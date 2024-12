Bronce para los Pumas 7s: dejaron en cero a Nueva Zelanda y terminaron con una sonrisa

Los Pumas 7s cerraron el torneo de Dubai con otra cara. Desde lo temperamental y el carácter dieron un paso al frente, aunque con algunas fallas persistentes en el traslado y el control de la pelota. Con el triunfo por 14-0 sobre Nueva Zelanda finalizaron terceros en el primer torneo de la temporada, que tuvo a Fiji como campeón. El próximo fin de semana afrontarán el torneo de Ciudad del Cabo, donde fueron campeones el año pasado.

En un domingo en el que habían recibido 11 tries entre los cuartos de final y la semifinal, ante Australia y Fiji respectivamente, el encuentro ante los All Blacks 7s significó un salto, sobre todo desde lo actitudinal: ajustaron a nivel defensivo y cesaron los tackles fallados. Aunque Nueva Zelanda logró romper la primera línea defensiva, la reposición fue efectiva y no le permitieron sumar puntos a su rival. Es la segunda vez en la historia que dejan en cero a los All Blacks 7s; la otra fue en la temporada 2005/2006 en George, con un resultado idéntico.

Marcos Moneta, con la pelota en el partido ante los All Blacks

La victoria se empezó a construir desde la paciencia para manejar los tiempos y la indisciplina rival, que cometió muchas infracciones en su desesperación por recuperar la pelota. En un encuentro trabado, con imprecisiones de ambos lados, Argentina abrió el tanteador a los cinco minutos a través de Matías Osadczuk, pero que empezó a gestar Luciano González, rompiendo dos tackles, generando el quiebre y sirviéndole la pelota a Germán Shultz, que asistió al jugador formado en SITAS.

En la segunda etapa hubo una acción que marcó un quiebre: Santiago Álvarez Fourcade lanzó un pase sin destinatario, Sofai Maka la interceptó y, cuando parecía que se dirigía directo al try, Marcos Moneta lo alcanzó con un sprint notable y un cierre que le hizo perder el control y valió como un try a favor. A partir de ahí los Pumas 7s mantuvieron el control del partido, manejaron bien la pelota hasta que llegó el try de Agustín Fraga, que generó un buen impacto desde el banco. En la última secuencia, apareció la locura argentina para defender con fiereza y el propio Fraga pescó la pelota del partido ante una Nueva Zelanda que es la potencia que más jugadores perdió post París 2024.

Una escena del partido entre Los Pumas y Nueva Zelanda

Buenas perspectivas a corto plazo

El tercer puesto en Dubai deja buenas perspectivas y el crédito abierto para una temporada en la que la mayoría de los equipos la utilizarán como transición luego de los Juegos Olímpicos. Los Pumas 7s mantuvieron la base, pero con la premisa de mezclar jugadores nuevos para empezar a proyectar Los Ángeles 2028. En los Emiratos Árabes se acopló inmediatamente Santino Zangara un potente forward que también puede ser utilizado como back. Además, debutó Gregorio Pérez Pardo, de 19 años, mientras que Facundo Pueyrredón sumó minutos de calidad.

La principal faceta a corregir será, en primera medida, la recepción de las salidas. En la jornada del domingo no se sintieron cómodos y no lograron obtención de calidad. También ajustar en los tackles, más desde el lado individual que de sistema.

El campeón de la primera etapa del año fue Fiji, con una campaña perfecta. Clasificó invicto en la fase de grupos, en los cuartos de final superó en la última jugada a Francia, en la semifinal aplastó a Argentina y superó con oficio a la sorprendente España, que participó del encuentro cumbre por primera vez en su historia. La próxima semana, en Ciudad del Cabo, se reanudará el SVNS en una etapa que tendrá un formato renovado: serán cuatro zonas de tres equipos cada una y sólo el primero se clasificará a las semifinales. Argentina, que fue campeón en el 2023, compartirá el grupo con el local, Sudáfrica, e Irlanda.

El resumen del partido

