'Onofrio, cuentan con un amplio plantel en el que unos 40 jugadores están aptos para salir a la cancha en primera. Por ende hay un recambio garantizado que permite que la rotación de protagonistas no altere la lectura de la hoja de ruta.

Su búsqueda, entonces, es ser más consistente durante los 80 minutos, para no llevarse un sabor agridulce por conceder muchos puntos. Ayer fueron 24 los que le permitió a un Newman dubitativo, que tras nueve triunfos consecutivos lleva apiladas tres derrotas en fila. Y para que Belgrano se haya llevado además de la victoria justa un sabor agridulce en el final mucho tuvieron que ver las fallas de la principal arma del rival, Gonzalo Gutiérrez Taboada: el especialista a los palos que tiene el Bordó no estuvo fino, desperdició dos posibilidades de conversión y un penal, que hubiesen recortado en siete puntos la diferencia, aunque en el juego no hubo paridad.

A raíz de ello, Francisco Ferronato, capitán de Belgrano y autor del primer try de la tarde, intentó hacer un análisis lo más ajustado posible a la realidad de su equipo: "Queremos imponer físicamente y psíquicamente nuestro juego con el pack. Estamos en un buen momento pero hay que seguir trabajando con humildad", expresó el pilar. "No tenemos que bajar la intensidad y ser audaces. No hay que desinflarse. A veces nos sale bien y otras mal pero tenemos que seguir intentando", agregó.

El tercera línea Julián Rebussone vio aspectos muy positivos en Belgrano, pero a la vez entiende que los partidos sirven para corregir sobre la marcha: "Por momentos hubo desencuentros y baches cuando intentamos salir de nuestro campo. Pero sí se vio nuestra intención de convertir más puntos empujando con los forwards y aprovechando los rucks rápido, para ganar inercia".

Ignacio Marino, medio scrum que actuó por Francisco Cubelli, valoró la tarea realizada: "Es lo que veníamos a buscar. Lo fuimos construyendo de a poco en un partido parejo y pudimos imponer nuestro juego. Estuvimos bien en el scrum y tuvimos un ataque sobresaliente. Tenemos que mejorar en defensa".

Y continuó "Esto es partido a partido; sabemos que no nos sobra nada y no nos podemos confiar porque nos podríamos caer de los cuatro primeros", advierte el medio scrum y toma nota todo Belgrano, que no por estar en posiciones de vanguardia deja de admitir que tiene varios errores por corregir si quiere estar a la altura en el momento más decisivo del año.

Ignacio Marino, el medio-scrum de Belgrano, en acción. Fuente: LA NACION - Crédito: Hernán Zenteno

La síntesis de Newman 24 vs. Belgrano 43

Juan Bautista Daireaux; Francisco Montoya, Mateo Delía, Felipe Freyre e Ignacio Driollet A; Gonzalo Gutiérrez Taboada y Lucas Marguery; Joaquín De la Vega, Miguel Urtubey (capitán) y Marco Mazzucchelli; Tomás Ureta y Alejandro Urtubey; Luciano Borio, Marcelo Brandi y Alberto Porolli A. Entrenadores: Alfredo Cordone, Marcelo Torres, Santiago Piccaluga y Javier Urtubey.

Cambios: Pueyrredón por Brandi y O'Connor por A. Urtubey.



Belgrano: Juan Ignacio Landó; Martín Arana, Matías Masera, Fermín Martínez y Nicolás Spinelli; Tomás Rosati e Ignacio Marino; Facundo Camardón, Julián Rebussone y Joaquín De la Serna; Leandro Magneres y Rodrigo Fernández Criado; Justo Durañona, Agustín Gómez Di Nardo y Francisco Ferronato (c.).

Entrenadores: Diego y Francisco Gradin y Guillermo Tramezzani.

Cambios: Bianco por Durañona, Mauro Rebussone por Magneres, Tomas Gorrissen por Camardón, Bernabé por Spinelli y Juan Rodríguez por Bernabé.



3, gol de Rosati por try de Arana (B); 10, gol de Gutiérrez Taboada por try de Daireaux (N); 19, penal de Rosati (B); 23, try de Landó (B); 29, try-penal (B), y 34, try de Montoya (N). Amonestados: Driollet y Porolli (N). Resultado parcial: Newman 12 vs. Belgrano 22. Árbitro: Ricardo Albina.

Ricardo Albina. Cancha: Newman.