Cuándo juegan los Pumas vs. Francia, por el segundo test match del año: día, hora y TV

Escuchar

Este sábado, desde las 16, los Pumas se enfrentan a Francia en el marco del segundo test match del 2024, luego de la derrota ante el mismo rival en Mendoza. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del galés Andrew Brace, se disputa en el estadio José Amalfitani de Buenos Aires y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN 2, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+, que requiere una suscripción activa para acceder al contenido.

La primera prueba no fue satisfactoria para el nuevo head coach albiceleste, Felipe Contepomi. Fue victoria para el conjunto galo por 28 a 13 ante más de 30 mil espectadores que se hicieron presentes en el estadio Malvinas Argentinas. En los Pumas debutaron Franco Molina y Bautista Pedemonte, confirmando el recambio luego del Mundial 2023 y con vistas al de Australia 2027. Hay nombres nuevos y otros que no fueron citados porque ya no son tenidos en cuenta. Esta semana, Santiago Chocobares se incorporó a los entrenamientos luego de concluir su participación en el Top 14 de Francia con Stade Toulosain.

Los Pumas vs. Francia: todo lo que hay que saber

Segundo test mach de la ventana internacional de julio.

Día: Sábado 13 de julio.

Hora: 16.

Estadio: José Amalfitani.

Árbitro: Andrew Brace (Gales).

TV: ESPN 2.

Streaming: Disney+.

De cara al compromiso de este sábado, Contepomi realizó cinco modificaciones en el equipo titular. Dispuso los ingresos de Santiago Cordero, Lautaro Bazán Vélez, Santiago Chocobares, Mayco Vivas y Franco Molina entre los 15 que saldrán desde el inicio. En la línea de backs, Cordero reemplazará a Martín Bogado como fullback en su regreso al seleccionado tras un año y medio de ausencia (no juega desde el Rugby Championship de 2022); al mismo tiempo que Bazán Vélez ingresará por Gonzalo Bertranou para formar pareja de medios con Santiago Carreras, y Chocobares por Jerónimo de la Fuente.

Santiago Cordero regresa a los Pumas: el head coach Felipe Contepomi decidió que sea titular Prensa UAR / Gaspafotos

Las otras dos modificaciones son para corregir el scrum. Vivas (no era titular desde noviembre de 2020, en el segundo partido ante Nueva Zelanda por el Tres Naciones de aquella temporada) será el pilar izquierdo en lugar de Thomas Gallo y Molina, que debutó la semana pasada en la derrota ante el combinado francés, relegará al banco de suplentes al experimentado Matías Alemanno.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Francia corre con ventaja para quedarse con la victoria en el amistoso de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.52 contra los 2.67 que se repagan por un hipotético triunfo de los Pumas. El empate, un resultado poco habitual en el rugby, cotiza cerca de 21.00.

Formaciones

Argentina: Santiago Cordero; Bautista Delguy, Matías Moroni, Santiago Chocobares y Mateo Carreras; Santiago Carreras y Lautaro Bazán Vélez; Marcos Kremer, Joaquín Oviedo y Pablo Matera; Lucas Paulos y Franco Molina; Eduardo Bello, Julián Montoya y Mayco Vivas.

Santiago Cordero; Bautista Delguy, Matías Moroni, Santiago Chocobares y Mateo Carreras; Santiago Carreras y Lautaro Bazán Vélez; Marcos Kremer, Joaquín Oviedo y Pablo Matera; Lucas Paulos y Franco Molina; Eduardo Bello, Julián Montoya y Mayco Vivas. Francia: Léo Barré; Théo Attissogbe, Émilien Gailleton, Antoine Frisch y Lester Etien; Antoine Hastoy y Baptiste Serin (c); Judicaël Cancoriet, Jordan Joseph y Lenni Nouchi; Baptiste Pesenti y Mickaël Guillard; Georges-Henri Colombe, Gaëtan Barlot y Jean-Batpiste Gros.

LA NACION