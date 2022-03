El Top 13 de la URBA promete un partidazo en Villa de Mayo: CUBA y SIC reviven la final del 2021

No es una final pero a esta altura del año no hay nada que se le parezca más. CUBA y SIC, los equipos que dirimieron el título a fines del año pasado, vuelven a verse las caras. Siendo tan sólo la segunda fecha, el partido dista mucho del calibre del que disputaron en diciembre pasado. Pero la rivalidad persiste, los protagonistas prácticamente se repiten y las ganas de vencer son las mismas.

La revancha de la final es el partido de esta jornada por el Top 13 de la URBA, encuentro que se jugará a las 15.30 en la cancha de CUBA en Villa de Mayo. El campeón defensor viene de derrotar con punto bouns al ascendido Atlético del Rosario en el complicado reducto de Plaza Jewell y es uno de los dos equipos que lidera la tabla, junto con Alumni. Tendrá el desafío de reemplazar a su apertura, el juvenil Felipe de la Vega, convocado al plantel de Pumas 7s para los próximos compromisos del Circuito Mundial.

Así se jugó la final de 2021: con el alma en cada jugada Hernán Zenteno - LA NACION

El SIC, en cambio, buscará recuperarse de la dura derrota que sufrió ante Newman luego de jugar la mayor parte del partido con un hombre de más. Un tropezón que no es indicio de nada a esta altura pero tiene una escala difícil para levantar cabeza.

Otro encuentro atractivo es el que sostendrán Pucará y Alumni en Burzaco, dos equipos que debutaron con triunfos y, además, buen juego. Un duelo con tres ex Pumas en cancha como Lucas González Amorosino y Manuel Montero para el local y Santiago González Iglesias para el visitante.

La fecha se completa, en el mismo horario, con los siguientes encuentros: Newman vs. Buenos Aires Cricket & Rugby Club, Los Tilos vs. Regatas, Belgrano vs. Atlético del Rosario y San Luis vs. CASI; Hindú tiene fecha libre. Todos los partidos podrán verse a las 15.30 a través de ESPN en Star+.

Este sábado también marcará el inicio de cuatro de las categorías de ascenso del rugby de Buenos Aires, ya que se disputará la primera fecha de la Primera A, Primera B, Primera C y Segunda, quedando para el 23 de abril los inicios de Tercera y Desarrollo.

Las formaciones

En el cotejo entre CUBA y el SIC, las formaciones serán las siguientes: