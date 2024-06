Final del Seven Pumas 7s vs. Francia, en vivo: hora y TV de la Gran Final de Madrid

Escuchar

Los Pumas 7s pueden hacer historia este domingo en el Circuito Mundial de Seven porque disputan la definición de la Gran Final que se lleva a cabo en el estadio Metropolitano de Madrid, España. El encuentro contra Francia inicia a las 15.26 (hora argentina) y se transmite en vivo por Fox Sports, canal que se puede sintonizar online en las plataformas digitales Star+, Flow, DGO y Telecentro Play.

En la previa, la albiceleste es favorita al triunfo según los pronósticos de las apuestas con una cuota máxima de 1.80 contra 2.33 que cotiza su derrota, es decir una victoria de los europeos. La parda, resultado poco habitual en el rugbey, llega a 21.00.

Es el quinto partido que disputa la Argentina en el certamen. Comenzó su participación en el grupo A y logró el primer puesto con victorias sobre Gran Bretaña por 31 a 5, el conjunto francés 26 a 12 y Australia 14 a 5. En semifinales su víctima fue Nueva Zelanda 21 a 14.

El entrenador Santiago Gómez Cora no tiene a todos los jugadores a disposición para la final porque Joaquín Pellandini sufrió una luxación en su hombro derecho y quedó descartado. Su ausencia se suma a las de Alejo Lavayén y Marcos Moneta, quien no es parte del plantel porque se sigue recuperando de una fractura en su peroné la cual no le impedirá estar en los Juegos Olímpicos París 2024. En ese contexto, para el choque contra los galos el head coach cuenta con Santiago Álvarez, Tomás Elizalde, Agustín Fraga, Luciano González, Matteo Graziano, Rodrigo Isgró, Santiago Mare, Matías Osadczuk, Facundo Pueyrredón, Gastón Revol, Germán Schulz, Santiago Vera Feld y Tobías Wade.

Fixture y resultados de los Pumas 7s

Grupo A

31 a 5 vs. Gran Bretaña.

26 a 12 vs. Francia.

14 a 5 vs. Australia.

Semifinal

21 a 14 vs. Nueva Zelanda.

Final

Los Pumas vs. Francia - Domingo 2 de junio a las 15.26.

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Los Pumas 7s ganaron tres etapas en la fase regular del Circuito Mundial y accedieron a la Gran Final como máximos favoritos Juan Gasparini / Gaspafotos

Calendario y resultados de los Pumas en el Circuito Mundial de Seven 2023-24

En el nuevo formato del campeonato con siete etapas regulares y una definición, la albiceleste logró el primer puesto en la fase regular con 106 puntos luego de tres consagraciones (Ciudad del Cabo, Perth y Vancouver) y un segundo lugar en Dubái. Con esas posiciones hizo la diferencia en los primeros torneos porque en los restantes no pudo pasar de los cuartos de final. Su escolta, Irlanda, terminó con 104 unidades mientras que más atrás se ubicaron Nueva Zelanda (93), Australia (83), Fiji y Francia (80); Sudáfrica (68) y Gran Bretaña (53).

Seven de Dubái - 2°

Seven de Ciudad del Cabo - 1°

Seven de Perth (Australia) - 1°.

Seven de Vancouver (Canadá) - 1°.

Seven de Los Ángeles (Estados Unidos) - 5°.

Seven de Hong Kong - 9°

Seven de Singapur - 5°.

Seven de Madrid (España) - En juego.

Así quedó la tabla de posiciones del Circuito Mundial de Seven, tras la etapa regular World Rugby

