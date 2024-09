Championship histórico para los Pumas: el primer torneo en que se venció a los tres grandes es producto de un rugby que contagia

Escuchar

SANTIAGO DEL ESTERO.– Los Pumas volvieron a hacerlo. En un partido vibrante derrotaron a Sudáfrica por 29-28, con todos los condimentos. Empezaron 17-0 abajo y sufrieron el comienzo, pero tuvieron carácter para dar vuelta la historia, jugando buen rugby y poniéndose el overol al defender en el segundo tiempo. Gonzalo García pescó la última pelota del encuentro y desató la algarabía de los casi 29.000 espectadores que coparon el Estadio Madre de Ciudades, de Santiago del Estero, en la penúltima del Rugby Championship.

“Estamos en un proceso para que dejen de ser hazañas estos partidos y competir de igual a igual. A veces vamos a ganar, pero procuramos competir en todos los partidos. Por ahora venimos bien, salvo el segundo en Nueva Zelanda, en el que hubo demasiada la diferencia. En los otros partidos estuvimos siempre compitiendo”, expresó con su habitual mesura Felipe Contepomi, luego del 29-28 con que los argentinos doblegaron al vigente bicampeón mundial.

Estos Pumas contagian con su juego y su energía para mover la pelota, con un rugby en evolución y solidez en las bases, aunque todavía deben mejorar en las formaciones fijas. Pero el temple del equipo es otro: cuando sufren un golpe tienen las herramientas para dejarlo atrás y volver en la siguiente acción. Se destacan los viejos caudillos, pero también dieron un paso al frente las caras nuevas: Joaquín Oviedo volvió a mostrar que es un jugador hecho para estos partidos y Lucio Cinti tuvo su mejor rendimiento con la camiseta de los Pumas.

Tomás Albornoz corre con apoyo de su remplazado en el puesto de apertura de los Pumas, Santiago Carreras; el seleccionado ha dado pasos adelante en los primeros tiempos del ciclo de Felipe Contempomi. Mateo Occhi - AP

El ritmo del primer tiempo fue frenético de principio a fin. Pumas y Springboks no se dieron respiro y cada uno tuvo sus momentos. Sudáfrica golpeó de entrada, aprovechando la indisciplina del local, que empezó por una infracción de Joel Sclavi en un scrum y terminó con Aphelele Fassi entre los postes a los 3 minutos, tras un error en comunicación en la defensa. Cinco minutos más tarde Jesse Kirel ingresó con un ángulo perfecto y sumó su try.

Los Pumas no se quedaron atascados en sus impericias, volvieron al partido y detectaron espacios para lastimar la defensa verde. Como hace 14 días atrás en el tramo final contra Australia, armaron un festival de tries, buenas carreras, pases precisos y kicks bien ubicados por Tomás Albornoz, el nuevo dueño de la camiseta 10 de los Pumas. Si bien no ejecutó correctamente algunas acciones, el tucumano da otra dimensión al seleccionado argentino, con la misma verticalidad de Santiago Carreras, sin tanta explosión pero manejando mejor el juego de espaldas y ordenando al equipo.

Santiago del Estero vibró con el gran triunfo argentino, el tercero sobre los tres grandes del Sur en un mismo Championship; además de carácter hubo buen juego por parte del seleccionado local. Cesar Heredia - Prensa UAR

Argentina marcó cuatro tries en un lapso de 20 minutos. Santiago Chocobares fue el primero en romper la defensa y asistió a Mateo Carreras, que siempre es decisivo en los últimos metros. El propio Carreras encontró un hueco y habilitó a Pablo Matera en el mismo carril. Los forwards también tuvieron protagonismo y Joaquín Oviedo inventó un pase casi de espalda para el try de Sclavi, mientras los sudafricanos sacaban de la cancha al tercera línea. Por último, el propio Albornoz atacó el lado ciego y anotó el suyo en una acción que mostró la ambición de estos Pumas: pudieron patear a los palos pero intentaron sumar con una incursión en el in-goal.

Los dos equipos se gastaron todos los tries en la primera mitad y en la segunda aparecieron las imprecisiones y los desajustes propios de jugar en un calor agobiante. Handré Pollard, Albornoz y Mannie Libbok sumaron de a tres, pero este último fue el villano: a un minuto del final falló un penal accesible, propio de su irregularidad a la hora de ejecutar, en un penal sancionado contra Gonzalo García por no haberse retirado de la zona de tackle. Capricho del destino, el propio García fue el héroe unos minutos más tarde, al recuperar en el piso la última pelota. El tucumano, que comenzó relegado el año, fue ganando protagonismo y pide pista para llevar la camiseta 9.

La mala noticia en la noche santiagueña fue la lesión de Marcos Kremer, que salió reemplazado a raíz de un golpe en una rodilla. A la espera de los estudios, el tercera línea no viajará a Nelspruit y será una baja sensible, por tratarse de un jugador indispensable en la batalla física. Hasta este partido el entrerriano había protagonizado todos los minutos del año salvo el de Uruguay, en el que salió en el segundo tiempo. Luego del triunfo en el Estadio Madre de Ciudades, los Pumas viajaron en colectivo a Tucumán y de allí partirán en un vuelo chárter a Sudáfrica, junto al plantel de Springboks.

Compacto del triunfo de los Pumas sobre Springboks

Aunque suene utópico, los Pumas mantienen chances de ser campeones del Rugby Championship. Deben ganarle con punto de bonus a Springboks como visitantes y que los campeones del mundo no sumen ninguna unidad. Ya es un torneo histórico para ellos, el mejor desempeño desde que se incorporaron a la competencia, en el 2012. Por primera vez les ganaron a los tres contrincantes con el valor agregado de proponer un rugby que contagia.

“Hace un par de años era inédito que le ganáramos a Nueva Zelanda; después era inédito ganarle a Nueva Zelanda y Australia, y después, que ganáramos tres partidos. Nosotros pensamos en el proceso. Tenemos un próximo partido importantísimo. Vamos a tratar de ser mejores que en este partido”, resaltó Julián Montoya, el capitán. “Si entraba la patada de Libbok perdíamos y no sé si iba a haber tanta euforia... Vamos a festejar mucho como equipo porque logramos el resultado, pero después de unas horas veremos qué tenemos que hacer mejor para el partido que viene”, añadió.

El próximo sábado, en Nelspruit, los Pumas intentarán ponerle la frutilla al postre.

Síntesis de Argentina 29 vs. Sudáfrica 28

Argentina: Juan Cruz Mallía; Bautista Delguy, Lucio Cinti, Santiago Chocobares y Mateo Carreras; Tomás Albornoz y Gonzalo Bertranou; Marcos Kremer, Joaquín Oviedo y Pablo Matera; Pedro Rubiolo y Franco Molina; Joel Sclavi, Julián Montoya (capitán) y Thomas Gallo.

Juan Cruz Mallía; Bautista Delguy, Lucio Cinti, Santiago Chocobares y Mateo Carreras; Tomás Albornoz y Gonzalo Bertranou; Marcos Kremer, Joaquín Oviedo y Pablo Matera; Pedro Rubiolo y Franco Molina; Joel Sclavi, Julián Montoya (capitán) y Thomas Gallo. Cambios: ST, 7 minutos, Gonzalo García por Bertranou; 10, Santiago Carreras por Delguy; 15, Guido Petti Pagadizábal por Molina y Juan Martín González por Matera; 19, Pedro Delgado por Sclavi e Ignacio Calles por Gallo; 22, Ignacio Ruiz por Kremer, y 34, Matías Moroni por Cinti.

Entrenador: Felipe Contepomi.

Sudáfrica: Aphelele Fassi; Kurt-Lee Arendse A , Jesse Kriel, Lukhanyo Am y Makazole Mapimpi; Handré Pollard y Cobus Reinach; Ben-Jason Dixon, Jasper Wiese y Marco van Staden; Ruan Nortje y Salmaan Moerat (capitán); Thomas du Toit, Malcolm Marx y Ox Nché.

Aphelele Fassi; Kurt-Lee Arendse , Jesse Kriel, Lukhanyo Am y Makazole Mapimpi; Handré Pollard y Cobus Reinach; Ben-Jason Dixon, Jasper Wiese y Marco van Staden; Ruan Nortje y Salmaan Moerat (capitán); Thomas du Toit, Malcolm Marx y Ox Nché. Cambios: 7 minutos, Vincent Koch por Du Toit, Eben Etzebeth por Moerat, Kwagga Smith por Van Staden y Manie Libbok por Pollard; 15, Jaden Handrikse por Reinach; 24, Gerhard Steenekamp por Nche, y 28, Jan-Hendrik Wessels por Marx.

Entrenador: Rassie Erasmus.

Primer tiempo: 3 minutos. gol de Pollard por try de Fassi (S); 8, gol de Pollard por try de Kriel (S); 12, penal de Pollard (S); 14, gol de Albornoz por try de M. Carreras (A); 21, gol de Albornoz por try de Matera (A); 26, try de Sclavi (A); 34, gol de Albornoz por try propio (A), y 39, try de Reinach (S). Amonestados: 17, Arendse (S). Resultado parcial: Argentina 26 vs. Sudáfrica 22.

3 minutos. gol de Pollard por try de Fassi (S); 8, gol de Pollard por try de Kriel (S); 12, penal de Pollard (S); 14, gol de Albornoz por try de M. Carreras (A); 21, gol de Albornoz por try de Matera (A); 26, try de Sclavi (A); 34, gol de Albornoz por try propio (A), y 39, try de Reinach (S). 17, Arendse (S). Argentina 26 vs. Sudáfrica 22. Segundo tiempo: 3 minutos. penal de Pollard (S); 10, penal de Libbok (S), y 28, penal de Albornoz (A). Resultado parcial: Argentina 3 vs. Sudáfrica 6.

3 minutos. penal de Pollard (S); 10, penal de Libbok (S), y 28, penal de Albornoz (A). Argentina 3 vs. Sudáfrica 6. Árbitro: Christophe Ridley (Inglaterra).

Christophe Ridley (Inglaterra). Estadio: Madre de Ciudades, de Santiago del Estero.