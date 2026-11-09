Dejó la concentración de los Pumas para jugar en su club: Facundo Isa volvió a ser figura en Pau

Mientras el Nations Championship acapara todos los focos en el rugby y la mayoría de los torneos profesionales entraron en una etapa de receso, el Top 14 transitó una jornada incómoda, sin los jugadores internacionales afectados a sus selecciones. O casi todos: tras no ser elegido entre los 23 del plantel de los Pumas para visitar a Irlanda, Facundo Isa se tomó el vuelo a Francia y tuvo una actuación sobresaliente en Pau, que goleó a Perpignan y se ubica como único escolta de Toulouse transcurridas nueve fechas.

Consensuado con los entrenadores de los Pumas, Isa viajó el jueves hacía Pau, dos días después del anuncio interno del equipo para medirse ante Irlanda. El santiagueño había jugado el domingo previo y prácticamente tuvo un solo entrenamiento completo para ganarse un lugar. Felipe Contepomi se inclinó por Juan Martín Scelzo como tercera línea de reserva y por Marcos Kremer, Pablo Matera y Juan Martín González como titulares, y le dio vía libre al octavo para jugar este fin de semana luego de las rispideces que existieron con Pau: en una entrevista en Virgin Media Sport, el head coach de los Pumas manifestó su enojo con los entrenadores de Montpellier y de Pau, por alinear a Justo Piccardo y a Julián Montoya respectivamente, cinco días previos al test ante Irlanda.

El try de Facundo Isa

Isa, que fue convocado al segundo tramo del Nations Championship tras la lesión de su compañero Santiago Grondona, brilló frente a Perpignan. Anotó un try en el minuto 26, aguantando a tres defensores, robó una pelota que propició otro try y una carrera a pura potencia abrió el camino para que Clément Laporte anote el séptimo de los nueve tries apoyados por Pau, que goleó 63-26 a Perpignan. “Esta semana fue muy inusual. Jugamos el domingo, me fui el lunes con mi selección nacional y regresé de Dublín el jueves. Tuve que adaptarme rápidamente”, resaltó en conferencia de prensa. “Estamos muy contentos esta noche. Muy contentos con nuestros jugadores jóvenes, jugadores que no habían tenido mucho tiempo de juego pero que dieron un paso al frente. No somos sólo 23, somos un gran grupo”.

El santiagueño portó la pelota en 16 oportunidades, ganó 12 veces la línea de ventaja, rompió cuatro tackles y completó nueve en defensa. Cuando dejó la cancha a los 20´ del segundo tiempo en lugar de Clement Paul fue muy aplaudido por el público, en una de sus mejores temporadas en Europa. Acumula nueve partidos y se lo nota mejor físicamente. “Personalmente, juego con regularidad y cuento con la confianza del cuerpo técnico, así que intento aportar lo que puedo al equipo”, describió.

Facundo Isa corre con el balón durante el partido del Top 14 francés de rugby entre la Section Paloise y el Perpignan (USAP) GAIZKA IROZ - AFP

Si bien el hecho de que sume confianza y buenos rendimientos son indicios positivos, también acumuló un desgaste innecesario en medio del agitado calendario internacional. Las selecciones tienen la potestad de convocar a los jugadores en noviembre por la regla 9 y el descanso debería ser una prioridad para un jugador que viene acumulando muchos minutos en su club. Sobre todo, para Contepomi, que suele reclamar por la salud de los jugadores y es crítico con el calendario que no da respiro. Isa emerge como una buena alternativa para medirse ante Italia, el próximo sábado, en Génova, con características que escasearon en Dublín: un tercera línea que suele ganar la línea de ventaja y aporta el envión para ganarse el derecho a jugar por afuera.

El try de Alemanno

Con la mayoría de los jugadores abocados a los Pumas, la novena jornada del Top 14 no contó con mucha presencia argentina, aunque sí fueron claves: Matías Alemanno y Santiago Medrano apoyaron tries en el valioso triunfo de Vannes 22-14 sobre Bordeaux Begles. Ambos con una gestación similar, pegados a ruck. Francisco Gorrissen lideró a Vannes, equipo que lucha por mantenerse en el Top 14 tras el ascenso en la última temporada. El tercera línea formado en Belgrano Athletic se mostró activo en ataque y en el line, uno de sus fuertes. En Bayonne, que perdió 22-18 en su visita a la Rochelle, ingresaron Lucas Paulos y Facundo Bosch, que ante el golpe sufrido por Julián Montoya se incorporaría al plantel de los Pumas en Génova. Su último test fue en el 2021, en el ciclo de Mario Ledesma.