Escándalo en el rugby del Top 10 de Córdoba: habrían intervenido los transmisores de los árbitros para que cambien los fallos de un partido

El rugby es un deporte que, constantemente, intenta fomentar los buenos valores y el fair play. Sin embargo, como en toda actividad, en algunas oportunidades se rompe un eslabón de la cadena. Fue en el Top 10 de Córdoba , esta vez, donde se produjo una situación que, a esta altura y cuando recién se empieza a filtrar la información, resulta escandalosa.

A la derecha de la terna arbitral, Tomás Ninci, el referí principal La Voz del Interior

El hecho en cuestión ocurrió el sábado pasado, en el Torneo Oficial de la Primera División, durante el clásico ganado por Córdoba Athletic ante Jockey de Córdoba por 19-13. Luego de distintas versiones que se viralizaron en las redes sociales, se conoció que los transmisores de comunicación del árbitro del partido, Tomás Ninci , y de sus asistentes, habrían sido interferidos de manera externa desde el minuto 20 del segundo tiempo hasta el final del match, con indicaciones de infracciones constantes en contra de Córdoba Athletic, las cuales le llamaron la atención al referee del encuentro ya que las mismas no existían. Sin embargo, Ninci acató la orden que recibía hasta que se dio cuenta de que algo extraño estaba sucediendo.

Tras el partido y habiéndose dado cuenta de que algo confuso había sucedido, realizó un descargo en la Unión Cordobesa de Rugby, entidad que ahora deberá investigar el caso y sancionar a quienes estén involucrados.

Una acción en la que el árbitro cambia un fallo

El texto del árbitro sobre lo ocurrido en el Alta Gracia Rugby Club dice lo siguiente:

Cuando se llevaban jugados aproximadamente 20 minutos del segundo tiempo, la comunicación entre el equipo arbitral del partido incremento. Recibí diferentes cantos o advertencias de que había ciertas infracciones que materializaban, algunas fueron cobradas y otras no. En el fragor del partido y debido al tiempo que corría en el reloj pensé que podían ser infracciones que claramente estaba pasando por alto.

En un scrum cobró infracción de blanco y escucho por la radio: ‘Es al revés el penal, es de negro el penal’, por lo que revierto mi decisión. Se escucha claramente en el audio del video que: ‘Me cantan esa información’. En otro scrum, recibo información: ‘1 negro, 1 negro mano en el piso’. Yo advierto que el pilar izquierdo negro estaba luchando para mantener el equilibrio pero ya la pelota la estaba sacando el número 8 por lo que decido no hacer caso a la información recibida.

En la próxima acción me acerco al asistente y le pregunto si esa situación me la había cantado él, a lo que me responde que: ‘No, que había venido del otro lado de la cancha’. Mi coach Marcelo Domínguez advierte por radio que algo extraño estaba sucediendo ya que la cantidad de informaciónera inusual y nos advierte a todo el equipo que alguien estaba interviniendo en el canal.

En las semifinales de la @UCRugby_Oficial Entre JCC y CAC personas sin escrúpulos habrían intervenido la frecuencia del árbitro Tomas Ninci y sus asistentes para dar vuelta fallos a favor del club hípico. AMPLIAREMOS @Perrugby @patoguzma @MartaAltberg @rugbydidactico #Rugby pic.twitter.com/WW9pcuTJn4 — J🗻ndy Kuipers ⭐️⭐️⭐️ (@jandyk) August 1, 2023

También recibo por radio información como ‘Neck roll negro, neck roll negro’, que no lo cobro por ver claramente que eso no había pasado. Luego de un line que me cantan ‘Torcida’, Marcelo insulta fuertemente a la persona en cuestión por la radio. En ese momento yo ya consciente de lo que estaba pasando me saco el sistema de comunicación del oído y luego me lo vuelvo a poner para chequear un try. El partido termina sin mayores inconvenientes.

Varias horas después del encuentro hacemos un repaso con el equipo arbitral y comprendemos la comunicación filtrada existió, y por la claridad que tenían y los códigos de comunicación que utilizaban parecían ser trasmitidos por alguien del equipo arbitral.

Procedo a realizar el informe de lo sucedido porque es algo que no solo me involucra personalmente a mí, sino a todo el equipo de árbitros y a los equipos de rugby que actuamos el sábado en la primera semifinal.

Córdoba Athletic, el equipo rojinegro, derrotó a Jockey, que era el bicampeón vigente, y definirá la temporada 2023 del Top 10 de Córdoba frente a Urú Curé, que venció a San Martín de Villa María por 37-10. La final se disputará el 12 de este mes, en el Alta Gracia Rugby Club. Claro que la situación ocurrida entre Córdoba Athletic y Jockey no pasa inadvertida y se esperan novedades al respecto.

