Francia venció a Italia sin sobresaltos, en el debut en el Seis Naciones, y apunta a saldar una cuenta

Sin brillar, pero sin pasar sobresaltos, Francia superó la primera prueba frente a Italia, el equipo más débil del Seis Naciones. Tras una preparación con inconvenientes por los casos de Covid-19 en las últimas semanas, Les Bleus finalmente llegó con todas sus figuras, aunque sin su entrenador principal, Fabien Galthie, aislado por ser positivo en los últimos días. Aun así le costó destrabar un encuentro frente a una Italia que ofreció resistencia y un buen trabajo físico, pero continúa con algunas fallas ingenuas que no le permiten competir con las potencias.

Todos los flashes de la tarde se los llevó Gabin Villiere, un wing de 1,80 metro que apoyó tres de los cinco tries de equipo Desde 2008 un jugador de Francia no apoyaba esa cifra en un encuentro por el Seis Naciones, cuando Vincent Clerc lo logró ante Irlanda. El jugador de Toulon fue una de las llaves de ataque de un equipo que se mostró incómodo con la pelota y que no contó con una buena tarde de Antoine Dupont y Romain Ntamack, sus cerebros en la conducción.

Una escena del partido en el Stade de France, en Saint-Denis, al norte de París FRANCK FIFE - AFP

Por ellos dos pasa buena parte de la esperanza de Francia de volver a conquistar el Seis Naciones, algo que no logran desde 2010. Una cuenta pendiente de esta gran generación francesa, que fue subcampeón en 2020 y 2021 y apunta a llegar con un equipo de mucha jerarquía para al Mundial que se disputará en su país en 2023. Su próximo rival será Irlanda, posiblemente el seleccionado de mayor funcionamiento colectivo de la actualidad.

Italia mostró buenos atributos defensivos, algo necesario para construir a futuro, pero necesita ser más constante y ajustar su ataque. Sufrió su 33° derrota consecutiva en el torneo en el que no gana desde 2015. El argentino Ignacio Brex completó los 80 minutos con una buena producción defensiva, mientras que Iván Nemer tuvo su estreno en el Seis Naciones y se sumó a la larga lista de compatriotas que representaron en Azzurra en el torneo más importante de Europa: Federico Pucciarello, Alejandro Moreno, Lisandro Villagra, Juan Manuel Queirola, Ramiro Pez, Diego Dominguez, Santiago Dellape, Carlos Nieto, Ramiro Martínez Frugoni, Martin Castrogiovanni, Gonzalo Canale, Luciano Orquera, Matías Agüero, Pablo Canavosio, Gonzalo García, Alberto Di Bernardo, Sergio Parisse y su compañero Brex.

El próximo rival será Inglaterra, que viene de caer frente a Escocia en el estreno.

