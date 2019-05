Cancelliere, en plena acción en el último partido frente a Brumbies, que concluyó en una victoria por 20-15 Crédito: VillarPress

Todavía está muy fresca la derrota de Jaguares ante Stormers, por el Super Rugby. El 15 de marzo pasado se enfrentaron en Ciudad del Cabo y el equipo local se impuso por 35-8. Fue un traspié desalentador, ya que a pesar de que volvieron nombres importantes en la franquicia argentina, el rendimiento fue desparejo y los argentinos resultaron ampliamente superados por un equipo tan duro como rústico.

En aquel entonces, el principal objetivo era el de volver a ser el equipo sólido y maduro de los tres primeros partidos en casa, en el arranque del certamen. Aunque nada salió como lo planeado al no poder sostener el rendimiento. Así, se escurrió la posibilidad de ganar por primera vez en 11 partidos en Sudáfrica.

Cancelliere no olvida la caída previa ante la franquicia sudafricana Fuente: LA NACION - Crédito: Rodrigo Néspolo

Sin embargo, la posibilidad de revancha llegó muy pronto y este sábado, en Vélez, el equipo de Gonzalo Quesada recibirá a Stormers por la 12° ronda del Super Rugby. Jaguares llega con el envión de tres victorias consecutivas que le permiten soñar con los cuartos de final, aunque todavía falta para definiciones numéricas.

Sebastián Cancelliere ya palpita el partido, sin olvidarse de aquel cimbronazo en contra en tierra sudafricana. "No sé si lo tomamos como una revancha, pero la verdad es que todos nos quedamos bastante mal después de es partido con Stormers. Merecimos perderlo y no hicimos las cosas que nos habíamos propuesto. En ataque no tuvimos la frescura que veníamos teniendo ni tampoco en defensa", comentó el wing a ESPN, y amplió: "Ese vestuario fue uno de los más golpeados, pero este deporte da siempre una revancha y veremos qué sale el próximo sábado".

El equipo sudafricano no contará con dos de sus grandes figuras para jugar en el estadio Amalfitani. El forward Pieter Steph du Toit se golpeó el hombro en el último duelo ante Bulls y se quedó en Sudáfrica para comenzar la recuperación. Además, el tercera línea Siya Kolisi -capitán-, no estará presente ya que le toca descansar por protocolo de los Springboks.

El entrenamiento de Jaguares en Newman; el sábado tienen otro desafío en Vélez Fuente: LA NACION - Crédito: VillarPress

Otros dos jugadores que no estarán en tierras argentinas serán Ernst van Rhyn (codo) y Frans Malherbe (misma razón que Kolisi). Por su parte, se reincorporan y regresan al plantel los forwards Jaco Coetzee y Sikhumbuzo Notshe. "De ellos faltarán un par, pero seguramente vendrán otros que juegan también muy bien. No sé si pierden o no; nosotros vamos a plantear el partido como una guerra, que es lo que va a ser. De a poco iremos analizando por dónde será la mejor opción de atacarlos", finalizó Cancelliere.

Mientras que el panorama de Jaguares no está del todo claro, éste será el plantel de Stormers: Jaco Coetzee, Damian de Allende, Jean-Luc du Plessis, Johan du Toit, JJ Engelbrecht, Eben Etzebeth, Neethling Fouche, Corne Fourie, Herschel Jantjies, Steven Kitshoff, Dan Kriel, Michael Kumbirai, Dillyn Wilco Louw, Bongi Mbonambi, Sikhumbuzo Notshe, Scarra Ntubeni, Sergeal Petersen, Justin Phillips, JD Schickerling, Seabelo Senatla, Josh Stander, Kobus van Dyk, Cobus Wiese, Damian Willemse.