CASI-SIC, estelar: llega el súper del rugby, en una fecha de clásicos que hará vibrar al Top 12 de URBA

Llegó el día. A eso de las cinco y media de la tarde, medio San Isidro estará de celebración y la otra mitad, deseando que la tierra se lo trague, hasta el siguiente cruce. Juegan CASI y SIC, dos de los principales exponentes del rugby argentino. Emparentados en la gloria, opuestos en el estilo. Un partido especial, único. Siempre distinto, aunque se repita todos los años. El que cada fanático busca con premura apenas sale a la luz el fixture. El clásico de los clásicos, que no respeta antecedentes, ningunea rachas y hace caso omiso de la actualidad.

Porque es una final, un campeonato aparte, que premia con felicidad al ganador y condena con tristeza al perdedor, más allá del circunstancial andar de los oponentes, de la ubicación en la tabla. Vencer en este duelo revitaliza, envalentona, cambia el ánimo, da aire si la mano viene fulera. Y le traslada dudas al rival, dudas entre certezas o dudas entre más dudas.

Pugna entre forwards, un rasgo histórico característico de los dos clubes de San Isidro, los más ganadores de la historia. LA NACION/Daniel Jayo

Este capítulo, el numero 138 de la historia, contiene un ingrediente extra con el que desde hacía bastante tiempo el clásico no contaba: los dos equipos están instalados en lo alto del torneo de URBA, el Top 12. El SIC marcha primero, y el CASI, cuarto, a apenas tres puntos (29 contra 26). Si hoy finalizara la etapa regular, tricolores y blanquinegros se encontrarían en una semifinal. Los de Boulogne, campeones vigentes, están acostumbrados a jugar instancias decisivas. Los que han ido perdiendo ese hábito son los del centro de San Isidro. Después del empate con sabor a poco del CASI con CUBA en Villa de Mayo, del sábado pasado, varios hinchas expresaron su optimismo con miras al superclásico.

“Si en la mala le ganábamos algunos partidos, imaginá ahora, que estamos bien y peleando arriba”. En ese sentido da la impresión que el conjunto zanjero está más cauto. Prudente, no menos confiado. Seguro de lo que el equipo puede dar. Es el único que ganó en las siete fechas del Top 12.

CASI festeja su última victoria en el clásico, lograda en Boulogne en 2023, en el penúltimo capítulo del superclásico; la Academia suele complicar a SIC rindiendo por encima de su nivel del momento. Santiago Filipuzzi

Los sansculottes

El San Isidro Club es una escisión del Atlético. Un desprendimiento de sus bases. La consecuencia de un incidente ocurrido a mediados del campeonato de 1935. La tarde del 14 de julio, el CASI perdió como local ante Gimnasia, que con ese triunfo alcanzaba a su adversario en el primer puesto. Y el tercer tiempo en el salón Cullen fue el origen de todo. En un momento, a uno de los allí presentes (todos hombres) se le volcó vino sobre el pantalón, y para no seguir comiendo en esas condiciones, se lo quitó. Acto seguido, Jorge ‘El Francés’ Conrad, uno de los integrantes del equipo sanisidrense, propuso solidarizarse recordando su nación de origen. Como ese día era el aniversario de la Toma de la Bastilla, Conrad habría dicho: “Nosotros somos como los sansculottes...”, en referencia al influyente grupo revolucionario de 1789, y también se quedó en calzoncillos. Varios compañeros lo siguieron, y todos continuaron sentados a la mesa.

El episodio no escapó de los ojos de un socio ajeno al rugby, que informó a la comisión directiva. Y ésta se expidió drásticamente. Hubo suspensiones y otras penas a los involucrados. Los directivos no aceptaron disculpas ni menguar las sanciones, y se produjeron renuncias y alejamientos. El Atlético perdió el campeonato y los castigados buscaron un nuevo rumbo: fundaron el San Isidro Club e, inmediatamente, nació una rivalidad.

Celebra San Isidro Club en el último enfrentamiento, en la Catedral; en septiembre ganó por 36-31 y el triunfo en el partido más emblemático fue un preludio de su conquista del Top 12. LA NACION/Daniel Jayo

Desde el primer enfrentamiento, realizado el 9 de mayo de 1937 en el CASI con victoria del SIC por 3-0 (penal de Felipe Meyer Arana), hasta el último, también en la casa de la Academia, el 2 de septiembre pasado y ganado por la Zanja con un 36-31, el historial cuenta 137 choques, de los cuales el CASI ganó 71, el SIC obtuvo 56 y 10 resultaron en empates.

Vuelven los capitanes

El mejor rendimiento del SIC de los últimos años ha hecho que distintas franquicias del rugby rentado de América posaran sus ojos en algunas de sus figuras, las sedujeran y resintieran el plantel negro, blanco y celeste. No obstante, y a la luz de los resultados obtenidos hasta ahora en la temporada, bastante bien se las ha arreglado el equipo entrenado por Bruno Vitale para disimular las bajas. No es sencillo reemplazar a Joaquín Lamas, Justo Piccardo, Bernabé López Fleming y Juan Soares Gache, que decidió dejar de jugar por el momento. Para esta tarde se anuncian los regresos de Benjamín Chiappe (ausente contra Regatas) y el capitán Carlos Pirán (lesionado hace un par de semanas), en lugar de Juan Pedro Olcese y Lucas Albanese. El campeón visitará la Catedral aún sin el hooker Lucas Rocha.

Carlos Pirán, el capitán de SIC, está repuesto de una lesión y vuelve a la alineación titular zanjera, justo en el compromiso más atractivo, el que nadie aceptar perderse. LA NACION/Daniel Jayo

El local, por su parte, contará con las vueltas de Luis Briatore, su capitán, y Joaquín Sáenz de Miera entre los forwards, y seguirá esperando por la recuperación de Ignacio Larrague. Entre los backs lamenta la ausencia del apertura Felipe Hileman. En su lugar entra Felipe Probaos y eso genera una rotación que coloca a Jerónimo Solveyra como apertura.

Solveyra y Panzarini coinciden en un punto: “La semana del clásico es la mejor. Es muy divertida, se disfruta mucho”. Y cuando el partido está cerca, todo lo demás queda en un segundo plano. Tal vez por esa razón, el desempeño previo no suele ser el mejor de cada uno. Hay algo que influye, inconscientemente. Como si los jugadores no quisieran pensar en el equipo de enfrente pero en sus mentes ya estuviera el rival de toda la vida.

Las cebras serán locales esta vez, con más esperanza que en capítulos recientes: CASI marcha cuarto, con resultados y rendimientos superiores a los de las últimas temporadas. LA NACION/Daniel Jayo

El resto de la octava jornada del certamen de URBA tendrá muchísimo interés, también: CUBA vs. Alumni, Hindú vs. Newman, Belgrano vs. Buenos Aires Cricket & Rugby, Regatas Bella Vista vs. Champagnat y San Luis vs. Rosario. Hay más clásicos por ahí. Desde las 15.30 (el Elefante y el Cardenal se enfrentarán a las 15.40), el certamen de URBA vivirá un sábado electrizante. Sobre todo con un encuentro.

Llegó el día. Jugarán CASI y SIC. Los actores del superclásico del rugby argentino.

Los Buenmozos de Boulogne aportarán el color habitual y el aliento a los rugbiers de SIC, en este caso, en rodeo ajeno. LA NACION/Daniel Jayo

Las formaciones

Juan Akemeier; Santiago David, Benjamín Belaga, Bruno Devoto y Felipe Probaos; Jerónimo Solveyra y Luca Canzani; Joaquín Sáenz de Miera, Luis Briatore e Ignacio Torrado; Leo Mazzini y Agustín Posleman; Ignacio Nieto Sánchez, Juan Bautista Torres Obeid y Facundo Scaiano. Entrenadores: Oscar Murgier y Santiago Phelan.

Jacinto Campbell; Nicanor Acosta, Carlos Pirán, Santos Rubio y Franco Moneta; Santiago Pavlovsky y Felipe Sascaro; Franco Delger, Tomás Meyrelles y Andrea Panzarini; Bautista Viero y Marcos Borghi; Benjamín Chiappe, Ricardo Macchiavello y Marcos Piccinini. Entrenadores: Bruno Vitale, Patricio Nealon, Eduardo Victorica y Gonzalo Longo.

Cancha: Club Atlético de San Isidro.

Club Atlético de San Isidro. Árbitro: Pablo Deluca (h.).

Pablo Deluca (h.). Hora: 15.30.

15.30. TV: ESPN en Star+.