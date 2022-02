El rugby recupera su fisonomía con la vuelta del empuje libre en el scrum

Después de cinco años y medio, vuelve el empuje libre en el scrum al rugby de Buenos Aires. El Top 13 de la URBA se volverá a jugar con el reglamento internacional del scrum, después de que por una medida de seguridad se jugó con restricciones en todo este lapso. Además, en el certamen que comienza el 19 del mes próximo se instrumentarán otras dos modificaciones reglamentarias que ya se aplican en el resto del mundo: la 50:22 y el drop in-goal.

El empuje libre en el scrum es una medida que venían pidiendo jugadores y entrenadores hace tiempo. Como entrenador de los Pumas, Mario Ledesma había sido uno de los mayores impulsores. La idea era hacerlo paulatinamente a partir de 2020, pero primero la suspensión del certamen por la pandemia y tras el regreso a la acción el miedo por la posibilidad de nuevas lesiones forzó a una nueva postergación.

Finalmente, la URBA resolvió liberar el empuje el scrum para el inicio de la temporada oficial, aunque en principio sólo para el Top 13 y en las divisiones Primera e Intermedia. En el resto de las categorías, en la Pre-intermedia y en los partidos amistosos el empuje seguirá siendo restringido a 1m50 durante todo el año.

“Se va a jugar al rugby como se debe”, sentenció Marcos Gatica, pilar del SIC. “Esta medida va a cambiar el juego, porque los equipos le van a dar más importancia al scrum. Estamos contentos porque para nosotros es muy importante. La seguridad se mejoró, todos los equipos tomamos consciencia. Todo esto es para evolucionar y va a hacer que el torneo sea más competitivo y vistoso.”

El scrum comenzó a jugarse de manera restringida en el segundo semestre de 2016, año en que tres jugadores sufrieron lesiones cervicales graves durante la disputa de esa formación. La medida principal, que se mantuvo hasta ahora, fue la limitación del empuje hasta 1m50, como ocurre en las categorías juveniles. Junto a otras medidas, esto contribuyó a que desde entonces no hubiera que lamentar más lesiones graves en torno al scrum.

“Con empuje libre es otro juego. Cambia totalmente el rugby”, resaltó Eduardo Fernádez Gill, uno de los entrenadores de Regatas. “Lo importante se vuelve a jugar como se juega en el mundo. A los chicos que daban el salto al rugby internacional les costaba mucho adaptarse. Nosotros lo vivimos con Santiago Medrano.” Con lo que no está de acuerdo el ex director Nacional de Scrum es con mantener la restricción en el resto de las divisiones y categorías. “Hay pilares que un sábado juegan en Pre-Intermedia y al siguiente lo hacen en Primera. Una locura, no estoy de acuerdo para nada. Hablo permanentemente con entrenadores de Primera, Segunda y Tercera y sé que entrenan el scrum de manera muy sólida. Castigarlos con que no puedan empujar libremente me parece desacertado.”

La intención de la URBA es que el scrum se juegue con empuje libre en todas las categorías y divisiones mayores para 2023, “a condición de que todos realicen las capacitaciones que se dictarán a lo largo de la temporada”, según reza el comunicado. “Se solicita a todos los clubes realizar los entrenamientos con empuje libre durante el año 2022 y participar de todas las actividades de capacitación que se llevarán a cabo a lo largo de la temporada.” La primera etapa del plan previsto para el año comenzó el 16 del corriente.

Como en el Rugby League

Otros dos cambios reglamentarios que se implementarán a partir de la fecha 1 son los dos ensayos que desde mediados de 2020 se están implementando a modo experimental alrededor del mundo: el 50:22 y el drop in-goal. El primero implica que quien patee desde atrás de mitad de cancha y la pelota pique y salga después de la línea de 22 contraria tendrá un line-out a su favor desde el lugar en que salió la pelota. Esto tiene como objetivo que las defensas se retrasen un poco y se generen más espacios en ataque. Una acción que costó incorporar pero que cada vez se hace más frecuente en el rugby internacional.

El segundo cambio implica que cuando, dentro del in-goal, la pelota queda trabada arriba, el atacante comete knock-on o el defensor anula, en lugar de un scrum-5 el equipo defensor deberá reiniciar el juego con un drop desde atrás de la línea de in-goal. Esto augura reducir la cantidad de scrums y sus reinicios durante un partido.

Estas dos enmiendas, adoptadas del Rugby League, fueron incorporadas por primera vez en la versión australiana del Super Rugby 2020 y luego se extendió al Rugby Championship. Desde mediados del año pasado también se emplean en las ligas profesionales y Test Matches internacionales. Ambos están, todavía, en fase experimental.

Con el scrum de nuevo en plenitud y estas dos modificaciones al reglamento, el rugby de Buenos Aires se prepara para una nueva temporada.