Conseguir la Triple Corona del sur: una hazaña que los Pumas persiguen y sólo lograron dos equipos

Es el partido del año. Los bicampeones del mundo llegan a la Argentina con el título en juego. El Rugby Championship está en manos de los Springboks y sólo los Pumas se los pueden birlar, hazaña mediante, en los últimos dos partidos. Para el seleccionado argentino, el campeonato es un objetivo por ahora lejano. Antes tienen su propio umbral por alcanzar: vencer a las tres potencias del sur en el mismo año por primera vez, una gesta que lograron sólo dos equipos en toda la historia.

El sábado, los Pumas jugarán su último partido del año en la Argentina. Desde las 18, recibirán en el estadio Madres de Ciudades en Santiago del Estero a Sudáfrica, por la quinta y penúltima fecha del Rugby Championship 2024. El epílogo será siete días más tarde en Nelspruit. Invictos y con ocho puntos de ventaja, los Springboks necesitan un empate para ganar el certamen por segunda vez, la primera en un formato íntegro tras ganar la versión reducida de 2019. Las múltiples combinaciones matemáticas los favorecen. Los Pumas deberían ganar los dos partidos por más de siete puntos y al menos uno con punto bonus (tres tries más que el rival). Suena utópico.

Los Pumas tienen la chance matemática de conquistar el Rugby Championship, aunque asoma muy complejo vencer dos veces seguidas a los Boks, incluido un duelo en Sudáfrica Magui Tudor / Gaspafotos / Prensa UAR

Mucho más terrenal es el objetivo inmediato de ganar en casa. Una misión posible a partir de los gratos antecedentes inmediatos, como el lucido triunfo ante Nueva Zelanda en Wellington y la espectacular goleada ante Australia en Santa Fe. Sudáfrica evidenció estar un escalón por encima del resto, pero llega a la Argentina sin la mayoría de sus principales figuras. Más allá de que ostentan el plantel más profundo y parejo del mundo, no deja de ser un aliciente adicional para alcanzar la Triple Corona en versión hemisferio sur.

El término de Triple Corona se emplea tradicionalmente en el torneo de las Seis Naciones entre las Home Nations (Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda). Aquél que logre imponerse a los otros tres rivales en el mismo certamen, independientemente de lo que ocurra ante Francia e Italia, se hace acreedor de este título honorífico. Vencer a los Springboks el sábado redundaría en un logro mucho mayor, dado el poderío de los rivales. A punto tal que sólo dos seleccionados en toda la historia lograron vencer a Nueva Zelanda, Sudáfrica y Australia en el mismo año: Irlanda e Inglaterra, en dos ocasiones cada uno.

Irlanda fue el último país en lograr triunfos sobre los tres poderosos del Hemisferio Sur en una misma temporada JULIEN DE ROSA - AFP

El último en conseguirlo fue Irlanda. En 2022, en medio de un invicto de 17 partidos, derrotaron dos veces a los All Blacks como visitantes en la ventana de junio para quedarse con la serie (2-1), y en noviembre superaron en Dublín a Springboks y Wallabies. La racha ganadora finalizó en los cuartos de final de Francia 2023. Previamente habían sido los propios irlandeses en lograr este hito, en 2016, cuando vencieron a Sudáfrica como visitantes en junio, en noviembre por primera vez en su historia a los All Blacks (en Chicago) y luego a los australianos en casa.

Previamente, el único seleccionado que pudo con las tres potencias del sur en un mismo año había sido Inglaterra. Y lo hizo en años consecutivos: en 2002 redondeó una brillante ventana de noviembre en Twickenham bajando a los tres gigantes, y al año siguiente conquistaron su único Mundial, donde derrotaron a Sudáfrica en la fase de grupos, a Australia en la final y a Nueva Zelanda en un partido de preparación previo.

Los Springboks sólo necesitan un empate para quedarse con el Championship 2024 Santiago Filipuzzi - LA NACIÓN

Francia nunca venció a los tres en el mismo año calendario, pero sí lo hizo dos veces en un lapso de 365 días: entre julio de 1993 y julio de 1994, y de noviembre de 2000 a noviembre de 2001. Gales no vence a los All Blacks desde 1953, año en que los partidos internacionales todavía no eran tan asiduos. Escocia todavía busca su primera victoria ante los hombres de negro; la vez que estuvo más cerca de una proeza de este estilo fue entre 1964 y 1966, lapso en que igualó con los All Blacks (0-0) y venció a Sudáfrica y Australia.

Los Pumas tienen la ventaja de jugar asiduamente ante las potencias del sur al enfrentarse dos veces por año en el Rugby Championship desde 2012. Así y todo, en 12 años y fracción acumulan 11 victorias: cinco ante Australia, tres ante Sudáfrica y tres ante Nueva Zelanda. Nunca ganaron tres partidos en un mismo Championship, otro récord que está al alcance. Ya superaron su máximo de puntos en el certamen, que era de 9 en 2018. Sólo una milagrosa combinación de resultados evitará que no finalicen últimos por primera vez en formato íntegro (fueron segundos en la versión reducida de 2020, sin Sudáfrica, y terceros en las de 2015 y 2023, de tres partidos). También están a 17 puntos de alcanzar su máximo en un certamen (151 en 2018) y a tres tries de llegar a los 18 que apoyaron ese mismo año.

Vencer a Sudáfrica el sábado por cualquier resultado pondrá a los Pumas en una definición mano a mano en la última fecha. Por lo pronto, el objetivo es la Triple Corona austral.