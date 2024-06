Caso Rodrigo Isgró: World Rugby sostuvo la suspensión de 5 partidos, pero el jugador de Pumas 7s puede llegar con 3 pendientes a los Juegos

Escuchar

Inflexible, World Rugby no hizo lugar a la apelación presentada por la Unión Argentina de Rugby (UAR) y sostuvo la suspensión de cinco partidos a Rodrigo Isgró. Así y todo, el jugador de los Pumas 7s tiene la posibilidad de cumplir dos de esos encuentros durante la ventana de julio que afrontará en el país el seleccionado mayor, de 15 jugadores, y entonces estar a disposición a partir de la etapa de cuartos de final de los Juegos Olímpicos París 2024.

Premiado como el mejor jugador de seven del mundo en 2023, Isgró es una pieza clave en el seleccionado argentino de seven, que luego de ganar la etapa regular del Circuito Mundial 2023-2024 y resultar subcampeón de la temporada al caer ante Francia en la final del Seven de Madrid, es uno de los favoritos para quedarse con la medalla dorada.

Isgró levanta a Riva de manera de hacerlo caer riesgosamente, con la posibilidad de que la cabeza del francés se golpee fuertemente contra el suelo; el hecho desató una gresca entre los rugbiers.

Ahora depende del entrenador Santiago Gómez Cora decidir si lo incluye en el plantel olímpico. Al rato de trascender la confirmación de la pena, que no será oficial hasta el viernes, UAR difundió la lista de convocados para la ventana de julio. El seleccionado se medirá el 6 y el 13 con Francia (en Mendoza y Buenos Aires, respectivamente), y el 20 lo hará con Uruguay en Montevideo. Este último encuentro, en principio, no contaría, ya que a esa altura el equipo de seven estará en Algarve, Portugal, realizando la preparación para los Juegos en el mismo lugar donde se entrenaron los Pumas previamente a los mundiales de 2015 y 2023.

En la nómina de los 34 elegidos por Felipe Contepomi no aparece Isgró, a pesar de lo cual en la entidad afirman extraoficialmente que el mendocino cumplirá dos de los partidos de suspensión frente a los franceses. Como si hubiera sido citado para esta ventana pero no pudiera figurar por su propia suspensión.

La lista de los Pumas para los test matches de julio

¡Plantel confirmado para la Ventana de Julio!



Los Pumas vs Francia

6 de julio en Mendoza y 13 de julio en Vélez



Uruguay vs Los Pumas

20 de julio en Campus de Maldonado (Uruguay)



¡No falta nada para volvernos a encontrar!

Por su parte, el certamen olímpico se desarrollará el 24, el 25 y el 27 de julio en el Stade de France, de Saint-Denis. Participarán 12 conjuntos que se dividirán en tres grupos de cuatro; el sorteo para conformar las zonas tendrá lugar luego de que se defina el 12º integrante en el repechaje de Mónaco. Los dos primeros de cada grupo y los dos mejores de los tres terceros se clasificarán para los cuartos de final. Dos partidos de la zona tendrán lugar el miércoles 24, y el tercero, el jueves 25, día también de los cuartos de final. El certamen se interrumpirá el 26, jornada de la ceremonia inaugural, y se definirá el sábado 27 con las semifinales, el enfrentamiento por la medalla de bronce y la final.

En la última jugada de la final del Seven de Madrid, cuando el ganador ya estaba resuelto, se jugaba un minuto y medio de tiempo adicional y los Pumas 7s procuraban el try del honor, Isgró fue expulsado luego de que en un contrarruck hiciera caer a un francés de cabeza hacia el suelo. Una acción similar a un tackle peligroso, a la que le cabe la misma sanción.

La acción por la que fue expulsado y suspendido Rodrigo Isgró

World Rugby le aplicó inicialmente una pena de 10 partidos, reducida a cinco después de que el mendocino aceptara su culpa y por su falta de antecedentes. Luego la UAR apeló la suspensión en primera instancia, para lo que contrató los servicios del letrado neozelandés Aaron Lloyd, que había intervenido exitosamente en otros casos de jugadores argentinos. Sin embargo, el Comité de Disciplina mantuvo la sanción.

La buena noticia para el rugby argentino es que Marcos Moneta está recuperándose y todo indica que no tendrá problemas en llegar en condiciones plenas a París. El tryman de los Pumas 7s, otra pieza clave en el andamiaje diseñado por Gómez Cora, sufrió una fractura de peroné en el inicio del Seven de Hong Kong, a principios de abril, y se perdió la definición en Madrid.

Si Gómez Cora lo dispone, y de no mediar imprevistos, los Pumas 7s tendrán el plantel completo para los tres partidos más importantes del año.

