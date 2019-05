En la fecha patria, el Top 12 propone un clásico: Alumni vs. Belgrano

Alumni vs. Belgrano, uno de los cruces más tradicionales del rugby de Buenos Aires. Crédito: Mauro Alfieri

Luego del descanso que el fixture otorgó el último sábado, el Top 12 de la URBA se reanuda en una de las dos principales fechas patrias. Y, de algún modo, celebrará este 25 de mayo entregando a partir de las 15.30 un clásico del rugby de Buenos Aires: Alumni vs. Belgrano, el campeón contra un gran animador de las últimas temporadas. Cada uno de ellos acumula 20 puntos, a tres del último puesto de clasificación para las semifinales, pero falta muchísimo para esa resolución. El encuentro será transmitido en directo por el canal 627 de DirecTV.

El que ya parece muy encaminado es San Isidro Club (32), ganador de siete de sus ocho compromisos, que a la misma hora recibirá a San Luis (21). Otro lindo cruce se vislumbra en CUBA (15) vs. Hindú (23), el adelanto, de las 13.45 (canal 627 de DirecTV). El resto del programa, para las 15.30, prevé CASI (14) vs. Pucará (24), Rosario (7) vs. Newman (16) y Regatas (23) vs. La Plata (9).