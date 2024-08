El Top 12 de la URBA: a puro corazón, Hindú le remontó el partido a CUBA y no se baja de la pelea

Escuchar

Hindú sacó a relucir sus dotes de equipo ganador. La tabla y el resultado lo apremiaban, el juego no fluía y la expulsión de su capitán lo dejaban contra la espada y la pared. Pero apareció la mística ganadora para llevarse un partido que siempre corrió de atrás. El triunfo por 28-27 sobre CUBA aún lo deja expectante, aunque con poco margen de error a siete fechas del cierre de la temporada regular del URBA Top 12.

“Muchas veces empezamos a jugar cuando tenemos la soga en el cuello y la idea es tener esa iniciativa siempre, como el fin de semana pasado contra el CASI. Tenemos que salir a buscar los partidos como en los últimos 20 minutos, es lo que queremos plantear”, admitió Santiago Fernández, otra vez con el traje de héroe.

Escena del partido que disputan CUBA e Hindú por el URBA TOP 12 Tadeo Bourbon - LA NACION

En un duelo entre dos clubes acostumbrados a pelear arriba, el de ayer pudo ser un partido bisagra para ambos. El campeón del 2021 y el del 2022 navegan en la irregularidad en este 2024 y para no perderle pisada a los de arriba no podían perder más puntos. CUBA, que venía de caer ante Belgrano, otra vez perdió la compostura en el tramo final. Hindú, herido en su orgullo, reaccionó tras una jugada que marcó el partido: a los 22 minutos del segundo tiempo su capitán Nicolás Amaya fue expulsado de una manera infantil; tras una sanción en contra le pidió explicaciones al árbitro Pablo Deluca, que le respondió “no importa que seas el capitán”.

Ante esa reacción, Amaya le ofreció la pelota y dijo “tomá, jugá para ellos”, que le valió la tarjeta roja. “Yo estoy abierto a hablar, pero cuando no me faltan el respeto, y ese chico me faltó el respeto”, le explicó Deluca a Santiago Fernández.

En ese instante CUBA se imponía 27-17, pero esa superioridad numérica terminó siendo contraproducente; el local fue un manojo de nervios y no administró bien el juego ni con el viento a favor. A contracara, Hindú se multiplicó en la cancha, jugó de todos lados, no usó el pie y tuvo el control de la pelota con una lucidez propia de sus mejores años. Entre varios puntos altos, contó con dos figuras rutilantes en ese tramo final: Nicolás D´Amorim estuvo omnipresente en todos los sectores del juego, puso siempre adelante a su equipo y en los últimos doce minutos pescó tres pelotas fundamentales. El tercera línea viene de jugar el Súper Rugby Américas con Pampas, formó parte del plantel de julio con los Pumas y su vuelta coincidió con los tres triunfos consecutivos de su equipo.

El otro que sobresalió fue Felipe Ezcurra, que ingresó en el arranque del segundo tiempo y le dio el ritmo de juego que necesita Hindú. Ezcurra, que regresó la semana pasada luego de cinco años en el extranjero, es otra de las vueltas de jerarquía para que el conjunto de Don Torcuato levante. “Siempre tratamos de mejorar el juego. Hay veces que sale más y hay veces que no, pero el juego nos va a llevar a donde tengamos que estar. No podemos controlar otros resultados, sólo lo que hacemos nosotros”, expresó el medioscrum.

Lo mejor del partido

CUBA apoyó cuatro tries en la primera etapa a través de Tomás Anderlic (2), Lucas Campion y Bautista Casaurang, pero le faltó contundencia cuando se acercó al ingoal ajeno en el segundo tiempo. El maul defensivo de Hindú, con Juan Comolli a la cabeza, fue muy eficiente para un equipo que en la primera mitad marcó a través de un try penal y uno de D´ Amorím. La conquista de Tomás Amher en el tramo final fue fundamental para la remontada, con el sello del equipo de Don Torcuato: rucks rápidos, continuidad y mucha intensidad.

A dos del final, sin impactar del todo bien la pelota, Fernández sentenció la victoria. “Los drops son más fáciles tirarlos así, con ventaja, que cuando no hay. Todo el equipo había hecho un trabajo muy grande y estaba debajo de los palos. Teníamos dos oportunidades y por suerte entró la primera”, resaltó el experimentado apertura, que a los 38 años sigue mostrando que es un jugador decisivo en el rugby de Buenos Aires.

Hindú logró hilvanar tres victorias consecutivas y no se baja de la pelea. A siete fechas del final marcha sexto, a 16 puntos del CASI y Newman, los últimos que se estarían clasificando a las semifinales. El próximo sábado recibirá al SIC, uno de los rivales directos. Sabe que no tiene margen de error, pero nunca se dan por vencidos.

La síntesis

CUBA: Simón Benítez Cruz; Bautista Casaurang, Marcos Eliçagaray, Felipe De la Vega y Pedro Mesones; Valentín Mastroizzi y Rafael Iriarte; Segundo Pisani (capitán), Benito Ortiz de Rozas y Lucas Campion; Santiago Landau y Santiago Uriarte; Estanislao Carullo, Tomás Anderlic y Joaquín Yakiche.

Cambios: PT, 4 minutos, Facundo Aguirre por Carullo; ST, 7, Marcos Young por Mesones; 22, Marcos Moroni por Casaurang, 27´ Franciso Sied por Landau y Emilio Pérez Maraviglia por Yakiche, 32´ Felipe Mendonca por Campion y 36´ Enrique Devoto por Anderlic.

Entrenadores: Lucas Piña, Joaquín Hardoy y Agustín Güemes

Hindú: Tomás Amher; Belisario Agulla, Federico Graglia, Ramón Fernández Miranda y Alfredo Mayol; Santiago Fernández y Lucas Fernández Miranda; Lautaro Bávaro Nicolás Amaya (capitán) y Nicolás D'Amorim; Juan Comolli y Carlos Repetto; Nicolás Leiva, Agustín Capurro y Juan Ignacio Martínez Sosa.

Cambios: ST, 7 minutos, Felipe Ezcurra por Fernández Miranda y 16´ Nicolás Marzano por Agulla

Entrenadores: Nicolás Fernández Miranda, Diego Liberato, Hernán Senillosa y Daniel Diviesti.

Primer tiempo: 4 minutos, gol de Eliçagaray por try de Campion (C), 7, penal de Fernández (H); 14, gol de Eliçagaray por try de Casaurang (C); 22, try penal (H); 27, try de Anderlic (C); 32, gol de Fernández por try de D'Amorim (H), y 39, try de Anderlic (C). Amonestados: 22, Pisani (C), y 35, Ahmer (H). Resultado parcial: CUBA 24 vs. Hindú 17.

Segundo tiempo: 7 minutos, penal de Eliçagaray (C); 27, penal de Fernández (H); 32, try de Amher (H), y 38, drop de Fernández (H). Expulsados: 22, Amaya (H). Amonestados: 32, Young (C). Resultado parcial: CUBA 3-11 Hindú.

Árbitro: Pablo Deluca

Pablo Deluca Cancha: CUBA, Villa de Mayo.