La noticia causó impacto en el rugby argentino. La exclusión de Gonzalo Quesada del staff que Mario Ledesma encabezará con los Pumas en el Mundial de Japón fue una novedad llamativa.

Tras la victoria de Jaguares sobre Reds en Brisbane, que dejó a la franquicia argentina a un paso de la clasificación, el entrenador argentino dio a entender su desilusión por su ausencia en la gran cita.

En una entrevista con la cadena ESPN, y ante la consulta del periodista sobre la forma en la que la noticia impactó al grupo de jugadores (es conocida la buena relación que el DT tiene con el grupo), Quesada comentó: "Cuando me dieron la noticia no estaba con los jugadores, así que no pasó nada. Estoy muy contento con el grupo que tenemos, con la relación que se armó". Y enseguida aclaró: "Lo importante son los equipos".

Quesada, en todo momento, buscó eludir la polémica. "Ya salió un comunicado de la UAR y no quiero que lo que vaya a pasar con los Pumas en el futuro empañe lo que está pasando con Jaguares ahora".

También descartó cualquier posibilidad de enfrentamiento interno: "Está todo bien con los dirigentes y con Mario (Ledesma). Sólo quiero poner el foco en los Jaguares y disfrutar este presente. No quiero que ninguna noticia distraiga el enorme laburo de estos jugadores. Todos estamos para sumar. En los Jaguares y en los Pumas. Los compromisos que tenemos los estamos respetando".