Emocionado: Juan Imhoff terminó su etapa en Racing 92 y se despidió con lágrimas de París

Llegó el día que Juan Imhoff no quería que llegara. Desde afuera de la cancha, después de 13 temporadas, el wing le puso punto final a su etapa como jugador de Racing 92. A los 36 años, buscará seguir compitiendo a nivel profesional, aunque deberá buscar un nuevo destino en su extraordinaria carrera. Se trata del jugador argentino con más partidos (259), más años (13) y más tries (112) en un club de una de las principales ligas del extranjero.

Luego del Mundial de Nueva Zelanda 2011, Imhoff arribó a París como un desconocido para el público francés. Llegó con escaso rodaje internacional, luego de su desarrollo en Duendes, su explosión en Pampas XV y un puñado de partidos en los Pumas. Se va como una leyenda absoluta y uno de los símbolos de la era en la que el club vivió una transformación profunda: pasó de ser Racing Metro a Racing 92, se mudó al lujoso París La Defense Arena y se convirtió en un club competitivo en Francia: luego del ascenso al Top 14 en el 2009, casi siempre fue protagonista en los primeros puestos. El desembarco de figuras internacionales fue un sello en la presidencia de Jacky Lorenzetti: Joe Rokocoko, Dan Carter, Frans Steyn, Johnny Sexton, Finn Russell y Siya Kolisi, son algunos de los que vistieron la camiseta celeste y blanca. Para la próxima temporada contrataron al inglés Owen Farrell.

Otros tiempos: Juan Imhoff vuela y anota un try Racing 92 en Le Havre LOU BENOIST - AFP

Desde la llegada de Imhoff siempre se clasificaron a los play-off en el Top 14, aunque la suerte casi siempre fue esquiva: sólo ganaron el torneo en 2016, en el Camp Nou, con el rosarino desempeñándose como medioscrum, algo inédito en su carrera. Quedará la espina de la Champions Cup, competencia en la que perdieron tres finales. Con 33 tries en 62 encuentros, Imhoff es el cuarto trymen histórico de la Copa de Europa, detrás de Chris Ashton, Vincent Clerc y Simon Zebo.

Su despedida fue con un sabor amargo. Racing 92 estuvo lejos de Bordeaux Begles y perdió 31-17 en los cuartos de final. Con las llegadas de los fijianos Vianaya Habosi y Josua Tuisova, más las variantes de Christian Wade y Donovan Taofifénua, Imhoff perdió terreno en la temporada y sólo jugó diez partidos. La semana pasada, en la derrota frente a La Rochelle, fue al banco de suplentes pero no ingresó.

🇦🇷😭 La emoción de Juan Imhoff tras la eliminación de Racing 92 en el #Top14.#ESPNenStarPlus pic.twitter.com/S7Fhe9nGe3 — ScrumRugby (@ScrumESPN) June 16, 2024

“Para mí fue una ducha fría encontrarme cara a cara con lo más estricto del rugby profesional. Estamos en una institución profesional, con una persona que toma sus decisiones de manera profesional. Tengo cariño con Racing, tengo sus colores en la piel, pero admito que el sábado pasado fue duro. Lo que más me avergonzó durante ese partido fue que mis hijos y mi esposa vinieron a verme jugar y yo no entré ni un solo segundo. Escuché el “papi, papi” de mi hijo desde el banco. Es difícil, pero todo lo que pasa tiene un porqué”, admitió el wing en diálogo con el medio ActuRugby.

El wing expresó su deseo de continuar en el rugby profesional, aunque no descartó la chance de volver a vestir la camiseta de Duendes. “Estoy buscando la oportunidad de seguir jugando un año más, porque me siento muy bien físicamente y creo que también me fue bastante bien cuando tuve la oportunidad de jugar. A Duendes realmente me gustaría volver. Cuando estábamos en La Rochelle vi las imágenes del homenaje que le hicieron a Jandre Marais y Kane Douglas en Bordeaux y dije ¡wow!. Realmente es soñado para un jugador terminar así. Entonces sí, merezco jugar por última vez con la camiseta de Duendes. Y durante esos pocos partidos, devolverle al club y a la gente todo lo que me dieron, incluida la oportunidad de tener una carrera increíble”, contó.

Joel Sclavi, jugador de La Rochelle Captura

En Bordeaux Begles no jugó Guido Petti, que vivió el partido desde la tribuna. En las semifinales se enfrentará al Stade Francais de Francisco Gómez Kodela, por un lugar en la gran final del Top 14. Por el otro lado de la llave, La Rochelle superó 34-29 a Toulon y también se metió entre los cuatro mejores. En el ganador, Joel Sclavi ingresó los últimos 14 minutos y regresó después de un mes y medio, tras una lesión. En el local, Facundo Isa jugó como titular, estuvo lejos de su nivel y salió reemplazado a los 50´. La Rochelle se enfrentará en las semifinales al poderoso Toulouse de Juan Cruz Mallía y Santiago Chocobares, en lo que será la reedición de la última final de la liga más poderosa del planeta.

El domingo se disputó el repechaje entre el anteúltimo del Top 14 contra el segundo del PRO D2, con una agónica victoria de Montpellier sobre Grenoble por 20-18. El club que contará con Domingo Miotti la próxima temporada, se aseguró la permanencia en la elite.